Für den Aufstieg in die Bezirksliga hat es für Tobias Marquardt und seinen TSV Weyhe-Lahausen trotz des 4:0-Erfolges gegen den TVE Nordwohlde nicht gereicht. (Michael Braunschädel)

Trotz des 4:0 (2:0)-Erfolgs im Kreisligaduell gegen den TVE Nordwohlde hat es für den TSV Weyhe-Lahausen nicht für den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga gereicht. Besonders traurig darüber war TSV-Trainer Rainer Dismer: „Ich hätte es den Jungs wirklich gegönnt. Trotz einer super Saison haben wir uns das am Ende leider irgendwie auch selbst verbaut“, lautete das Fazit des TSV-Coaches, der zur neuen Saison nicht mehr an der Seitenlinie der ersten Herrenmannschaft stehen wird.

Für eine kleine und vor allem positive Überraschung sorgte dagegen Weyhe-Lahausens Bastian Böttjer. In seinem letzten Spiel für die erste Herrenmannschaft traf der 29-Jährige zum 4:0-Endstand und ließ sowohl die Zuschauer als auch die Spieler und Verantwortlichen auf der Bank lautstark jubeln. „Einen besseren Abschluss hätte man sich nicht wünschen können, glaube ich“, sagte Böttjer nach der Partie voller Freude. Über den verpassten Aufstieg war der TSV-Akteur allerdings nicht so traurig wie sein scheidender Trainer: „Ich bin realistisch. In der jetzigen Verfassung könnten 13 Spieler in der Bezirksliga mithalten. Das wäre zu wenig und vor allem auch verdammt hart“, erklärte Böttjer, der in der kommenden Saison für die zweite Herren des TSV auflaufen wird.

Noch etwas Wut im Bauch hatte TVE-Coach Martin Werner nach der Niederlage gegen den TSV – mit dem Ergebnis hatte das aber nichts zu tun: „Der Platz ist eine absolute Katastrophe. Man hätte auf dem Rasenplatz daneben super spielen können. Für mich war das heute Wettbewerbsverzerrung“, lauteten seine deutlichen Worte nach der Partie. Seine Nordwohlder hatten nicht nur mit den Temperaturen, die bei über 30 Grad lagen, zu kämpfen. Auch der ungewohnte Untergrund machte dem TVE zu schaffen. Drei Minuten waren gespielt, da musste TVE-Keeper Marcel Kappermann zum ersten Mal hinter sich greifen. Nach einem Pass aus dem Mittelfeld in die Schnittstelle schnappte sich Christian Wiesner den Ball, tanzte einen Nordwohlder Spieler aus und schob den Ball links am Torhüter vorbei.

Die Gastgeber spielten trotz hoher Temperaturen aggressiv und vor allem temporeich. Nordwohlde hatte arge Schwierigkeiten dagegenzuhalten. „Weyhe-Lahausen wusste, dass wir uns erst einmal an den Platz und die Spielweise gewöhnen müssen. Das kam ihnen natürlich zugute“, berichtete Martin Werner. Zusätzlich zu den Temperaturen sorgten auch einige Aktionen für hitzige Stimmung auf und neben dem Platz. Melvin Majowski beschwor mit seinen beiden Fouls Diskussionen an der Seitenlinie herauf. TSV-Coach Dismer hätte gern Gelb für den Nordwohlder gesehen, doch Schiedsrichter Morgan Düren behielt die Karten in seiner Tasche. Was dann folgte, freute vor allem Dismer: Der ausgeführte Freistoß aus knapp 25 Metern landete bei Wiesner, der den Ball volley ins Tor verfrachtete (11.). „Das ist die richtige Antwort darauf“, brüllte Dismer seine Freude über die Reaktion seiner Mannen nach dem Foul heraus. Der TSV blieb bis zur Pause dominant, während sich die Nordwohlder abkämpften und die Köpfe teilweise schon hängen ließen. Die Gastgeber erarbeiteten sich im weiteren Verlauf mehrere Möglichkeiten. Einen weiteren Treffer aber erzielten sie nicht.

In Hälfte zwei wurde es spielerisch etwas ruhiger auf dem Platz. Weyhe-Lahausen schraubte das Tempo etwas herunter, kam dennoch zu einigen Chancen. Ab der 59. Minute folgten mehrere dicke Möglichkeiten für den TSV. TVE-Keeper Marcel Kappermann bewahrte sein Team mit seinen zahlreichen Paraden vor Schlimmerem. Zwar kamen die Gäste aus Nordwohlde immer öfter vor das Tor des TSV, der nächste Treffer fiel aber wieder für die Dismer-Elf: Nach einigen vergebenen Chancen belohnte sich Topscorer Tobias Marquardt in der 86. Minute mit dem 3:0. Vier Minuten später folgte dann der krönende Abschluss für Böttjer, der mit seinem Treffer den 4:0-Endstand perfekt machte (90.).