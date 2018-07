Der TV Stuhr will nach der Bezirksliga-Meisterschaft in der neuen Saison in der Landesliga für Furore sorgen. (Thorin Mentrup)

Stuhr. Die Spielzeit 2017/18 verlief wie gemalt für den Fußball-Bezirksligisten TV Stuhr. Die Elf des Trainerduos Christian Meyer und Stephan Stindt feierte mit der Meisterschaft und dem damit verbundenen erstmaligen Aufstieg in die Landesliga Hannover einen großen Vereinserfolg. Doch damit nicht genug: Die Stuhrer heimsten insgesamt 71 Punkte ein. Ihnen gelangen bei einem Torverhältnis von 87:30 die meisten Treffer aller Bezirksligisten. Die Statistik sagte aus, dass der TVS sowohl nach dem Ende der Hin- als auch der Rückrunde ganz oben zu finden war. Auch in den Wertungen der besten Heim- und der besten Auswärtsteams waren die Stuhrer jeweils die Nummer eins der Liga. Zu Hause blieb das Team ungeschlagen. Das Ranking der Fairnesstabelle führte der Titelträger zum Abschluss ebenfalls an. Die Akteure des TVS kassierten keinen einzigen Platzverweis.

Mit Stürmer Riccardo Azzarello, dem insgesamt stolze 26 Treffer gelangen, sicherte sich ein TVS-Akteur zudem die Torjägerkrone. Ihm folgte mit Dimitri Steen (23 Tore) auf Rang zwei ein weiterer Stuhrer. Lediglich in der Abschlusswertung der besten Defensiven landete der Champion hinter Vizemeister TuS Sulingen II auf dem zweiten Platz. Alles beeindruckende Top-Werte, die belegen, wie souverän die Stuhrer durch die Bezirksliga marschierten, und dass sich mit ihnen völlig zu Recht das beste Team die Meisterschaft und den Aufstieg sicherte.

„Nach den ganzen Feierlichkeiten sind wir wieder im normalen Leben angekommen. Die Vorbereitungen auf die neue Liga laufen auf vollen Touren“, weiß Coach Stephan Stindt zu berichten. Mit großer Gelassenheit geht das Trainerteam Stindt/Meyer die neue Herausforderung in der sechsthöchsten Spielklasse an und vertraut dabei dem bewährten Kader, der in souveräner Manier den Sprung in die Landesliga schaffte. „Wir haben keinen Druck, haben eine gute Mannschaft und keine Angst, mit diesem tollen Kader in die neue Liga zu gehen. Wenn es fußballerisch und menschlich gut passt, ist unsere Tür in Sachen Neuzugänge allerdings auch nie zugeschlagen“, wäre Stindt für sinnvolle Verstärkungen durchaus offen, ohne aber viel zu forcieren.

Nervenstark in engen Spielen

Doch was waren die Hauptfaktoren, die die unangefochtene Nummer eins der Liga so stark machten? „In den Jahren zuvor haben wir auch jeweils oben mitgespielt. Da gelang es uns zwischenzeitlich nicht, auch mal enge Spiele zu gewinnen. Dieses Mal ist es uns besser gelungen, diese engen Partien kurz vor Schluss und auf der Zielgeraden für uns zu entscheiden“, erklärt Stindt.

Ein weiterer Faktor war, dass die Mannschaft personelle Ausfälle deutlich besser kompensieren konnte. „Wir konnten jeden reinwerfen. Keiner hat in dieser Serie enttäuscht. Ob die Nummern 15 bis 18 oder auch die 22, 23 oder 24. Von A wie Azzarello bis W wie Wetjen, jeder legte eine tolle Einstellung an den Tag und hat seine persönlichen Interessen hinten angestellt“, lobt Stindt die mannschaftliche Geschlossenheit.

Ganz besonders freut sich der Trainer dabei über die Entwicklung des Youngsters Dimitri Steen, der vor der Saison vom Bremen-Ligisten TSV Grolland zur Elf von der Pillauer Straße gestoßen war. „Für Dimi war es bei uns ja das erste offizielle Jahr im Herrenbereich und er hat gleich 23 Tore erzielt. Er hat toll für die Truppe gearbeitet, war ein absoluter Teamplayer und wurde gleich Stammspieler“, hebt Stindt den schnellen und trickreichen Angreifer hervor.

Mit den Brüdern Jendrik Wetjen, der eine private Pause einlegen wird, und Timo Wetjen, der aus beruflichen Gründen pausieren wird, stehen dem Trainerduo Stindt und Meyer zwei bewährte Kräfte in der neuen Spielzeit, die am 5. August mit dem Heimspiel gegen den SV Bavenstedt beginnt, nicht mehr zur Verfügung.

Von den kommenden Gegnern konnte sich das Trainergespann noch kein Bild machen. Alte Bekannte sind der Oberliga-Absteiger TuS Sulingen, mit dem man sich in der Vergangenheit mehrmals im Bezirkspokal duellierte, oder auch der einstige Bezirksliga-Rivale SV B-E Steimbke. Mit dem OSV Hannover treffen die Stuhrer auf eine Mannschaft, die Anfang der Achtzigerjahre in der damaligen 2. Bundesliga Nord gar gegen den SV Werder Bremen spielte. „Das werden andere Hausnummern. Es warten definitiv andere Aufgaben auf uns. Wir werden in allen 30 Spielen jedes Mal bis an unsere Grenze gehen müssen, müssen jedes Spiel wie ein Pokalfinale angehen“, weiß Stindt, der einen einstelligen Tabellenplatz und somit den Klassenerhalt anstrebt. „Wir wollen die Euphorie des Aufstiegs mitnehmen und zu Beginn möglichst viele Punkte sammeln“, so der Trainer, der zudem das gute Stuhrer Umfeld mit dem vorhandenen Kunstrasenplatz als zusätzliches Faustpfand sieht. „Auch die Spieler werden sich umstellen müssen. Neben den Trainingseinheiten muss jeder beispielsweise noch eine zusätzliche Laufeinheit einlegen, um sich die fehlenden ein bis zwei Prozent so zu holen“, fordert Stindt.

Verzichten müssen die Stuhrer zukünftig auf attraktive Derbys. „Es ist doch auch nett, jetzt gegen Gegner wie Tündern, Bückeburg, Bad Pyrmont oder Heesseler SV anzutreten. Diese Vereine sind ganz anders aufgestellt“, ahnt Stindt, dessen Team seit dem 28. Juni in der Vorbereitung ist. Die ersten Schritte sind also bereits gemacht, Siege wie das 2:1 gegen den Lüneburger Landesligisten TuSG Ritterhude machen zudem Mut vor der neuen Herausforderung. „Es soll nicht nur ein Lehrjahr in der Landesliga werden. Wir wollen allen zeigen, dass wir Fußball spielen können“, lautet die Kampfansage Stindts.