Hier war noch alles in Ordnung: Lea Jerkovic (Nr. 784) war vor dem Schuhverlust vorn im Feld dabei. (Ralf Görlitz)

Was ist ein Läufer ohne seine Schuhe? Nichts, will man meinen. Doch so ganz stimmt das nicht. Das hat Lea Jerkovic bei den Deutschen Leichathletik-Meisterschaften der U20- und U18-Junioren in Ulm bewiesen. Die Athletin des LC Hansa Stuhr verlor beim Hindernislauf über 2000 Meter bereits in der zweiten Runde einen ihrer beiden Schuhe – und lief das Rennen trotzdem zu Ende. Als Siebte erreichte sie sogar eine starke Platzierung.

Es muss schon etwas komisch ausgesehen haben, als Lea Jerkovic die letzten drei Runden drehte – zumindest fühlte es sich für sie so an: „Es war mit Sicherheit das seltsamste Rennen, das ich bisher gelaufen bin“, stellte sie fest. Und mit Sicherheit auch das denkwürdigste. Selbst die Athleten, Trainer und Zuschauer in Ulm dürften wohl kaum einmal erlebt haben, dass ein Sportler mit nur noch einem Schuh das Ziel erreicht. In der zweiten von fünf Runden trat eine Mitkonkurrentin Jerkovic, die bis dato ein sehr gutes Rennen gelaufen war und sich in den Top Fünf gehalten hatte, im Wassergraben in die Hacken. „Der Schuh hing erst noch halb auf dem Fuß, ist dann aber kurz darauf endgültig weggefallen. Das war wirklich unglücklich“, schilderte die Stuhrerin die folgenden Momente, die ihr wie ein Fluch vorkamen. Wie ihr Schuh versanken auch die Medaillenträume im Wassergraben. Ihre Gedanken rasten. Letztlich hatte sie nur drei Optionen: den Schuh suchen, wieder anziehen und dann weiterlaufen – allerdings mit einem ordentlichen Zeitverlust –, ganz aufgeben oder aber mit einem Schuh weitermachen. Viel Zeit blieb Jerkovic nicht. „Ich habe mir gesagt, ich mache jetzt einfach das Beste aus der Situation, und bin weitergelaufen.“

Von da an war die Stuhrerin leicht zu erkennen: Sie war die Teilnehmerin mit nur einem Schuh. Sie war aber vor allem die Sportlerin, die diesem emotionalen Tiefschlag trotzte. „Natürlich tut es erst einmal weh, wenn man sieht, wie alle anderen an dir vorbeilaufen“, musste sie die Konkurrenz passieren lassen. Doch Jerkovic ließ sich nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Sie klemmte sich hinter das Feld und startete eine Aufholjagd, die nicht nur LC-Hansa-Leichtathletikabteilungsleiter Berthold Buchwald das Wort „unglaublich“ entlockte. Denn sein Schützling ging ein durchaus hohes Risiko: „Ich hatte Angst, dass ich umknicke. Auf Socken hat man keinen Halt mehr und natürlich auch keine Federung.“ Dazu kam, dass die Socke immer weiter abrutschte, am Ende regelrecht hin- und herflatterte. Doch Jerkovic ließ sich nicht stoppen. Sie wollte das Rennen unbedingt beenden – und tat das sogar auf Rang sieben in einem „Klassefeld“ (Buchwald) mit neun Läuferinnen. Die Zeit war mit 7:23,65 Minuten auch noch richtig gut. „Besser als beim letzten Mal“, freute sich Jerkovic über die persönliche Bestleistung. „Dieser Auftritt lässt das Potenzial erkennen, das in ihr steckt“, jubelte auch Buchwald nach diesem beispiellosen Husarenlauf. Jerkovic selbst sah das Rennen nach ihrer Rückkehr entspannter: Sie sei um eine wichtige Erfahrung reicher. Ein zweites Mal aber kann sie sicherlich darauf verzichten.

Während Jerkovic in die Rolle einer moralischen Siegerin schlüpfte, erlebten ihre Teamkollegen Elvio Kremming und Lasse Pixberg in Ulm Enttäuschungen. Das Unterfangen Edelmetall begann für beide in der Staffel mit Jeron Serbin (Ettenbüttel) und Tim Gutzeit (Oldenburg) durchaus vielversprechend. In 41,94 Sekunden stellte das Quartett im Vorlauf einen neuen U18-Rekord im Niedersächsischen Leichtathletikverband auf. Es war die drittbeste Zeit aller Staffeln. Das hätte den vier Sportlern der Startgemeinschaft Hansa-Ettenbüttel-Oldenburg eigentlich die nötige Sicherheit vor dem Endlauf geben sollen. Locker und optimistisch seien Pixberg, Kremming, Serbin und Gutzeit dann auch den Start gegangen, berichtete Buchwald. Zunächst lief alles glatt, Pixberg wirkte schneller als im Vorlauf, auch der Wechsel auf Kremming war gut. Dieser zog kraftvoll durch, doch beim Wechsel bekam Serbin den Stab nicht zu fassen, der scheppernd auf den Boden fiel – der Medaillentraum war vom einen Moment auf den anderen ausgeträumt. Natürlich ein herber Schlag für die Talente, die den Fokus auf die Deutschen Meisterschaften gerichtet hatten. „Es gab aber keine Vorwürfe, das Quartett stand geschlossen zu dem Debakel“, schilderte Buchwald. Trost spenden musste er Kremming auch an den anderen beiden Tagen der Meisterschaften: Über 100 Meter im Einzel kam der Sprinter nicht an seine Bestleistung heran. 11,30 Sekunden bedeuteten das Aus im Vorlauf. Dabei waren die Bedingungen, anders als zuletzt bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hannover, gut. Und auch über 200 Meter reichten dem Stuhrer 22,96 Sekunden nicht für einen Platz weit vorn. Rang 33 stand für ihn zu Buche.