Die Maßnahme von Rainer Dismer, B-Junioren-Stürmer Tim Lanfermann in der Auswärtspartie beim Aufsteiger SC Borgfeld II von Anfang an zu bringen, hat sich vollends rentiert. Gleich zweimal traf der Angreifer des JFV Weyhe-Stuhr beim 3:0 (1:0)-Erfolg ins Schwarze und sicherte seiner Elf im Spiel der Fußball-A-Junioren-Verbandsliga Bremen den wichtigen Erfolg auf fremden Platz.

Schon nach sechs Minuten hatte Lanfermann bei der Regionalliga-Reserve aus Borgfeld die Führung auf dem Fuß, zielte jedoch nach herrlichem Zuspiel aus der eigenen Abwehr von Nick Gerken knapp am langen Pfosten vorbei. Wenig später machte es Lanfermann besser. Nach Pass von Jonas Knüppel mogelte er sich an seinem Gegenspieler vorbei und traf dann mit einem satten Schuss aus 16 Metern (14.). Auch in der Defensive wussten die Gäste zu überzeugen. Die JFV-Dreierkette um Gerken, Niclas Fremy und Oliver Brings ließ keine richtige Torchance der Gastgeber zu. Borgfelds Keeper Benedikt Wolters konnte einen Schuss von Hassan Sleiman gerade noch um den Pfosten lenken (17.). Mit einem wunderbaren Pass in die Tiefe leitete Knüppel den zweiten Treffer von Lanfermann ein, der das Leder an Wolters vorbeischob (55.). Auch der zweite JFV-Angreifer, Sebastian Mohmeyer, war anschließend nach Pass von Fynn-Thore Dismer noch erfolgreich (68.). „In diesem Spiel haben wir unsere Torchancen konsequent genutzt. Tim Lanfermann hat ein Bombenspiel gemacht und die Dinger eiskalt reingemacht“, lobte Rainer Dismer.