Syke. Das Heimspiel gegen den TSV Anderten war für die Bezirksliga-Wasserballer des TuS Syke die Generalprobe für das Duell mit dem Titelanwärter Waspo 98 Hannover IV am kommenden Wochenende – viele Lehren konnten die Gastgeber aus der Partie allerdings nicht ziehen. Dafür war die Begegnung gegen das Schlusslicht zu einseitig. Jede Menge Selbstvertrauen nahmen die Hachestädter aus dem 24:3-Kantersieg dennoch mit.

Als die Gäste im Syker Hallenbad ankamen, zeigte sich bereits der erste große Unterschied zwischen beiden Mannschaften: Während der TuS personell gut aufgestellt war, standen dem TSV gerade einmal sieben Schwimmer zur Verfügung, er hatte also keine Wechselmöglichkeit. Allein das sprach deutlich gegen das Schlusslicht und für den Spitzenreiter, der auch im Becken klare Vorteile hatte, wie sich schnell zeigte. Sowohl spielerisch als auch schwimmerisch waren die Hachestädter dem Gast überlegen. Nach gerade einmal 92 Sekunden führten sie schon mit 3:0. Holger Eickhoff hatte nach 36 Sekunden den ersten Syker Angriff direkt erfolgreich abgeschlossen, Madeleine Humpert und Tim Weilandt legten schnell nach. Diese drei Tore machten schon ganz früh klar, wie sich das Spiel entwickeln sollte. "Wir haben in den ersten drei Vierteln sehr viele Konter geschwommen und viele Überzahlsituationen gut ausgespielt", zeigte sich Sykes Mannschaftssprecher Hakon Straßheim zufrieden. Er und seine Mitspieler blieben auch in der Folge torhungrig. Ehe die Gäste das erste Mal ein offensives Ausrufezeichen setzten, sorgte Malin Florack noch für das 4:0. Bis zum Ende des ersten Viertels setzten sich die Gastgeber auf 8:2 ab. Zu diesem Zeitpunkt war längst nicht mehr am Sieg der Hachestädter zu rütteln.

Der TuS hielt auch im zweiten und dritten Viertel das Tempo hoch und spielte Anderten müde. Besonders nach Ballgewinnen in der Defensive ging es bei den Hachestädtern schnell nach vorn – zu schnell auf jeden Fall für die Gäste, die sich vom Druck der Gastgeber nicht befreien konnten. Syke zog Tor um Tor davon und führte zur Pause bereits 14:2. Über den 19:3-Zwischenstand nach drei Vierteln machten die Gastgeber den Erfolg perfekt. Im Schlussabschnitt feilten sie dann noch an ihrem Positionsspiel. "Das hat ganz gut funktioniert", sagte Straßheim, der wie alle Syker nicht mit einer derart einseitigen Begegnung gerechnet hatte.

Defensiv war auf Torhüter Henning Lienhop jederzeit Verlass, offensiv zeigten vor allem Madeleine Humpert und Malin Florack ihre Treffsicherheit. Sie trugen mit insgesamt neun Toren zum höchsten Saisonsieg ihrer Mannschaft bei. Die Syker nutzten ihre deutliche Überlegenheit dazu, allen Schwimmern genügend Spielzeit zu verschaffen. Einen besonderen Moment erlebte Niklas Kahl, als er in der neunten Minute zum 11:2 traf: "Er hat sein erstes Tor gemacht", freute sich Straßheim für seinen Mitspieler. David Toense verpasste dagegen seinen ersten Treffer, doch auch er zeigte, dass er der Mannschaft weiterhelfen und eine Bereicherung sein kann. Diese Erkenntnisse sind vor dem Spiel gegen Hannover wichtig für den TuS, der nach vier Spielen das einzige verlustpunktfreie Team der Bezirksliga stellt. Dennoch hat sich an Straßheims Meinung nichts geändert: "Die Meisterschaft wird auf jeden Fall über Hannover entschieden." Dass aber auch die Hachestädter ein gewaltiges Wort mitreden werden, haben sie gegen Anderten deutlich gemacht.