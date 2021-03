Dominik Lindenborn (r.) versucht sich ab dem Sommer bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. (Vasil Dinev)

Seckenhausen. Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst bastelt weiter fleißig am Kader für die Saison 2021/22. Erst jüngst hatte sich der ambitionierte Fußball-Bezirksligist die Dienste von Christian Wiesner gesichert. Nun wechselt ein weiterer Spieler vom Kreisliga-Spitzenreiter TSV Weyhe-Lahausen zu den Rot-Schwarzen. Dominik Lindenborn wird zukünftig ebenfalls die Fußballschuhe für die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst schnüren.

Der 22-Jährige ist variabel einsetzbar, kann hinten rechts in der Viererkette oder aber auch weiter vorne im rechten Mittelfeld auflaufen. Sein kommender Trainer Iman Bi-Ria hat ihn noch gut in Erinnerung. Im direkten Duell in der Kreisliga in der zurückliegenden Saison fiel ihm Dominik Lindenborn bereits positiv auf. „Er ist sehr giftig in den Zweikämpfen und zugleich auch sehr schnell unterwegs. Mit seinem Kämpferherz passt er absolut in unser Anforderungsprofil“, lobt Bi-Ria den Neuzugang, der sich kommende Saison den Rot-Schwarzen dann anschließen wird.

Viel Potenzial vorhanden

In erster Linie ist Lindenborn aber für die Rechtsverteidiger-Position vorgesehen. „Dort haben wir nicht mehr soviel Breite im Kader, weil uns Emre (Deveci, Anm. d. Red.) verlassen hat“, betont der Coach der TSG. „Deswegen sind wir froh, dass sich Dominik relativ zügig für uns entschieden hat. Er ist sehr spielstark und besitzt noch viel Potenzial, dass er bei uns in Zukunft voll ausschöpfen wird.“ Zudem sind die Kaderplanungen laut Trainer Iman Bi-Ria noch längst nicht abgeschlossen, weitere Neuzugänge werden in naher Zukunft wohl noch dazukommen. „Aber da ist bislang noch nichts spruchreif“, meint er.