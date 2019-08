Er ist bereits mittendrin: Iman Bi-Ria (links) hat sich in Seckenhausen schnell akklimatisiert und feierte gegen Holzhausen-Bahrenborstel sein Pflichtspieldebüt. Hier feiert er gemeinsam mit dem Torschützen Jannis Helmbold den Treffer zum 2:0. (Mentrup)

In Seckenhausen wird Nachbarschaftshilfe noch groß geschrieben: Durch sie kam André Schmitz an seinen Trainerposten bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – und sie ist auch mit dafür verantwortlich, dass beim Fußball-Kreisligisten nun auch Iman Bi-Ria spielt. Denn auch er wohnt nicht weit von der Sportanlage entfernt, auf der er mittlerweile auf Torejagd geht. Dabei schienen der 35-Jährige und die Kreisliga überhaupt nicht zueinander zu passen.

Schließlich steht der Name Iman Bi-Ria in Bremen und umzu für hochklassigen Fußball: Der Stürmer hat sich unter anderem beim Bremer SV, beim SV Atlas Delmenhorst und beim TB Uphusen seine Meriten verdient, ist mit der Polizei-Nationalmannschaft Europameister geworden und spielte im vergangenen Jahr mit dem BSC Hastedt in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach. Und jetzt also Kreisliga? Klingt nach einem Abstieg für den Vollblut-Fußballer. Er selbst sieht das ganz anders: „Natürlich haben mich viele gefragt, warum ich mir das antue. Aber wenn man die Qualität einiger Mannschaften sieht, ist das eine starke Klasse. Weyhe-Lahausen zum Beispiel wäre eine richtig gute Bremen-Liga-Truppe. Die würden dort im Mittelfeld mitspielen.“ Kurzum: Die Kreisliga Diepholz ist eine Herausforderung. Eine, der sich Bi-Ria gern stellt: „Ich tue das für den Verein und auch für André (Trainer André Schmitz, d. Red.). Ich kenne ihn seit langer Zeit. Der Kontakt ist nie abgebrochen.“ Eigentlich hätten die beiden auch gut und gerne gemeinsam in der Altherrenmannschaft der Seckenhauser spielen können. Nun aber arbeiten sie gemeinsam für den Erfolg des Kreisliga-Teams. Besser könnte es derzeit nicht laufen, wie drei Pflichtspiele mit drei Siegen und 16:0 Toren belegen.

Freude am jungen TSG-Team

Von Seckenhausen war Bi-Ria schnell überzeugt: „Was ich gehört und gesehen habe und was André mir erzählt hat, hat die TSG für mich interessant gemacht“, verrät er. „Außerdem“, fügt er lachend an, „geht es ohne Fußball eben nicht. Und ich habe Spaß hier.“ Er sei in ein junges, ein hungriges, ein entwicklungsfähiges Team gekommen, dem aber ein erfahrener Leitwolf fehlte. Und genau da kommt Bi-Ria, der vor wenigen Wochen als Sportlicher Leiter des BSC Hastedt zurücktrat, ins Spiel: „Ich will helfen, die Mannschaft zu entwickeln. Ich will den Jungs mitgeben, was ich gelernt, mitbekommen und aufgesaugt habe“, verrät er. Und das ist eine ganze Menge, schließlich stand Bi-Ria, der alsbald seine A-Lizenz machen will, kurz vor einer Profikarriere. Er hat für den Fußball gelebt, ist mit dem Bremer SV Serienmeister und Pokalsieger gewesen, hat mit Uphusen, dem SV Atlas und Hastedt mehrere Aufstiege gefeiert und Titel gesammelt. Bi-Ria weiß, wie Erfolg geht. „Du musst ein Ziel vor Augen haben und den absoluten Willen, nach oben kommen zu wollen“, nennt er einen Hauptgrundstein, um hohe Ziele zu erreichen. Genau die hat er mit der TSG. „Ich möchte aufsteigen. Dafür bin ich hier“, peilt er die direkte Rückkehr in die Bezirksliga an.

Dafür will der 35-Jährige auch auf dem Platz seinen Mann stehen. In den vergangenen Wochen musste er wegen einer Wadenverletzung pausieren, half daher als Trainer aus, konnte aber bei den Siegen über Barver und Barnstorf nicht mitwirken. Am Sonntag feierte er beim 4:0 gegen den TSV Holzhausen-Bahrenborstel sein Pflichtspieldebüt für die TSG. Die Wade zwickte zwar noch, „aber ich weiß ganz gut, was ich mir zutrauen kann“, biss Bi-Ria auf die Zähne. Er ist keiner, der sich versteckt. Das zeigte sich während der Begegnung deutlich, auch wenn er nicht so weite Wege ging, wie er es von sich selbst einfordert. Ganz vorn ordnete sich der Instinktfußballer mit der Zehn auf dem Rücken ein, schlich zwischen den Innenverteidigern hin und her, immer lauernd auf den richtigen Moment, um in die Tiefe zu starten oder auch dem Ballführenden entgegen zu eilen und das Spielgerät klatschen zu lassen, um Räume zu öffnen. Er kann Mitspieler einsetzen, aber auch selbst abschließen. Das macht Bi-Ria, der sich immer noch geschmeidig bewegt und eine auffallend gute Ballbehandlung hat, zu einem wertvollen Zielspieler für die Seckenhauser, insbesondere in Phasen, in denen es nicht läuft.

Im Talentepool der TSG nimmt der 35-Jährige eine besondere Rolle ein. Denn Seckenhausen fehlte bereits im vergangenen Jahr ein Akteur, der mit allen Wassern gewaschen ist. Das ist Bi-Ria zweifelsohne. Er geht auch mit Lautstärke voran. „Es ist meine Art, viel mit der Mannschaft zu kommunizieren. Das ist das, was ich von den Jungs auch immer wieder einfordere: Wir müssen noch lauter, noch aggressiver werden. Das hinterlässt auch Eindruck beim Gegner. Wir haben junge Spieler, die ein Riesentalent haben, aber man muss auch mal eklig sein auf dem Platz. Man darf sich nicht alles gefallen lassen“, weiß der Angreifer, dass auf dem Platz nicht nur Talent und fußballerische Klasse allein über Sieg oder Niederlage entscheiden. Er sieht bereits Fortschritte: „Wir entwickeln uns von Woche zu Woche weiter.“ Auch er ist ein Grund dafür, auch wenn er selbst dem Mannschaftserfolg alles andere unterordnet. „Genau darum geht es doch. Hier entsteht etwas. Dass ich am Wochenende nicht getroffen habe, ist nicht so wichtig. Die Mannschaft hat gewonnen, das zählt.“ Bi-Ria spürt: In Seckenhausen entsteht etwas. Er freut sich, Teil davon zu sein. Er muss niemandem mehr etwas beweisen. „Der Spaß ist das Wichtigste“, sagt er. Und den hat er in der Kreisliga – und vielleicht im kommenden Jahr sogar eine Klasse höher. Ein weiterer Aufstieg, vielleicht sogar ein weiterer Titel, würde jedenfalls perfekt in seine sportliche Vita passen.