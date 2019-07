„Run for Help“

Laufen für den guten Zweck

Maike Plaggenborg

Das Eine-Welt-Forum Weyhe veranstaltet am Donnerstag, 19. September, den 27. „Run For Help“ in Leeste zugunsten von Mädchen in Guatemala, die von Armut und Kinderarbeit betroffen sind.