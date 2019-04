Elvio Kremming (vorn) ist zurück auf der Bahn. In Verden feierte er eine gelungene Rückkehr. (Ralf Görlitz)

Nach längerer Verletzungspause hat sich Leichtathlet Elvio Kremming vom LC Hansa Stuhr in Verden mit einem Sieg zurückgemeldet. Bei der Bahneröffnung genügte ihm im Kugelstoß der männlichen Jugend U18 eine Weite von 12,95 Metern. Insgesamt litten die Leistungen des gut besuchten Sportfestes unter der nasskalten Witterung.

Elf Grad, dazu ab mittags auch noch Regen. Die Leichtathleten erwischten zum Saisonauftakt schwierige Bedingungen. Gleich im ersten Rennen des Tages erwischte es Leon Michelmann vom TSV Asendorf. Das Talent schied über 80 Meter Hürden der U16, vermutlich mit einer Zerrung, vorzeitig aus und war entsprechend enttäuscht: „Ich hoffe, dass ich schnell wieder fit bin.“

Trotz des Ausfalls von Michelmann gelangen den Asendorfern zahlreiche Erfolge. Im Regen unterbot Aaron Purschwitz in 12,64 Sekunden als Zweiter über 100 Meter der M14 die Qualifikationszeit für die Landesmeisterschaften. Auch seine Weite von 5,13 Metern als Zweiter im Weitsprung fand Trainerin Ute Schröder beachtlich: „Schließlich konnten wir im Winter fast nur eingeschränkt in der Halle trainieren.“

Bei der weiblichen Jugend gewann Adina Kammann in der W12 über 75 Meter nach einem tollen Start in 10,90 Sekunden, Dritte wurde Vereinskollegin Lynn Michelmann (11,11 sec). Anschließend setzte sich Kammann auch im Weitsprung mit 4,33 Metern durch. Über 4x75 Meter der U14 sicherten sich die Asendorferinnen nach einem starken Auftritt von Schlussläuferin Lynn Michelmann den zweiten Platz. Gesa Ehlers fehlte in der W14 mit 4,73 Metern nur ein Zentimeter zum Sieg im Weitsprung.

Brinkumerinnen knacken die Norm

Die Athletinnen des FTSV Jahn Brinkum unterboten gleich viermal die Normen für die Landesmeisterschaften. Bei den Frauen nutzte Yasmin Homeyer als Zweite im Diskus ihr Heimspiel für 32,06 Meter. In der U18 war Fenja Schäfer als Dritte über 100 Meter in 12,87 Sekunden ebenso erfolgreich wie Denise Jaschinski bei ihrem Sieg über 800 Meter (2:38,68 min). Immer stärker wird nach überstandenen Fußverletzungen Samira Heygster (W14), die sich über 100 Meter als Vierte in 13,85 Sekunden qualifizierte. Die 800 Meter der W12 gewann Fee Marie Leiko (2:52,19 min).

Der LC Hansa Stuhr war mit seiner männlichen Jugend stark vertreten. Vor allem für Elvio Kremming war der Wettkampf nach seinem Schlüsselbeinbruch Ende Januar eine Standortbestimmung. „Ich durfte über zwei Monate nicht trainieren, kein Krafttraining machen und nicht einmal laufen wegen der Erschütterungen“, erklärte der Stuhrer. Das Comeback gelang nahezu beschwerdefrei. Obwohl sich der Trainingsrückstand deutlich bemerkbar machte, gelang mit der Kugel dennoch ebenso die Qualifikation für die Landesmeisterschaften wie über 100 Meter, die Kremming als Vierter in 11,86 Sekunden absolvierte. Der Sieg ging an seinen Startgemeinschaftskollegen Tim Gutzeit (BTB Oldenburg) in 11,24 Sekunden. Bei den Bezirksmeisterschaften am 19. Mai wird die Startgemeinschaft, der auch noch Jeron Serbin (Ettenbüttel) angehört, versuchen, die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften perfekt zu machen. Die Norm beträgt 44,80 Sekunden.

Im Hochsprung qualifizierten sich Fynn Klinke und Milan Thies mit 1,60 Metern für die Landesmeisterschaften. Dabei startet besonders Klinke unter erschwerten Bedingungen, wie Stuhrs Leichtathletik-Abteilungsleiter Berthold Buchwald berichtet: „Fynn leidet unter extremer Knochenhautreizung, kann sein Leistungsvermögen nicht abrufen.“ Den Weitsprung der M13 gewann Jason Lee Hoppe mit 4,45 Metern. Mit diesem Auftakt war auch Berthold Buchwald sehr zufrieden.

Senioren

M50: 3000 Meter Hindernis: 1. Harri Falke (SC Weyhe) 13:06,09 min

Männliche Jugend U18

100 Meter: 7. Jannick Voß (LC Hansa Stuhr) 12,36 sec, 9. Marius Nüssle (LC Hansa Stuhr) 12,49; 200 Meter: 4. Jannick Voß 25,21; 800 Meter: 5. Milan Thies (LC Hansa Stuhr) 2:19,94 min; 2000 Meter Hindernis: 2. Bent Johnßen (LC Hansa Stuhr) 7:29,18 min; 4x100 Meter: 2. StG Hansa-Ettenbüttel-Oldenburg (Kremming, Thies, Klinke, Nüssle) 46,76 sec

Männliche Jugend U14

M13: 75 Meter: 5. Jason Lee Hoppe (LC Hansa Stuhr) 11,08; 800 Meter: 2. Jason Lee Hoppe 2:43,50

M12: 800 Meter: 3. Johannnes Meyer (TSV Asendorf) 3:04,52

Frauen

Hochsprung: 3. Jennifer Witte (FTSV Jahn Brinkum) 1,44 m. Kugel: 1. Yasmin Homeyer (FTSV Jahn Brinkum) 9,99 m, 3. Jennifer Witte 9,00

Weibliche Jugend U16

4x100 Meter: 5. StG Brinkum-Asendorf (Ehlers, Kammann, Klaus, Kottmann) 56,30; W15: Weitsprung: 3. Leonie Schmidt (TSV Asendorf) 4,75; W14: 100 Meter: 5. Gesa Ehlers (TSV Asendorf) 14,06; 800 Meter: 6. Gesa Ehlers 2:49,90; Weitsprung: 6. Samira Heygster (FTSV Jahn Brinkum) 4,61

Weibliche Jugend U14

4x75 Meter: 2. StG Brinkum-Asendorf (Schütte, Nordmeyer, Brüning, Michelmann) 43,91; W13: 75 Meter: 2. Hanna Fricke (SV Werder Bremen/Neubruchhausen) 10,61, 5. Jona Marie Gruber (SV Werder Bremen/Brinkum) 10,94; 800 Meter: 1. Hannah Fricke 2:40,82, 2. Elise Peters (FTSV Jahn Brinkum) 2:45:00; Weitsprung: 1. Jona Marie Gruber 4,83, 2. Hannah Fricke 4,60; W12: 75 Meter: 7. Felicia Schütte (TSV Asendorf) 11,50, 8. Lena Isabell Gurka (TuS Varrel) 11,65; 800 Meter: 4. Yfke Nordmeyer (TSV Asendorf) 3:12,80; Weitsprung: 5. Lynn Michelmann 3,95 CGO