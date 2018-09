Leon Michelmann stellte in Oldenburg eine neue Bestmarke auf. (Christiane Golenia)

Oldenburg/Landkreis Diepholz. Zum Ende der Freiluftsaison hat Leon Michelmann noch einmal aufgetrumpft. Beim 17. Schülersportfest in Oldenburg verbesserte das Leichtathletiktalent vom TSV Asendorf den eigenen Kreisrekord im Hochsprung seiner Altersklasse M12 auf nunmehr 1,52 Meter. Insgesamt feierte Michelmann gleich vier Siege. Auch seine Vereinskollegen sowie die jungen Talente vom FTSV Jahn Brinkum und dem SC Weyhe überzeugten im Marschwegstadion der Huntestadt trotz Kälte und Regen mit neuen Bestleistungen und bei einer insgesamt sehr starken Konkurrenz mit zahlreichen Platzierungen in den Medaillenrängen.

„Alles in allem war das ein toller erfolgreicher Saisonabschluss“, fasste Trainerin Ute Schröder die Ergebnisse der acht Athleten aus ihrer Trainingsgruppe des TSV Asendorf und des MTV Bücken zusammen. Vor allem der Auftritt von Leon Michelmann war einmal mehr beeindruckend dank souveräner Siege im Hochsprung über 60 Meter Hürden in einer persönlichen Bestzeit von 10,67 Sekunden, im Weitsprung mit 4,68 Metern und im Speerwurf mit 28,24 Metern vor seinem Teamkollegen Nils Lehmann, der das Sportgerät auf 20,99 Meter warf. An Michelmanns Einstiegshöhe im Hochsprung von 1,30 Metern scheiterte der Zweitplatzierte Luke Philip Kruse (DSC Oldenburg) bereits. Allein über 75 Meter (10,75 sec) musste sich der Asendorfer mit Platz drei begnügen.

Schmidt immer besser

Weiter verbessert zeigte sich Leonie Schmidt. Die Asendorferin wurde mit einer Bestzeit von 14,18 Sekunden Zweite über 80 Meter Hürden der W14. Trotz Anlaufproblemen auf regennasser Bahn gelang ihr im Weitsprung mit 4,33 Metern ebenfalls ein guter Satz, der mit dem zweiten Platz belohnt wurde.

Bei den Schülern der Altersklasse M10 bewies Kreismeister Max Nehuis vom SC Weyhe einmal mehr seine Vielseitigkeit. Der junge Nachwuchsathlet siegte über 50 Meter (8,04 sec), warf mit dem Schlagball (36,00 m) die zweitbeste Weite und verpasste im Weitsprung mit 3,67 Metern als Fünfter nur um sieben Zentimeter einen Medaillenrang.

Brinkumer Bestleistungen

Gleich fünf erste Plätze erkämpften sich die Talente des FTSV Jahn Brinkum in der Huntestadt. Luca Stechert gewann den Hochsprungwettbewerb der M15-Athleten ganz überlegen mit überquerten 1,56 Metern. Seine Teamkolleginnen waren über 800 Meter gleich dreifach erfolgreich. Friederike Pieper siegte in der W10 in 3:01,27 Minuten, Fee Leiko gewann in neuer persönlicher Bestzeit von 2:55,25 Minuten die Wertung der W11. In der W 13 setzte sich Marie-Therese Werner in 2:49,54 Minuten gegen Kreismeisterin Gesa Ehlers (MTV Bücken, 2:53,24 min) durch. Hinzu kam Platz zwei von Ben Schüttenberg mit 2:54,40 Minuten in der M12.

Schließlich beweisen die Brinkumerinnen, dass sie landesweit mit ihren Sprintstaffeln zu den Schnellsten zählen. Das U12-Quartett siegte über 4x50 Meter in der Besetzung Sara Bräuer, Melissa Beermann, Friederike Pieper und Greta Berthold in 31,20 Sekunden und hatte mehr als drei Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Staffel der TSG Hatten-Sandkrug. Über 4x75 Meter der U14 wurden Marie-Therese Werner, Samira Heygster, Nele Janßen und Fee Leiko in 43,94 Sekunden Zweite. Sandy Sakyi, Alexandra Nuss, Elisa Blietz und Tamara Bahn vom SV Werder Bremen waren in 43,72 Sekunden nur minimal schneller.