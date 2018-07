Ins Finale gestürmt sind Moritz Anton und seine Lahauser. (Jonas Kako)

Bramstedt. Der TSV Weyhe-Lahausen und der Gastgeber TSV Bramstedt bestreiten an diesem Sonnabend ab 18 Uhr das Finale des Sündermann-Cups. Die Lahauser folgten den Bramstedtern durch einen 3:2 (2:1)-Erfolg über den SC Twistringen ins Endspiel. Die Twistringer mussten sich nach der Niederlage mit Rang zwei in ihrer Gruppe B begnügen. Sie treffen am Sonnabend ab 16 Uhr im Spiel um Platz drei auf den TVE Nordwohlde, der sich im Duell zweier Kreisligisten mit 3:2 (1:2) gegen den SV Mörsen-Scharrendorf durchsetzte.

TVE Nordwohlde - SV Mörsen-Scharrendorf 3:2 (1:2). Bis zur 89. Minute sah es so aus, als würde der SV Mörsen-Scharrendorf ins Spiel um Platz drei einziehen. Der Mannschaft von Trainer Stefan Müller hätte ein Unentschieden für den zweiten Platz der Gruppe A hinter dem TSV Bramstedt gereicht. Doch dann wuchtete Stefan Bründer einen Eckball per Kopf zum 3:2-Siegtreffer der Nordwohlder ins Tor. "Wir haben sehr viel Energie investiert. Dass das Tor so spät fällt, ist natürlich einerseits glücklich, aber auch der gerechte Lohn dafür, dass die Mannschaft den Sieg unbedingt wollte", registrierte TVE-Trainer Martin Werner zufrieden den Willen seiner Elf, der im ersten Durchgang nicht so viel gelungen war. Schnell lief sie einem 0:2-Rückstand hinterher. Christian Horstmann und Bastian Bösking trafen für die Mörsener, die im ersten Durchgang eine bessere Grundordnung hatten. "Wir hätten höher führen müssen zur Pause. Wir waren gerade in den ersten 30 Minuten stärker", sagte SVMS-Trainer Stefan Müller.

Doch die Nordwohlder steigerten sich und wurden zielstrebiger. Ein Duo brachte den Aufsteiger zurück in die Partie. Felix Kattau behauptete sich stark und fand mit seinem Zuspiel Pascal Matz, der zum Anschluss traf. Beide zeichneten im Zusammenspiel auch für den Ausgleich verantwortlich. Wieder war Kattau der Vorbereiter, wieder traf Matz für die nach dem Seitenwechsel immer stärker werdenden Nordwohlder, die sich kurz vor Schluss für ihre Leistungssteigerung belohnten. Auf das Spiel um Platz drei gegen Twistringen freut sich Werner bereits: "Das ist für uns noch einmal eine guter Test, um uns den weiteren Feinschliff zu holen." Die Mörsener verließen im zweiten Durchgang zusehends die Kräfte angesichts des kleinen Kaders.

TSV Weyhe-Lahausen - SC Twistringen 3:2 (2:1). Ein Klassenunterschied war in diesem Duell nicht auszumachen, deshalb behielt der Kreisligist am Ende auch nicht unverdient die Oberhand gegen den Bezirksligisten. "Der Ball lief besonders in der ersten Halbzeit richtig gut bei uns", freute sich Lahausens Trainer Friedhelm Famulla, dessen Elf in der Vorbereitung noch immer ungeschlagen ist. Dabei hatte Twistringen den besseren Start und ging durch Mathis Weimann bereits in der fünften Minute in Führung. Lahausen war jedoch keineswegs irritiert. "Die Jungs haben super reagiert", lobte Famulla sein Team, das dank eines Doppelpacks von Christian Wiesner mit einer 2:1-Führung in die Kabine ging. Auch Twistringens Co-Trainer Thomas Thiede fand lobende Worte für den Kontrahenten: "Lahausen ist ein hohes Tempo gegangen und war ein starker Gegner. Sie haben unserer jungen Mannschaft auch körperlich alles abverlangt." Besonders für die vielen Talente des SCT seien Spiele wie diese aber wichtig, um sich an die Körperlichkeit im Herrenbereich zu gewöhnen. "Deshalb war es ein guter Test", fand Thiede.

Den für den Gruppensieg nötigen Punkt hätte der Bezirksligist auch durchaus holen können. Doch zunächst einmal schlugen im zweiten Durchgang die Lahauser zum dritten Mal zu. Dieses Mal traf Tobias Marquardt. Insgesamt aber war Twistringen nun besser im Spiel. Beide Mannschaften bewegten sich auf Augenhöhe. Und hätte Christoph Hainke seinen Strafstoß nach einem Foul an Christoph Harms verwandelt, "dann wäre es nochmal richtig eng geworden", wusste auch Famulla. Doch der Offensivmann vergab. Stattdessen investierte der TSV viel Kraft, um die Führung zu halten und ließ kaum noch etwas anbrennen. Erst in der letzten Minute verkürzte Hainke für Twistringen, der Treffer jedoch fiel zu spät, um noch eine Wende einzuleiten.