Lasse Pixberg will hoch hinaus: Der Athlet vom LC Hansa Stuhr qualifizierte sich in Bad Bevensen für die Deutsche Meisterschaft im Mehrkampf in Ulm. Beim Weitsprung reichte es für 6,03 Meter. (FR)

Bad Bevensen. Die letzte Ausfahrt genommen! Lasse Pixberg vom LC Hansa Stuhr hat sich auf der Zielgeraden für die Deutsche Meisterschaft im Mehrkampf in Ulm qualifiziert. Beim Wettbewerb in Bad Bevensen am vergangenen Wochenende knackte der junge Athlet die Norm für den Höhepunkt des Jahres. Daran war vor einigen Monaten nicht zu denken.

Denn: Vor etwa zwei Jahren absolvierte Pixberg seinen letzten Mehrkampf bei der Deutschen Meisterschaft in Filderstadt. Der junge Athlet landete auf dem siebten Platz, machte sich große Hoffnungen für das kommende Jahr. Es folgte das plötzliche Aus: unspezifische Schmerzen am Gesäß. Erst gegen Ende 2018 fand ein Spezialist die Ursache und die daraus resultierende Therapie wurde entwickelt.

Im Februar spielte Pixberg in der Halle wieder Fußball. Er verdrehte sich das Knie, hatte Schmerzen. Die Diagnose: ein Schaden am Meniskus. Erst im April unterzog er sich einer Operation, der Jungspund begann im Mai wieder mit dem Training. „Er hat in den Monaten viel über den Leistungssport nachgedacht, hat aber keinen Moment an sich gezweifelt“, lobte Trainer Berthold Buchwald. Es folgte ein langsamer Aufbau. In nur zehn Wochen kämpfte sich Pixberg an seine Bestleistungen heran. Die letzte Möglichkeit sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren, war der Mehrkampf in Bad Bevensen am zurückliegenden Wochenende.

Pixberg begann mit 11,54 Sekunden über 100 Meter und 6,03 Metern im Weitsprung. Es folgten Kugelstoßen und Hochsprung. 13,18 Meter im Kugelstoßen lagen deutlich unter seinen Möglichkeiten. „Auch die 1,76 Meter im Hochsprung konnten nicht wirklich befriedigen“, so Buchwald. Die letzte Disziplin des ersten Tages waren die 400 Meter. 53,05 Sekunden waren versöhnlich – 3287 Punkte am ersten Tag. Zum zweiten Wettkampftag: Die Hürden schloss Pixberg mit 15,55 Sekunden ab. Den Diskus warf er 37,05 Meter weit. In der „Zitterpartie Hochsprung“, so Buchwald, reichte es zu erfreulichen 3,70 Metern. Der Speer landete bei 45,90 Metern und im abschließenden 1500-Meter-Lauf mobilisierte Pixberg nochmals alle Reserven. Ein wahrer Kraftakt – die Uhr blieb bei 4:50,49 Minuten stehen.

Der Lohn für die harte Arbeit: 6355 Punkte und die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf am 17. und 18. August in Ulm. Harte Arbeit zahlt sich meistens eben doch aus.