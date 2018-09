Ricarda Hubert bewies im letzten Einzel des Tages ganz starke Nerven und sicherte ihrem Team mit einem Fünfsatzerfolg den Gesamtsieg. (Jonas Kako)

Heiligenrode. Nach hartem Kampf haben die Tischtennisspielerinnen des TSV Heiligenrode den ersten Sieg im ersten Spiel der Saison in der Oberliga Nord-West eingefahren. Gegen Aufsteiger SV 28 Wissingen aus dem Raum Osnabrück feierten Nele Puls, Nathalie Jokisch, Melanie Schneider und Ricarda Hubert nach fast drei Stunden einen 8:6-Erfolg.

Die Entscheidung fiel erst im letzten Spiel des Tages: Heiligenrode hatte vor dem Duell zwischen Ricarda Hubert und Lena Niekamp beim Stand von 7:6 bereits einen Zähler sicher. Das Überkreuzduell zwischen der Nummer vier der Gastgeber und der Nummer zwei der Gäste spiegelte den engen Verlauf des gesamten Auftaktduells wider. Über die volle Distanz schenkten sich Hubert und Niekamp nichts. Nachdem die Wissingerin die ersten beiden Sätze mit 11:3 und 11:6 für sich entschieden hatte, schien es so, als müssten sich die Gastgeberinnen mit einem Zähler begnügen. Doch Hubert gab sich noch nicht auf und meldete sich mit 11:6 und 11:7 wieder zurück. Der letzte und entscheidende Satz ging dann sogar in die Verlängerung, in der die Heiligenroderin die besseren Nerven bewies und sich mit 12:10 durchsetzte.

Mit jeweils einem Sieg aus den Eingangsdoppeln waren beide Teams in die Einzel gestartet. Dort war auf Heiligenroder Seite auf Spitzenspielerin Nele Puls Verlass. Sie gewann alle drei Duelle und ließ weder Lena Niekamp noch Imke Kohrmeyer und Nicole Stromberg eine reelle Chance. Nur einen einzigen Satz gab Heiligenrodes Spitzenspielerin ab. Nathalie Jokisch tat sich an zweiter Position schwerer und blieb am Ende ohne Erfolg. Dennoch setzten sich die Gastgeberinnen zwischenzeitlich auf 5:2 ab, weil sowohl Melanie Schneider als auch Ricarda Hubert in der ersten Einzelrunde ihre Partien jeweils mit 3:1 für sich entschieden und Puls im Anschluss ihren zweiten Sieg feierte. Nachdem Jokisch gegen Niekamp in fünf Durchgängen das Nachsehen gehabt hatte, sorgte Schneider mit ihrem zweiten Erfolg für das 6:3. Heiligenrode schien zu diesem Zeitpunkt auf dem besten Weg zum ersten Saisonsieg zu sein.

Wissingen schlägt zurück

Allerdings war die Begegnung noch nicht entschieden. Hubert musste sich Krone glatt in drei Sätzen geschlagen geben – nur noch 6:4 vor den Überkreuzduellen zwischen den Spielerinnen aus dem oberen und denen aus dem unteren Paarkreuz. Nach Schneiders Niederlage gegen Kohrmeyer rückte Wissingen bis auf einen Zähler heran, ehe Puls die Gemüter wieder beruhigte und mit ihrem Viersatzsieg über Stromberg einen Punkt sicherte. Jokisch verpasste in einem sehr engen Duell gegen Krone die Entscheidung, die dann aber Hubert mit ihrem Kraftakt herbeiführte.

TSV Heiligenrode - SV 28 Wissingen 8:6

Nele Puls/Melanie Schneider - Lena Niekamp/Leonie Krone 9:11, 11:5, 11:7, 11:4; Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert - Imke Kohrmeyer/Nicole Stromberg 12:10, 6:11, 7:11, 5:11; Puls - Niekamp 11:8, 11:2, 11:8; Jokisch - Kohrmeyer 6:11, 12:10, 3:11, 7:11; Schneider - Krone 11:2, 7:11, 11:4, 11:8; Hubert - Stromberg 7:11, 11:5, 11:9, 11:9; Puls - Kohrmeyer 13:11, 12:10, 11:8; Jokisch - Niekamp 8:11, 11:2, 8:11, 11:7, 5:11; Schneider - Stromberg 14:12, 11:7, 11:6; Hubert - Krone 3:11, 4:11, 8:11; Schneider - Kohrmeyer 10:12, 11:6, 6:11, 6:11; Puls - Stromberg 12:10, 11:5, 6:11, 11:1; Jokisch - Krone 9:11, 11:5, 11:13, 11:13; Hubert - Niekamp 3:11, 6:11, 11:6, 11:7, 12:10 THR