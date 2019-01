Der TSV Weyhe-Lahausen schied trotz eines guten Auftritts aus. (Jonas Kako)

Sie haben sich teuer verkauft und hatten bis zur letzten Sekunde die Chance aufs Weiterkommen vor Augen, doch letztlich hat es für die B-Juniorinnen des TSV Weyhe-Lahausen nicht gereicht: Als Dritter schieden sie in der Vorrunde der Futsal-Bezirksmeisterschaften in der Halle der KGS Kirchweyhe aus. Am Ende fehlte den TSV-Talenten nur ein einziges Tor zu Platz zwei.

Ein Finale gegen Hannover 96 hatte sich TSV-Trainer Max Hurdalek vor Turnierbeginn gewünscht – und er und seine Spielerinnen sollten es tatsächlich bekommen. Was vorher niemand erwartet hatte: 96, als Niedersachsenligist auf dem Papier der Favorit, war vor dem letzten Spiel des Tages bereits ausgeschieden. Für die Lahauserinnen war dagegen noch alles drin: Ein Punkt hätte für Rang zwei gereicht, mit einem Erfolg hätten sie sogar die Vorrundengruppe gewonnen. Doch es folgte das einzige Spiel, das sie verloren. „Hannover hat noch einmal richtig aufgedreht“, musste Hurdalek feststellen. Seinem Team konnte er letztlich aber keinen Vorwurf machen. „Wir haben uns richtig gut verkauft. Am Ende hätten wir vielleicht im dritten Spiel mehr Risiko gehen müssen“, fügte der Trainer mit Blick auf das 0:0 gegen den späteren Gruppensieger TSV Luthe hinzu. „Wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir durch.“ So aber mussten die Gastgeberinnen trotz der beiden Siege über die JSG Blau-Rot-Weiß Deckbergen-SHG und den TSV Eintracht Bückeberge im letzten Spiel noch zittern. „Wir hatten kein Glück“, stellte Hurdalek fest, zumal Bückeberge durch das 4:1 über Deckbergen-SHG im vorletzten Spiel die entscheidenden Tore zum Weiterkommen erzielt hatte. „Trotzdem“, wusste der TSV-Coach, „haben wir uns erhobenen Hauptes aus dem Turnier verabschiedet.“

Weitere Informationen

Futsal-Bezirksmeisterschaft der B-Juniorinnen

Vorrunde in Kirchweyhe

TSV Luthe - Hannover 96 2:0

JSG Deckbergen-SHG - TSV Weyhe-Lahausen 0:1

TSV Eintr. Bückeberge - TSV Luthe 0:0

Hannover 96 - JSG Deckbergen-SHG 4:0

TSV Weyhe-Lahausen - TSV Eintr. Bückeberge 2:1

TSV Luthe - JSG Deckbergen-SHG 1:0

TSV Eintr. Bückeberge - Hannover 96 2:1

TSV Weyhe-Lahausen - TSV Luthe 0:0

JSG Deckbergen-SHG - TSV Eintr. Bückeberge 1:4

Hannover 96 - TSV Weyhe-Lahausen 1:0

1. TSV Luthe 4 3:0 8

2. TSV Eintr. Bückeberge 4 7:4 7

3. TSV Weyhe-Lahausen 4 3:2 7

4. Hannover 96 4 6:4 6

5. JSG Deckbergen-SHG 4 1:10 0 THR