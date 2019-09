Bramstedt. Der Name Lüdeke prägte die Kreisligapartie des TSV Bramstedt gegen den TuS Sudweyhe II. Beim hohen 6:1 (2:0)-Auswärtssieg der Sudweyher Zweitvertretung tauchte dieser Nachname gleich sechs Mal in der Torschützenliste auf. „Insgesamt haben wir als Mannschaft eine gute Leistung geboten, sogar noch einen deutlich höheren Sieg verpasst. Chancen hatten wir en masse“, sagte Sudweyhes Trainer Eduard Scharf.

Früh im Spiel profitierte Lukas Lüdeke von einem Stellungsfehler der Gastgeber und schob zum 0:1 ein (6.). Die Gäste blieben auch in der Folgezeit am Drücker und legten durch Hannes Lüdeke das 0:2 nach (17.). „In der ersten Halbzeit haben wir so gut wie gar nicht stattgefunden. Eigentlich war nur Sudweyhe in der Offensive zu sehen. Allein deren Ungenauigkeit im Abschluss sowie unserem Torhüter Lukas Wickbrand war es zu verdanken, dass wir nicht schon viel höher zurück lagen“, erklärte Bramstedts verletzter Spieler Tobias Heinsen, der zusammen mit Dominik Schröder das Coaching bei den Gastgebern übernahm.

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte dann den Platzherren. Erstickte der Torjubel beim vermeintlichen Anschlusstor durch den Abseitspfiff (54.), durfte sich Iven Lehner wenig später dann doch feiern lassen. Ein zweiter Ball landete beim Angreifer, der zum 1:2 vollendete (67.). Der TSV Bramstedt schien nun zurück im Spiel zu sein, wurde durch den Treffer zum 1:3 durch den zuvor eingewechselten Jonas Lüdeke aber kalt erwischt (72.). „Den Treffer zum 1:3 fangen wir uns zu schnell. Die Endphase des Spiels war dann bitter und darf so einfach nicht passieren“, kritisierte Heinsen. In den letzten zehn Minuten schossen die Gäste dann noch einen Kantersieg heraus. Zunächst erhöhte Lukas Lüdeke per Kopf auf 1:4 (80.). Nur eine Minute später war es Jonas Lüdeke, der auf 1:5 stellte. Den Schlusspunkt setzte Lukas Lüdeke mit seinem dritten Treffer des Spiels (86.).