Bremen. Tristan Krieten sei Dank: Die gute Leistung des Torhüters bescherte seinem Klub JFV Weyhe-Stuhr in der Bremer Fußball-C-Junioren-Verbandsliga einen wertvollen Punktgewinn beim SC Borgfeld. Der Ausgleichstreffer zum 2:2 (1:0) gelang JFV-Akteur Ben Forcher in der Nachspielzeit. Damit blieb das Team um Trainer René Rabe auch im dritten Spiel der Sommerrunde ungeschlagen.

Gegen die Borgfelder, immerhin Vizemeister der Winterrunde, zeigten die Gäste in der ersten Hälfte eine eher durchwachsene Leistung. Die Platzherren dominierten das Spielgeschehen, stellten den JFV gut zu und zwangen ihn immer wieder zu langen Bällen. „Bei Tristan konnten wir uns bedanken, dass es zur Halbzeit nur 0:1 stand. Er verhinderte mehrere Gegentore und damit wahrscheinlich eine mögliche Niederlage“, lobte Rabe seinen Schlussmann, der beim 1:0 durch Borgfelds Marley Heslop machtlos war (34.).

Wie in den Spielen zuvor steigerte sich der JFV nach der Pause. „Wir haben endlich den Kampf angenommen. Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten stimmten nun“, registrierte Rabe. Yunus Bakiri scheiterte an SC-Torhüter Claas Crome, der das Leder abklatschen ließ. Der heraneilende Can Emil Celik traf zum Ausgleich (58.).

Die Gäste wollten mehr, doch Can Niklas Siemer traf nur das Lattenkreuz. Zuvor war Jonas Schreck, der in der Winterrunde noch für den JFV aufgelaufen war, am Querbalken gescheitert. Bakiri und Ali Taleb vergaben weitere Möglichkeiten, ehe Yunus Savi mit einem abgefälschten Schuss zur SCB-Führung traf (65.). „Unsere tolle Moral der letzten Wochen sollte uns erneut helfen“, verriet Rabe. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld schob Forcher zum 2:2 ein (70.+2).