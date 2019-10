Bremen/Asendorf. Eine erfolgreiche Freiluftsaison 2019 geht für die Nachwuchsathleten des TSV Asendorf zu Ende. Nachdem die Jungspunde bereits bei den Kreismeisterschaften in Brinkum sehr gute Leistungen und Platzierungen erreicht hatten, konnten einige von ihnen bei weiteren Wettkämpfen auf sich aufmerksam machen.

So zum Beispiel beim Schülersportfest in Neustadt. Gleich fünf junge Sportler des TSV Asendorf nahmen daran teil und überzeugten mit prächtigen Darbietungen. Die Jüngste im Team, Mirijam Ibrahim, präsentierte sich in der Altersklasse W8 ebenso wie ihre Cousine Jana Ghazi (W9) in allen drei Disziplinen – 50-Meter-Sprint, Weitsprung und Ballwurf – sehr erfolgreich. Maximo Hesse (M10) zeigte, dass er außerhalb des Kreises mithalten kann. Adina Kammann (W12) und Fenja Klaus (W13) testeten nochmals einige Disziplinen und hielten gut mit den Athleten aus ganz Niedersachsen mithalten. „Die Ergebnisse waren überraschend positiv. Daher bin ich von den Leistungen meiner Schützlinge sehr angetan“, schwärmte TSV-Trainerin Ute Schröder.

Darüber hinaus ging Adina Kammann jüngst in Hamburg beim Fest der 1000 Zwerge an den Start. Den vierten von insgesamt acht Vorläufen über 75 Meter gewann sie in 10,81 Sekunden und qualifizierte sich für das B-Finale, das sie ebenfalls in einer Zeit von 10,73 Sekunden für sich entschied. Insgesamt belegte sie unter mehr als 60 Teilnehmerinnen einen guten neunten Platz. Die gleiche Platzierung erzielte Kammann im Zonenweitsprung mit 4,55 Metern.

Den krönenden Abschluss einer erfolgreichen Saison lieferten die Wurfspezialisten beim Werfertag in Huchting ab. Allen voran Nachwuchstalent Felicia Schütte: Die W11-Athletin startete eine Altersklasse höher und siegte im Kugelstoßen der U14 mit einer Bestweite von 8,41 Metern. Damit setzte sie sich an die Spitze der Niedersächsischen Landesbestenliste der W12. Auch der vierte Platz im Diskuswurf mit 19,80 Metern bedeutet Platz fünf in der Bestenliste der älteren Schülerinnen. Im Speerwurf kam sie auf 22,26 Meter und belegte damit den dritten Rang. „Felicia hat schon einen gewaltigen Satz nach vorne gemacht. Ich bin mal gespannt, wo ihre Entwicklung noch hingeht“, lobte Schröder.

Auch Fenja Klaus katapultierte sich durch ihren Sieg im Diskuswurf mit 24,35 Metern auf Platz zwei der Landesbestenliste. Im Kugelstoßen kam sie mit 7,39 Metern auf den fünften Rang. Gesa Ehlers (W14) dagegen bewies ihre Stärke im Kugelstoßen und wurde mit 9,30 Metern Erste. Im Diskuswurf erzielte sie sogar mit 22,47 Metern einen neuen persönlichen Rekord. Finja Kottmann (W14) entschied den Speerwurf mit 27,92 Metern für sich. Im Diskuswurf steigerte sie sich auf 22,33 Meter und landete auf dem dritten Platz. Nils Lehmann (M13) steigerte sich in allen drei Disziplinen: Zweiter im Kugelstoßen mit 7,74 Metern, Fünfter im Diskuswurf (15,93 Meter) und Zweiter im Speerwurf (21,05).

Doch nur weil die Wettkämpfe in der Freiluftsaison beendet sind, heißt es nicht, dass nicht weiter hart gearbeitet wird. Seit zwei Wochen befinden sich die Nachwuchsathleten des TSV Asendorf im Wintertraining. Nun werden zwei Monate lang die Grundlagen gepaukt, bevor es an das Technik-Training geht. „Vor allem Koordination, Kraft und Kondition stehen dabei im Vordergrund“, berichtet Schröder. Der erste Wettkampf in der Halle steigt dann Ende Januar in Hannover. Dann finden die Landesmeisterschaften statt, für die sich einige Athleten des TSV qualifiziert haben.