Lahausen. Der TSV Weyhe-Lahausen hat sich in der Kreisliga Diepholz auf eigenem Platz mit einem 1:1 (1:0) gegen den TuS Kirchdorf begnügen müssen. TSV-Trainer Thorsten Eppler trauerte den verlorenen Punkten jedoch nicht lange nach: „Da war keine große spielerische Linie drin, aber wir haben gegen eine physisch starke Mannschaft gut gegengehalten“, zog der Coach ein positives Fazit. „Zudem fehlten wieder neun Leute. Mit Marvin Bade und Jost-Eike Behrens standen zwei A-Junioren 90 Minuten auf dem Platz und haben ihre Sache klasse gemacht – alles in Ordnung.“

In der ersten Hälfte waren die Gastgeber spielbestimmend, nach 20 Minuten verpasste Tarek Azeldin mit seinem Torschuss die Führung nur knapp. Kurz darauf zielte er genauer, profitierte dabei von der unsortierten Gäste-Abwehr. Jannis Berendt hatte einen langen Ball in den Strafraum geschlagen, Tarek Azeldin (22.) lief unbemerkt durch die Abwehrreihen und schob zur Führung ein. In der zweiten Halbzeit hatte Tobias Marquardt die Entscheidung für den TSV Weyhe-Lahausen auf dem Fuß, konnte einen berechtigten Handelfmeter aber nicht verwandeln. Wenige Minuten später traf Kirchdorfs Kapitän Laurids Breuer (69.) nach einem Eckball zum 1:1-Ausgleich. In der Folge zeigten sich speziell die Torhüter in Bestform und verhinderten mehrfach mit starken Reaktionen mögliche Ergebnisänderungen.