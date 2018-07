Lahausens Hussein Zabad überwindet Bramstedts Torwart Hendrik Neumann zum 1:0 (Thorin Mentrup)

Bramstedt. Der TSV Weyhe-Lahausen zeigt sich in der Vorbereitung auf die neue Saison weiter in sehr guter Form: Mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel gewann der Fußball-Kreisligist am Sonnabend den Sündermann-Cup. Gegen den Gastgeber und Ligarivalen TSV Bramstedt setzte sich die Mannschaft von Trainer Friedhelm Famulla im Endspiel mit 3:0 (0:0) durch. Alle drei Tore fielen in der Schlussphase der Begegnung, in der Famulla ein gutes Händchen bewies: Die eingewechselten Hussein Zabad (79.) und Jonas Heusmann (81.) brachten die Schwarz-Weißen auf die Siegerstraße. Den Schlusspunkt setzte Goalgetter Christian Wiesner in der 90. Minute.

In einer Sache waren sich Famulla und sein Bramstedter Pendant Sascha Feldt einig: "Es war kein gutes Spiel." Beide Teams machten dafür zu viele Fehler. Die Bramstedter taten sich ohne Akteure wie Daniel Zimmermann, Richy Rabba und Iven Lehner vor allem in der Offensive schwer. "Aber die Jungs haben gekämpft und alles versucht", war Feldt mit der Einstellung und dem Einsatz seines Teams zufrieden. Bramstedt wehrte sich und hatte durchaus die eine oder andere Kontergelegenheit, die aber weder Tobias Heinsen vor, noch Tristan Godesberg nach der Pause nutzten.

Lahausen tat sich im Spiel nach vorn ebenfalls schwer. Die Gäste hatten mehr Ballbesitz, fanden allerdings kaum Lücken. Aljoscha Klattes abgefälschter Schuss streifte das Aluminium (21.), Dominik Lindenborn scheiterte zunächst an Torhüter Hendrik Neumann und schoss im zweiten Versuch seinen Gegenspieler an (37.). Ansonsten herrschte in der frühabendlichen Schwüle eher Sturmflaute auf beiden Seiten.

Zabad trifft und legt auf

Wie die Bramstedter mussten sich aber auch die Lahauser, die unter anderem auf den verletzten Jannis Berendt (die genaue Diagnose steht noch aus) verzichten mussten, nicht vorwerfen lassen, nicht genügend Einsatz gezeigt zu haben. Allerdings blieben auch sie spielerisch blasser als so manches Mal zuvor in den vergangenen Auftritten. Doch sie bewiesen einen langen Atem: Moritz Anton steckte auf Hussein Zabad durch, der Neumann zur Führung überwand (79.). Dann ging es Schlag auf Schlag: Jonas Heusmann traf aus ähnlicher Position zum entscheidenden 2:0. Christian Wiesner hatte ihn freigespielt. Das letzte Tor des Turniers blieb dem Lahauser Top-Stürmer selbst vorbehalten: Er traf nach einem Zabad-Zuspiel mit einem Schuss ins von ihm aus gesehen untere linke Eck. Neumann hatte keine Abwehrchance.