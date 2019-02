In Frankfurt am Main sicherte sich Louis Knüpling den Titel im Dreisprung. (Jörg Großmann)

Frankfurt am Main. Louis Knüpling hat die deutschen Hochschulmeisterschaften im Dreisprung gewonnen. Beim Wettkampf im Sport- und Freizeitzentrum Kalbach am Martinszehnten in Frankfurt am Main setzte er sich mit 14,30 Metern an die Spitze des Feldes und holte Gold.

Der Athlet, der sonst für den TSV Asendorf startet und bei den Hochschulmeisterschaften die Leibniz-Universität aus Hannover vertrat, verwies seine vier Konkurrenten auf die Plätze. Christoph Garritsen aus Münster, der bereits 16,22 Meter gesprungen ist und für den Wettkampf gemeldet hatte, trat nicht an. Knüpling selbst fand zunächst nicht richtig in den Wettkampf: Seine ersten beiden Versuche waren ungültig. Im dritten gelang ihm dann der vorentscheidende Satz auf 14,30 Meter. Bei den norddeutschen Meisterschaften in Neubrandenburg war der Asendorfer am vergangenen Wochenende noch mit 14,71 Metern Dritter geworden. In Frankfurt reichten 41 Zentimeter weniger, um sich vor Benjamin Weßling (Uni Wuppertal) durchzusetzen. Dieser sprang 14,22 Meter weit und war damit der zweite Athlet, der die 14-Meter-Marke knackte. Knüpling gelang danach noch ein gültiger Versuch auf 13,29 Meter.

Im Sprint im B-Finale

Mit dem 60-Meter-Sprint war Knüpling in den langen Wettkampftag in der Mainmetropole gestartet: In dieser Disziplin war die Konkurrenz mit mehr als 40 Startern besonders groß. Der Asendorfer musste direkt im ersten der sechs Vorläufe ran und überquerte dort nach 7,19 Sekunden als Vierter die Ziellinie. Für einen Platz in den beiden Finalläufen der besten 16 Sportler hätte dieses Resultat ganz knapp nicht gereicht, einige Sportler aber verzichteten, sodass Knüpling als einer der zehn Zeitschnellsten nachrückte und im B-Finale starten durfte. Seine Vorlaufzeit konnte er nicht ganz halten: 7,25 Sekunden bedeuteten am Ende Rang fünf für ihn. Den Gesamtsieg sicherte sich im A-Finale der Lokalmatador Michael Pohl (6,77 Sekunden). Knüplings nächstes Ziel sind die deutschen Hallenmeisterschaften. Diese finden in anderthalb Wochen in Leipzig statt.