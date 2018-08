Durften gleich vier Mal jubeln: die B-Junioren des TuS Sudweyhe. (Thorin Mentrup)

Sudweyhe. Gelungene Heimpremiere für den Fußball-B-Junioren-Landesligisten TuS Sudweyhe: Durch einen 4:0 (1:0)-Erfolg über den Aufsteiger JSG Eystrup, der erst durch den Verzicht von Bezirksliga-Meister JSG Mörsen-Twistringen nachgerückt war, setzten sich die Mannen von Trainer Andreas Weger gleich an die Ligaspitze. Diese müssen sie sich mit dem HSC Hannover, der seine Auftaktpartie ebenfalls mit 4:0 gewann, teilen.

Besonders in den Fokus spielte sich Sudweyhes Offensivkraft Lukas Schewe, der gleich drei Treffer erzielte. „Fußballerisch hatten wir alles im Griff, hätten eigentlich noch höher gewinnen können. Eystrup verzeichnete nicht einen Torschuss“, berichtete Andreas Weger. Die erste Möglichkeit besaßen die Gastgeber bereits nach acht Minuten, doch Schewe scheiterte an Torhüter Florian Schönau. Michael Pfafenrot zielte anschließend über das Tor (10.). Dann setzte sich Schewe nach Pass von Jonas Maarten Grund durch und traf zum ersten Mal (27.). Auch am zweiten Tor der Gastgeber war er maßgeblich beteiligt. Nach erneutem Zuspiel von Grund wurde er von Keeper Schönau gelegt. Den Strafstoß verwandelte Luke Schierenbeck (52.). Vier Minuten später machte Schewe seinen nächsten Treffer perfekt, nachdem er von Noah Wilhelm bedient worden war.

Dann eine Schrecksekunde: Bei einem Kopfballduell prallten Emrehan Aksit und Eystrups Kapitän Philip Segelken zusammen. Beide mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Während Aksit eine Gehirnerschütterung erlitt, zog sich Segelken eine klaffende Platzwunde zu (60.). In der Schlussminute schlug Schewe ein drittes Mal zu, nachdem Mika Bade quergelegt hatte (80.). „Lukas war nicht aufzuhalten“, lobte Weger.