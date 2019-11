Roman Obst (r.) brachte Heiligenfelde in Führung. Phil Brunkhorst und der SCT wehrten sich vergeblich. (Thorin Mentrup)

Twistringen. Roman Obst winkte grinsend ab. „Mein schönstes Tor war das sicher nicht“, sagte er und fügte lachend hinzu: „Dann wäre es wahrscheinlich mein einziges. Aber da waren schon noch ein paar bessere und schönere dabei.“ Der Treffer, über den er sprach, war das Tor zur 1:0-Führung seines SV Heiligenfelde im Auswärtsspiel der Fußball-Bezirksliga beim SC Twistringen – und damit der Dosenöffner zum 3:0 (0:0)-Sieg seines Teams, das mindestens bis Sonntag wieder an der Tabellenspitze steht.

Am Ende des Führungstreffers war es Obst gegen Obst: Der eine, Twistringens Marco Obst, schoss den anderen, Heiligenfeldes Roman Obst, beim Versuch, im Strafraum zu klären, an. Von Letzterem prallte der Ball mit ordentlich Tempo und Effet nach genau einer Stunde Spielzeit ins Tor, Keeper Jannik Blome ebenso überrascht wie machtlos. Ein dreckiger Treffer am Ende eines aus Heilgenfelder Sicht schönen Angriffs, an dem Obst schon ganz zu Beginn beteiligt war: Er trieb den Ball nach Frank Weselohs gewonnenem Kopfballduell gegen Angreifer Lennart Bors über die rechte Seite nach vorn, tunnelte den in dieser Situation uninspirierten René Brinkmann und legte dann noch fein mit der Hacke auf Lars Diedrichs ab. Der lief noch ein paar Meter und wollte dann den Ball zurückgeben auf seinen Mitspieler, der in die Mitte durchgestartet war. Dort war dann Twistringens Obst im Weg, doch dessen Befreiungsschlag wurde zur unfreiwilligen Torvorlage. „Das ist natürlich extrem bitter. Da kann man Marco auch gar keinen Vorwurf machen. Er muss den Ball schlagen und hat dann einfach Pech“, meinte SCT-Co-Trainer Michael Schultalbers zum Gegentreffer.

Nolte stürmt ganz vorn

Auf der anderen Seite sprach Heiligenfeldes Coach von einem „kuriosen Dosenöffner. Aber den brauchte es in diesem Spiel vielleicht auch.“ Denn wirklich gefährlich war es bis dato in beiden Strafräumen kaum einmal geworden. Twistringen stand tief, erwartete die Angriffe der Gäste mit einer Fünferkette. „Das hat gut funktioniert“, meinte Schultalbers. Viel ließen die Gastgeber nämlich nicht zu. Heligenfelde wusste mit dem deutlichen Plus an Ballbesitz nur wenig anzufangen. „Wir haben es zu kompliziert gespielt“, meinte Budelmann. Tobias Dickmann verzog beim besten Angriff und nach einer Ablage von Gianluca Nolte letztlich deutlich, Joshua Brandhoff schoss zwar nur knapp vorbei, doch Keeper Jannik Blome hatte früh gesehen, dass er nicht eingreifen musste. Mehr kam da nicht. Ein bisschen Zug zum Tor und die letzte Genauigkeit gingen den Gästen ab. Die spielten ohne den kurzfristig erkrankten Björn Isensee mit Nolte, der am Vorabend noch bei der 1:2-Niederlage der zweiten Mannschaft gegen Schwarme auf dem Platz gestanden hatte, in vorderster Front und Brandhoff, dem diese Rolle sonst meist zukommt, dahinter. Budelmann war mit dieser Variante einverstanden, vor allem Nolte arbeitete viel und machte die Twistringer müde. Brandhoff kam dagegen nicht so häufig in Abschlusssituationen.

Die starke rechte Seite

Die Führung fiel nach dem Seitenwechsel genau in die Phase hinein, in der die Heiligenfelder den Druck erhöhten. Dass Obst und Diedrichs die Hauptprotagonisten waren, war letztlich nicht verwunderlich, machten sie doch jetzt über ihre Seite ordentlich Betrieb. „Beide“, lobte Budelmann das Duo auf rechts, „haben das richtig gut gemacht.“ Und letztlich sollten auch beide treffen: Denn nach feinem Pass in die Tiefe legte Diedrichs das 2:0 für seine Mannschaft nach (70.). „Für Dieds freut es mich besonders. Er ist nach seiner langen Verletzung noch nicht bei 100 Prozent, wird aber immer besser“, sagte Budelmann über den Torschützen, der sich in der Vorbereitung einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte.

Twistringen hat keine Antwort mehr

Mit dem zweiten Gegentreffer war die Partie auch aus Twistringer Sicht gelaufen. Hatten die Gastgeber durch ein paar Umschaltmomente über Lennart Bors im ersten Durchgang noch ansatzweise Gefahr erzeugt, fanden sie auf den Rückstand keine Antwort mehr. „Da fehlt uns momentan dann auch das Vertrauen“, meinte Schultalbers. Auch fußballerisch war der SCT zu limitiert, um noch entscheidende Akzente zu setzen. „Heiligenfelde hat das dann aber auch souverän runtergespielt“, sagte der Co-Trainer anerkennend. Auf den dritten Gegentreffer in der Schlussminute durch Malte Garlich nach Vorarbeit von Brandhoff hätte er allerdings gern verzichtet. „Das war ein Tor zu viel“, fand er. Die Heiligenfelder dagegen durften sich freuen, die Scharte von der Niederlage gegen Nienburg direkt wieder ausgewetzt zu haben. „Das war ganz wichtig“, sagte Budelmann.