Mario Lawendel blieb in Oldenburg unter 2:45 Stunden. (Christiane Golenia)

Oldenburg/Landkreis Diepholz. Beim Bremen-Marathon waren beide noch als Pacemaker für Sportfreunde unterwegs gewesen. Zwei Wochen später machten Mario Lawendel (LC Hansa Stuhr) und Sabrina Timmes (TuS Varrel) jetzt beim Oldenburg-Marathon ihr eigenes Rennen. In Bestzeit von 2:44:45 Stunden gelang Mario Lawendel als Gesamtdritter der Sprung aufs Siegertreppchen. Gleiches Kunststück vollbrachte Sabrina Timmes bei ihrem Marathondebüt in 3:24:10 Stunden.

Mit 5700 Teilnehmern über alle angebotenen Distanzen war der Oldenburg-Marathon ausgebucht. Erstmals wurde auch wieder die volle Distanz über 42,195 Kilometer angeboten als Mischung aus Landschafts- und Stadtlauf. Gestartet wurde in Bad Zwischenahn. Nach Umrundung des Zwischenahner Meers ging es Richtung Oldenburg mit Zieleinlauf auf dem Schlossplatz. Für die schnellsten Marathonis bedeutete dies viele einsame Kilometer. „Bis Kilometer 32 war ich allein unterwegs“, berichtete Mario Lawendel. Hinter Sieger Jens Nerkamp (Kassel, 2:26:23 Stunden) und dem Zweitplatzierten Christoph Keller (Ludwigslust, 2:44:04 Stunden) verbesserte der Triathlet dennoch seine vor zwei Jahren in Bremen aufgestellte Bestzeit um eine halbe Minute. Eine Zeit unter 2:45 Stunden war dem Stuhrer aus einem besonderen Grund wichtig: „Damit habe ich die Garantie auf einen Startplatz beim Berlin-Marathon 2019.“ Nach seiner schwierigen Saison aufgrund des Radsturzes im April sei er nun überaus glücklich, berichtete Lawendel.

Bramkamp überzeugt

Weit vorne im Feld von rund 400 Marathonläufern platzierten sich auch Martin Bramkamp von den Triathleten des SC Weyhe sowie Thomas Spiecker (LC Hansa Stuhr). Bramkamp hatte in Bremen urlaubsbedingt nicht starten können. In Oldenburg blieb er als Zwölfter in 3:08:41 Stunden rund sechs Minuten über seiner Bestzeit. Ein Ergebnis, mit dem er in Anbetracht seiner sparsamen Vorbereitung und des nicht einfachen Kurses durchaus zufrieden war. Etwas enttäuscht war dagegen M50-Starter Thomas Spieker, nachdem er mit schweren Beinen nach 3:15:37 Stunden als 20. ins Ziel gekommen war.

Freudestrahlend lief Sabrina Timmes die letzten Meter ihres ersten Marathons. Doch die Varrelerin war ehrlich: „Bei Kilometer 34 hatte ich zu kämpfen. Da habe ich meinen Pacemaker René Grundmann einfach losgeschickt, damit er sein eigenes Rennen macht.“ Dennoch büßte Timmes nur eine halbe Minute auf ihren Trainingskollegen ein. Mit ihren 3:24:10 Stunden gehört die Varrelerin nach dem Halbmarathon in Bremen nun auch im Marathon zu den schnellsten W40-Läuferinnen in Niedersachsen.

Schließlich standen drei Tri-Wölfe vom LC Hansa Stuhr auch noch ganz oben auf dem Treppchen. Julia Schröder, Marvin Beneke und Stephan Doodemann gelang gemeinsam mit der aus Groß Ippener stammenden Jessica Lehninger der Sieg in der Mixed-Staffel im Halbmarathon.

Weitere Informationen

Oldenburg-Marathon

Weitere Ergebnisse der Starter aus unserem Verbreitungsgebiet

Marathon

Männer: 38. Gerd Cordes (SC Weyhe) 3:27:54 Std.; 72. Andreas Rigbers (TuS Varrel) 3:41:36

Halbmarathon

Männer: 82. Jörg Childs (TuS Sudweyhe) 1:36:10; 88. Harald Müller (TuS Sudweyhe) 1:36:29; Frauen: 48. Anke Nordmann (Weyher Lauftreff) 1:50:22 CGO