Für ihre aktive Jugendarbeit in ihren Vereinen erhielten gleich zehn Sportler die silberne Ehrennadel des Fußballkreises von Stephan Meyer (links). (Thorin Mentrup)

Sudwalde/Rehden. Mitte August wird die neue Saison für die Jugendfußballer des Fußballkreises Diepholz beginnen. Wie Stephan Meyer, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses, verriet, wird die Zahl der Mannschaften im Vergleich zum Vorjahr ähnlich hoch sein.

Bis zum Ablauf der Frist lagen dem Rehdener mehr als 270 Meldungen vor. 286 Jugendteams aus dem Kreisgebiet waren in der vergangenen Saison am Ball. „Ein paar Nachmeldungen erwarten wir noch. Ich denke, damit werden wir auf ungefähr die gleiche Anzahl kommen wie im vergangenen Jahr“, sagte Meyer. Auf dem Kreisjugendtag in Sudwalde hatte er noch die Zahl von 248 Nachwuchsteams genannt. Der Verweis auf das Ende der Meldefrist am vergangenen Sonntag zahlte sich also durchaus aus. Ein paar Vereine zogen noch nach. „Wir sind im Kreis Diepholz noch ganz gut aufgestellt“, fand Meyer. Andere Kreise wie Nienburg oder Schaumburg hätten größere Probleme, einen Spielbetrieb für alle Altersklassen zu stellen, und müssten sich dementsprechend über die Kreisgrenzen hinaus orientieren. Ein Sorgenkind im Kreis Diepholz sind derweil die Juniorinnen: 25 Mannschaften wollen im kommenden Jahr auf Torejagd gehen. „Das ist mager“, fand Meyer. Ein Kreis des Juniorinnenfußballs war Diepholz auch im vergangenen Jahr nicht, aber da waren es immerhin noch 28 Teams.

Und worauf müssen sich die Jungkicker in der neuen Saison einstellen? Auf jeden Fall weiterhin auf einen Turnierspielbetrieb für den älteren F-Junioren-Jahrgang. Das überraschte die Delegierten auf dem Kreisjugendtag durchaus. Friedhelm Drieling, Jugendleiter des SV Mörsen-Scharrendorf, konnte das Votum der Vereine, das der Jugendausschuss eingeholt hatte, überhaupt nicht nachvollziehen. In diesem Alter – der ältere F-Jugend-Jahrgang entspricht der U9 – wollten die Kinder ihren Idolen wie Manuel Neuer nacheifern und auch selbst Tore erzielen. Mehr Zustimmung fand dagegen, dass weiterhin gemischte Teams aus E- und F-Junioren auflaufen dürfen. „Wir wollen, dass die Kinder die Chance haben, in ihrem Ort Fußball zu spielen“, verdeutlichte Meyer noch einmal den Hintergrund der Aktion, die von den Vereinen gut angenommen worden sei.

Was den Spielbetrieb anging, gab es in der Vorsaison im wahrsten Sinne des Wortes wenig zu klagen, wie der Sportgerichtsvorsitzende Marcel Thalmann bestätigte: In nur fünf Fällen mussten er und seine Kollegen tätig werden. Meyer hatte jedoch etwas zu bemängeln: 55 Mal traten Mannschaften nicht an. „Das häuft sich besonders am Ende der Saison“, ärgerte er sich. Dabei wurde die Strafe für das Nichtantreten bereits auf 100 Euro verdoppelt. Wirkung zeige das jedoch nicht bei allen Vereinen. Besonders fair agierten in der vergangenen Serie die Mannschaften unseres Verbreitungsgebietes: Die C-Junioren der JSG Twistringen/Mörsen kamen ohne jegliche Verwarnung aus. Der FC Gessel-Leerßen war in der B-Jugend das fairste Team und teilte sich den Titel bei den A-Junioren mit dem der JSG Schwarme.

Die Aufmerksamkeit beim Kreisjugendtag gehörte besonders zwei Frauen: Bianca Steimke, Staffelleiterin der G- und F-Junioren, erhielt Applaus für „den Riesenaufwand“ (Meyer), den sie betrieb, um Turniere nicht nur zu besetzen, sondern vor allem auch umzubesetzen. Ihre größten Hilfen seien dabei Kevin Krowiorsch vom SC Twistringen und Sven Kindermann vom TSV Weyhe-Lahausen gewesen, lobte Steimke: „Ihr habt alles möglich gemacht.“ Die Zweite im Bunde der Hochgelobten nahm ihren Abschied: Daniela Müller verlässt den Jugendausschuss nach zehn Jahren. „Daniela werden wir wirklich vermissen“, trauerte Meyer ihr nach. Ihre Aufgaben, die unter anderem das Zweitspielrecht und das Passwesen umfassten, wird der Ausschussvorsitzende selbst übernehmen. „Aber vielleicht findet sich ja noch jemand, der in den Ausschuss aufrücken will“, hoffte er.

Für den Jugendausschuss geht es nun damit weiter, die Staffeln zu erstellen. Meyer und sein Team haben darin reichlich Erfahrung. Da verwunderte es nicht, dass beim Rehdener bereits am Anfang der Woche die ersten Vollzugsmeldungen eingetrudelt waren: „Die ersten Staffelleiter sind schon fertig“, freute sich Meyer. Für die Jugendlichen kann es nach den Sommerferien also losgehen.

Weitere Informationen

Die Geehrten: Dirk Ahrens (TSV Bassum), Karsten Bruns, Stefan Ehlers und Jürgen Lettmann (alle TSV Drentwede), Stephan Hackmann (TSV Barrien), Ralf Kleffmann (TuS Sulingen), Andreas Koffmahn (TSV Okel), Andreas Lüdeke (FC Sulingen), Heiko Rohlfing (TSV Varrel), Jörg Westermann (TuS Sudweyhe)