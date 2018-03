Seckenhausen-Fahrenhorst. Diese Nullnummer hat beide Trainer zufriedengestellt: Nach dem 0:0 zwischen dem Fußball-Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und dem Kreisligisten TSV Weyhe-Lahausen am Dienstagabend waren sowohl TSG-Coach Dirk Hofmann als auch sein Gegenüber Thorsten Eppler einverstanden mit dem, was ihre beiden Mannschaften gezeigt hatten.

Hofmann sprach nach der Begegnung zwar von einem „relativ müden Auftritt“ seiner Elf, war allerdings alles andere als böse auf sein Team. „Nach vier guten Testspielen verzeihe ich der Mannschaft auch mal einen schwächeren Auftritt. Vielleicht lag es auch an der Kälte. Wir sind nicht in Wallung gekommen“, sagte er. Eppler hatte insgesamt eine gute Partie gesehen. „Das Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg. Beide Mannschaften hatten aus dem Spiel heraus klare Chancen, es hätte am Ende auch 2:2 oder 3:3 stehen können.“

Philipp Eggers trifft die Latte

Ein Klassenunterschied war zwischen beiden Teams nicht auszumachen. Seckenhausen hatte durchaus Probleme mit den Gästen, die sich mit ihrer laufstarken und aggressiven Vorstellung den Respekt von Hofmann und Co. verdienten. „Weyhe-Lahausen hat sich sehr gut präsentiert. Wir waren in der ersten Halbzeit mit dem 0:0 gut bedient. Unser Torwart Malte Wolpmann hat die Null festgehalten. Bei ihm konnten wir uns bedanken“, sah Hofmann im ersten Durchgang die besseren Chancen aufseiten der Gäste. Wolpmann zeigte unter anderem gegen einen Schuss von Christian Wiesner seine Klasse. Die beste Chance für die Gastgeber hatte Philipp Eggers: Er scheiterte am Querbalken. Ansonsten aber tat sich der Bezirksligist schwer, sich Möglichkeiten zu erspielen. Lahausen verteidigte gut und setzte immer wieder Nadelstiche.

Trotz ihrer personellen Probleme – Ersatztorhüter Maurice Lutterklas war der einzige Wechselspieler – steigerten sich die Gastgeber nach dem Seitenwechsel. „Das hat die Mannschaft gut gemacht. Wir haben personell aus dem letzten Loch gepfiffen. Deshalb freue ich mich darüber, dass wir defensiv kaum noch etwas zugelassen haben“, sagte Hofmann. Epplers Schützlinge sahen sich zurückgedrängter als noch im ersten Durchgang. „Seckenhausen hat ein bisschen Übergewicht bekommen, ohne dass es ein Spiel auf ein Tor wurde. Aber wir mussten uns schon mehr auf die Defensive konzentrieren“, stellte der TSV-Coach fest. Allerdings ließ seine Mannschaft nur wenige klare Möglichkeiten der Gastgeber zu. Lediglich ein Fernschuss von Philip Kleingärtner sorgte für etwas Gefahr. In der Offensivleistung seiner Elf sah Hofmann dementsprechend den größten Steigerungsbedarf: „Wir können auf jeden Fall besser Fußball spielen. Wir hatten wenig Durchschlagskraft und wenig Chancen.“ Am Ende hätte Lahausen die Partie für sich entscheiden können, doch im Eins-gegen-Eins zog Wiesner gegen Wolpmann den Kürzeren. „Da hatte Christian schon alle Gegenspieler ausgespielt, hat aber mit dem Abschluss zu lange gezögert“, schilderte Eppler die Szene kurz vor dem Schlusspfiff. Doch auch wenn seine Elf, die zuvor bereits Seckenhausens Bezirksliga-Rivalen FC Sulingen ein 0:0 abgerungen hatte, den Sieg verpasste, blickte der Trainer nach dem couragierten Auftritt zuversichtlich dem Rückrundenstart am 4. März in Okel entgegen. „Wir sind für den Start ganz gut gerüstet“, erklärte er. Ähnlich ordnete Hofmann die Situation seines Teams ein, das am kommenden Sonntag bei R-W Estorf-Leeseringen antreten muss: „Es war ein guter Test. Wir haben uns noch einmal gut bewegt. Jetzt werden wir für Sonntag neue Kräfte sammeln.“