Chefcoach Mike Gabel (rechts) und Co-Trainer Kevin Artmann bleiben dem BSV wohl erhalten. (Thorin Mentrup)

Weiterhin müssen sich die Fußballer in Geduld üben. Wann und ob die derzeit pausierende Saison 2020/21 fortgesetzt wird, ist weiterhin ungewiss. Doch abseits der Plätze wird bei den Vereinen trotzdem emsig gearbeitet, werden neue Spieler verpflichtet und Verträge verlängert. Auch Bremen-Ligist Brinkumer SV stellt momentan die Weichen für die Zukunft. So hat das gesamte Trainerteam um Chefcoach Mike Gabel und seine rechte Hand Kevin Artmann seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Damit werden die beiden Übungsleiter zusammen mit Torwarttrainer Thorsten Degenhardt, Athletiktrainer Klaus Lange, Betreuer Jörg Böttcher, Nico von Rönn und Physiotherapeut Daniel Renken in die dritte gemeinsame Spielzeit gehen. „Zu 99 Prozent ist alles geklärt. Über ein paar Kleinigkeiten muss noch geredet werden“, betont Gabel.

Unklar ist dagegen, in welcher Liga der Brinkumer SV dann an den Start gehen wird. Momentan grüßt die Elf vom Brunnenweg von der Tabellenspitze der Bremen-Liga. Wie es auch weitergehen mag, der Aufstieg in die Regionalliga liegt weiterhin im Bereich des Möglichen. Und deswegen wird sich der BSV den 31. März im Kalender auch fett mit einem roten Marker angestrichen haben. Bis zu diesem Datum müssen dem Norddeutschen Fußball-Verband die Unterlagen für eine Erteilung der Regionalliga-Lizenz vorliegen. „Wir werden für die Regionalliga melden und die Unterlagen deutlich früher einreichen, falls was fehlen sollte“, bekräftigt Manager Jörg Bender, der sich über die Zusagen des Trainerteams freut. „Es soll eigentlich alles einfach so bleiben, wie es derzeit ist. Das Kollektiv macht den Verein aus.“

Ob Bremen-Liga oder Regionalliga, der Brinkumer SV möchte am Kader nur wenig verändern. „Wir würden gerne mit den Spielern so weitermachen, sie sollten auch in Zukunft für den Brinkumer SV auflaufen wollen“, unterstreicht Bender. Fünf Spieler haben bereits ihre Zusage für die kommende Spielzeit erteilt. Jannik Bender, Esin Demirkapi, Nicolai Gräpler, Eugen Uschpol und Hasan Dalkiran halten dem BSV weiterhin die Treue. „Und mit allen anderen Spielern werden wir in denn kommenden Tagen und Wochen sprechen. Das dauert eben seine Zeit“, sagt der Manager.

Genauso erfreulich ist diese Nachricht natürlich auch für Trainer Mike Gabel, der sich nach eigener Aussage beim Brinkumer SV total wohl fühlt und die Zeit im Verein vollauf genießt. „Ich schätze den gesamten Trainerstab, die Spieler und den Verein sehr. Ich habe als Trainer sehr viele Freiheiten, man lässt mich einfach machen. Und das Vertrauen gebe ich natürlich gerne zurück“, betont der Übungsleiter. Ebenfalls sei er vom Trikotsponsor sehr angetan, der den Klub in dieser schwierigen Zeit mit neuer Sportkleidung unterstütze.

Der größte Fortschritt während seiner Amtszeit? „Wenn ich mich daran zurückerinnere, wie wir beim Vorbereitungsturnier in Ristedt gespielt haben, war das ein Quantensprung. Vor allem die Art und Weise unseres Spielstils hat sich massiv verändert. Auch der Zusammenhalt im Team hat sich extrem gesteigert, wir sind jetzt eine Einheit auf und neben dem Platz“, berichtet Gabel zufrieden.

Dennoch stecke in der Mannschaft noch viel mehr Potenzial, als sie bisher gezeigt habe, so der Coach weiter. „Anfang der Saison haben wir uns zu viele Tore gefangen, aber das konnten wir dann zum Glück wieder abstellen. Nur müssen wir weiterhin an unserer Torausbeute arbeiten, kaltschnäuziger werden. Wir erarbeiten uns sehr viele Chancen, aber nutzen noch zu wenige davon.“

Wann der Brinkumer SV wieder an seiner Chancenverwertung arbeiten kann und es zurück auf den Platz geht, kann zurzeit keiner verlässlich sagen – wie auch? „Meine Wunschlösung wäre es natürlich, dass wir am besten sofort wieder spielen dürften. Und dann eben noch die Hinrunde zu Ende bringen“, scherzt Gabel, der gleichfalls weiß: „Das ist natürlich sehr unrealistisch. Es wäre einfach schon schön, wenn man wieder trainieren dürfte. Vor allem für die Kinder wäre es sehr wichtig, weil denen die Bewegung am meisten fehlt.“