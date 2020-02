Berthold Buchwald, Gründer des LC Hansa Stuhr, hofft, dass sich der personelle Engpass im Vorstand verbessert. (Thorin Mentrup)

Stuhr. „Hoffentlich finden wir einen Weg, um aus diesem Schlamassel heraus zu kommen.“ Berthold Buchwald, ehemaliger erster Vorsitzender und Gründer des LC Hansa Stuhr, sprach aus, was wohl alle Teilnehmer der diesjährigen Jahreshauptversammlung dachten. Der Schlamassel umschreibt die derzeitige personelle Situation im Vorstand. Die anstehende Wahl des ersten und zweiten Vorsitzenden verlief ergebnislos. Lutz Tappert und Nicole Garbers stellten sich nicht zur Wiederwahl. Nachfolger wurden nicht gefunden.

Vor der Wahl als Punkt acht der Tagesordnung berichtete der Vorstand über das vergangene Sportjahr 2019. Der Rückblick fiel durchweg positiv aus. Es sei in der Vorstandsarbeit ein insgesamt harmonisches Jahr gewesen, betonte Lutz Tappert, der seit 2016 an der Spitze des Vereins steht. Auch die beiden Abteilungsleiter waren mit dem Sportgeschehen in ihren Sparten zufrieden.

Bei den Triathleten hatten zahlreiche Langdistanzstarts mit dem Höhepunkt Challenge Roth im Mittelpunkt gestanden, berichtete Jan Neubauer. Der swb-Silberseee-Triathlon, mit seinen 1000 Startern weiter einer der drei größten Triathlons in Niedersachsen, sei einmal mehr ein Erfolg gewesen. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr am 26. Juli statt. Im Ligabetrieb des Triathlonverbandes Niedersachsen werden die Tri-Wölfe 2019 in der Landesliga vertreten. In diesem Jahr werden sie mit einem Herrenteam in der Oberliga und einem Mixed-Team in der Verbandsliga antreten.

Erfolgreiche Saison der Athleten

Die Saison 2019 der Leichtathleten wertete Berthold Buchwald als bislang erfolgreichste. Dabei hätten nicht, wie in früheren Zeiten, die erwachsenen Läufer samt Senioren die Lorbeeren gesammelt, sondern die Jugendlichen als Landesmeister, Norddeutsche Meister sowie als Teilnehmer an Deutschen Meisterschaften. Die Zusammenarbeit mit der Lise-Meitner-Schule trug mit Platz neun im Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ erneut Früchte. Auch in den jüngeren Jahrgängen rückten hoffnungsvolle Talente nach. Das Klima im Trainer-Trio Helge Ellwart, Berthold Buchwald und Klaus Dürkop sei gut. Ein Sorgenkind sei allerdings der Lauftreffbetrieb. Sowohl in Brinkum als auch in Moordeich fehle es an Lauftreffleitern.

So angenehm die sportliche Bilanz 2019 ausfiel, so prekär ist aktuell die personelle Situation im Vorstand des LC Hansa Stuhr. Lutz Tappert lehnte, wie zuvor bereits angekündigt, eine weitere Kandidatur als erster Vorsitzender ab: „Nach 30 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im geschäftsführenden Vorstand möchte ich künftig andere Prioritäten setzen.“ Auch Nicole Garberts nannte Gründe für die Aufgabe ihres Amtes als zweite Vorsitzende: „Ich arbeite mittlerweile in Hannover und habe den engen Kontakt zum Verein verloren.“ Kassenwart Wilfried Hocke machte den Ernst der Lage deutlich: „Wir brauchen einen Vorsitzenden, um als geschäftsführender Vorstand handlungsfähig zu sein.“ Eben dieser wurde aber dennoch im Rahmen der Jahreshauptversammlung unter den zahlreich erschienenen Mitgliedern nicht gefunden.

Um die Führung des Vereins vorläufig weiter zu sichern, erklärten sich Lutz Tappert und Nicole Garbers jedoch bereit, ihre bisherigen Ämter für längstens weitere vier Monate kommissarisch auszuüben. Weiterhin wurde noch ein Ausschuss gebildet, der es zur Aufgabe hat, innerhalb derselben Frist Kandidaten für die Ämter der Vorsitzenden zu gewinnen. Mitten in der Sommersaison sind die 180 Vereinsmitglieder dann erneut aufgerufen, im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ihre Vereinsvorsitzenden zu wählen.