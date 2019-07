Stuhr/Bad Bevensen. Keine Zeit zum Ausruhen für die Leichtathleten des LC Hansa Stuhr: Vor wenigen Tagen erst noch bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg aktiv, müssen Lasse Pixberg und Co. an diesem Wochenende schon wieder in Bad Bevensen in die Spur. Es ist die letzte Chance für Pixberg, sich für die Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf in Ulm zu qualifizieren.

Der 17-Jährige geht nach den 3350 Punkten im Fünfkampf in Papenburg optimistisch an die Aufgabe heran. Er benötigt 6100 Punkte für die Qualifikation. Der zweite Wettkampftag mit den Disziplinen 110 Meter Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung und den 1500 Metern „ist eine Herausforderung, die er nach den Trainingsresultaten bestehen kann“, meint Hansa-Abteilungsleiter Berthold Buchwald. Im Stabhochsprung, seiner Wackeldisziplin, bringt Pixberg mittlerweile konstant Ergebnisse über 3,50 Meter. In den anderen vier Disziplinen dagegen sei er sehr sicher und austrainiert, so Buchwald. Trainingspartner Elvio Kremming wird in Bad Bevensen ebenfalls mit von der Partie sein. Auch er kann am ersten Tag die 3500 Punkte knacken, am Sonntag „freut er sich auf die 110 Meter Hürden“, betont Buchwald.