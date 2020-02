Moris Bolte und die HSG Bruchhausen-Vilsen haben die HSG Phoenix auch im Hinspiel geärgert. Mit 28:24 setzten sich die Handballer aus dem Luftkurort durch. (Michael Braunschädel)

Syke/Bruchhausen-Vilsen. Rein statistisch ist es ein äußerst einseitiges Duell. An eine Niederlage gegen die HSG Phoenix kann sich Gerd Anton, Trainer der HSG Bruchhausen-Vilsen, überhaupt nicht erinnern. Wenn es im Derby etwas zu feiern gab, dann immer für die Handballer aus dem Luftkurort. Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Landesklassisten an diesem Sonnabend in der Syker Olympiahalle (Anpfiff: 17 Uhr) scheinen die Chancen für Phoenix allerdings so gut wie lange nicht zu stehen.

Nah dran am Sieg waren die Gastgeber bereits im Hinspiel. In Vilsen waren sie lange Zeit das bessere Team, gaben den Erfolg allerdings in der Schlussphase noch aus der Hand. Das 24:28 wird Phoenix nicht vergessen haben. Genauso wenig wie die bitteren Niederlagen in den Vorjahren im Pokalwettbewerb, meist nach Duellen, die Spitz auf Knopf standen. Klar, dass Phoenix nun alles daran setzen wird, den Spieß umzudrehen.

Von dieser Reihe schmerzhafter Niederlagen hat Christoph Schweitzer nichts hautnah mitbekommen. Die Bedeutung der Partie aber ist ihm nicht fremd. Natürlich war das Spiel ein Thema unter der Woche. „Das ist auch ganz normal. Die Jungs kennen sich, haben schon häufiger gegeneinander gespielt. Als Kreisderby ist es ein besonderes Duell“, weiß auch er. Bei allen Emotionen und dem unbedingten Willen, die Partie gewinnen zu wollen, dürfe sein Team aber auf keinen Fall zu heiß laufen und überdrehen. „Wir müssen die Ruhe bewahren, unserer Taktik und unserem Konzept treu bleiben“, fordert er einen kühlen Kopf in hitziger Atmosphäre. „Wenn wir das schaffen, bin ich der festen Überzeugung, dass wir gewinnen werden.“ Viel Selbstvertrauen hat Phoenix durch den Sieg gegen Arbergen-Mahndorf II getankt. Da sollen selbst die Ausfälle von Alexander Hähnsen und Niklas Rätzke nicht ins Gewicht fallen. „Dafür haben wir einen breiten Kader. Wir können das auffangen“, ist Schweitzer überzeugt. Die Gastgeber wähnen sich im Aufwind, stehen zudem in der Tabelle vor den Gästen.

Auf der anderen Seite hat den Vilsern die vierwöchige Pflichtspielpause seit dem 22:40 bei Spitzenreiter Altenwalde kaum gereicht, um die Verletzungssorgen zu minimieren. So sind weiterhin die Bolte-Brüder Jörn und Moris sowie Hagen Sperling angeschlagen. „Es sieht nicht ganz so rosig aus“, sagt Vilsens Coach Gerd Anton. Trotz alledem könne er eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken. Und dann ist da ja auch das Gefühl, dass im Derby gegen Phoenix immer etwas geht. Es sei schön, diese Erfolgsserie hinter sich zu wissen. „Und sie wird ganz bestimmt nicht reißen“, sagt Anton.