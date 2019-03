Schon das Hinspiel hatte Malte Löffler für den SV Heiligenfelde gegen den FC Sulingen mit einem Doppelpack entschieden. Und auch im Rückspiel der Fußball-Bezirksligapartie trug sich der Angreifer in die Torschützenliste ein. Der Sulingen-Schreck leitete mit seinem 1:0 Mitte der zweiten Hälfte den Sieg seines Teams ein, den Björn Isensee kurz darauf endgültig perfekt machte. Doch nicht nur auf seine beiden Torschützen beim 2:0-Erfolg war Trainer Torben Budelmann mächtig stolz. Er schloss nach dem Sieg über das Spitzenteam seine gesamte Elf in sein Lob mit ein. „Wir haben unheimlich viel richtig gemacht, als Team agiert, nie die Ruhe verloren und am Ende verdient drei Punkte mitgenommen.“

Heiligenfelde nahm den Schwung der Vorbereitung trotz der Zwangspause eine Woche zuvor mit in die Partie beim Tabellendritten. Die Gäste ließen vor der Pause laut Budelmann keine wirkliche Chance der Gastgeber zu. Ihrerseits hätten sie dagegen bei zwei Topgelegenheiten in Führung gehen müssen, doch weder Löffler noch Lars Diedrichs konnten Keeper Tobias Plümer überwinden.

Auffällig war bei der Diedrichs-Chance, wie schnell die Gäste umschalteten. Nach Ballgewinnen verlagerten sie mit Diagonalbällen das Spielgeschehen ruckzuck in die andere Hälfte. Eine Idee, die im zweiten Durchgang Früchte trug und beiden Toren vorausging. Beim ersten, dem Treffer Malte Löfflers, hätte der eingewechselte Janek Piontek eigentlich schon treffen können, scheiterte aber mehrfach an Plümer. Letztlich musste Löffler den Ball nur noch ins leere Tor jagen (65.). Björn Isensee machte wenig später alles klar für die Gäste (73.), die zu keinem Zeitpunkt locker ließen und sehr konzetriert agierten. Sulingen fiel gegen die gut organisierte Defensive der Heiligenfelder, die ihrem Ex-Coach Frank Fischer das Pflichtspieldebüt auf der FCS-Bank verdarben, kaum etwas ein. „Wir haben es wirklich gut gemacht und es als Team klasse gelöst. Es gab nur kurz vor und kurz nach der Pause eine Phase, in der Sulingen besser aufgekommen ist. Den Sieg und die drei Punkte haben sich die Jungs aber verdient. Dass wir ohne Gegentor geblieben sind, ist das i-Tüpfelchen“, zeigte sich Budelmann nach der Begegnung rundum zufrieden.