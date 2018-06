Kartserie The Race

Kopf-an-Kopf-Rennen nicht nur an der Spitze

Thorin Mentrup

Der dritte Renntag in Bassum war an Spannung kaum zu überbieten. Marc Ogonowski und Heiko Sander lieferten sich einen packenden Zweikampf um den Tagessieg. Am Ende entschied die schnellste Rundenzeit.