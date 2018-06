Zeigten zum Ende der Saison eine geschlossene Mannschaftsleistung und haben nun den Titel vor Augen: Holger Eickhoff und die Wasserballer des TuS Syke. (Thorin Mentrup)

Laatzen/Hannover/Syke. „Jeder war für jeden da. Es hat alles wirklich gut geklappt“, freute sich Hakon Straßheim, Teamsprecher der Wasserballer des TuS Syke. Eine geschlossene Mannschaftsleistung, die sie in den vergangenen Partien immer mal wieder gezeigt hatten, brachten gegen die SpVg Laatzen III und Waspo 98 Hannover den vierten und fünften Sieg in Folge. Dank dieser beiden Ergebnisse ist den Hachestädtern die Bezirksliga-Meisterschaft kaum noch zu nehmen.

SpVg Laatzen III - TuS Syke 5:7 (1:3). „Wir waren endlich mal von Beginn an wach“, sagte Straßheim, dessen Team bereits im ersten Viertel auf 3:0 davonzog. „Wir sind früh die Leute angegangen, standen defensiv sicher und waren offensiv sehr gut.“ Laatzen fand anfangs gar nicht statt und setzte offensiv kaum Akzente. Erst ab dem zweiten Viertel wurden die Gastgeber besser, sodass sie 26 Sekunden vor dem letzten Viertel sogar noch ausglichen. „Uns fehlte ein wenig die letzte Überzeugung. Vielleicht haben wir das Risiko zu sehr gescheut und wollten uns kein Gegentor mehr fangen“, mutmaßte Straßheim.

Doch das finale Viertel gehörte wieder dem TuS Syke. Die Hachestädter gingen dank Nick Kahl erneut in Führung und durften sich nur wenig später bei ihrem Torhüter bedanken. Henning Lienhop behielt bei einem Fünfmeter der Gastgeber die Nerven und hielt die Führung fest. „Der verwandelte Fünfmeter von Nick und der gehaltene von Henning waren die wichtigsten Szenen des Spiels“, resümierte Straßheim. Kahl war es auch, der zum Ende der Partie das Ergebnis noch in die Höhe schraubte (zum 5:3 und 6:3) und innerhalb von knapp 30 Sekunden zwei Tore warf. „Wir haben das taktisch klug zu Ende gespielt. Die Toren von Laatzen waren dann nur noch Ergebniskosmetik.“

Waspo 98 Hannover IV - TuS Syke 5:8 (2:4). Dank des zweiten Sieges innerhalb weniger Tage bei Waspo 98 Hannover IV stehen die Syker Wasserballer kurz vor der Meisterschaft in der Bezirksliga. „Rein rechnerisch wäre es für die Laatzener noch möglich, aber dann müssten sie jetzt alles gewinnen“, sagte Straßheim, der erneut ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen hatte. „Zwar lagen wir schnell 0:2 zurück, aber das hohe Tempo konnte Waspo nicht lange halten.“

So fingen sich die Syker im zweiten Viertel wieder und drehten die Partie. „Wir haben das gut ausgespielt und den Gegnern keine Anspielstationen gelassen“, zeigte sich Straßheim mit der Mannschaftsleistung zufrieden. So geriet der Sieg der Gäste in den letzten beiden Vierteln nicht mehr in Gefahr, sodass den Sykern nur noch ein Punkt für die Meisterschaft fehlt, die am Freitag endgültig unter Dach und Fach gebracht werden kann.

So können die TuS-Wasserballer den Titel voraussichtlich bereits diesem Wochenende beim traditionellen Heimturnier im Schwimmpark Twistringen gebührend feiern. Dann treten acht Teams gegeneinander an. Neben Herrenmannschaften wie dem WV Darmstadt 70 oder ASC Göttingen starten auch Mixed-Teams des SV Bremen und des MTV Aurich. Am Sonnabend geht es ab 10 Uhr ins Becken, Sonntag beginnt das Turnier schon um 9 Uhr. Für die Freunde des Beachvolleyballs wird es auf dem benachbarten Feld ebenfalls ein Turnier geben.