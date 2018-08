Der SV Heiligenfelde und Anica Lüdecke (am Ball) entschieden am Ende ein knappes Duell gegen die SG Mörsen-Scharrendorf (hier mit Jasmin Hake) mit 2:1 für sich. (Janina Rahn)

Heilgenfelde/Mörsen. Auf dem Papier schien die Partie eine klare Angelegenheit zu werden. Schließlich trafen die Fußballerinnen der SG Mörsen-Scharrendorf als Aufsteiger in die Bezirksliga auf den SV Heiligenfelde. Jenes Team, das vor zwei Spielzeiten noch in der Landesliga unterwegs war und freiwillig für den Bezirk gemeldet hatte. Dennoch setzte es für die SGMS keine hohe Niederlage, vielmehr hielten die Spielerinnen von Trainer Martin Nobis wacker dagegen und unterlagen den Favoritinnen nur knapp mit 1:2 (1:1) . Es war also ein solider Start für die Spielgemeinschaft in das Abenteuer Bezirksliga, bei dem sie sogar mit 1:0 in Führung gingen, am Ende aber dennoch ohne Punkte blieben.

„Es war aber trotzdem alles positiv. Eine solche Leistung habe ich im Vorfeld nicht erwartet“, stellte Martin Nobis klar. Seine Mannschaft habe sich der Klasse der Bezirksliga schnell angepasst und mit den Gegnerinnen gut mitgehalten – und sogar mehr als das. Das zeigte sich bereits in der ersten Hälfte, als Mörsens Offensivspielerin Jasmin Hake, die schon in der Kreisliga nach Belieben getroffen hatte, in einer Eins-gegen-eins-Situation gegen die SVH-Torfrau zur überraschenden Führung traf (33.). Zuvor hatte sie einen missglückten Querpass der Heiligenfelderinnen erlaufen. „Es war wichtig, dass wir unsere Leistung abrufen konnten. Die war schon Bezirksliga-Niveau“, freute sich Nobis über eine gelungene Liga-Premiere. Schließlich gibt es einige Unterschiede zur Kreisliga, an die sich die Mörsenerinnen erst gewöhnen müssen. „In der Bezirksliga wird einfach schneller gespielt, man wird direkt angelaufen. Wenn man den Ball annimmt, muss man ihn schnell kontrollieren, sonst ist die Gegnerin sofort da“, weiß Nobis um die gesteigerte Qualität.

Die Leistung stimmt

Diese zeigte sich dann bereits wenige Minuten nach dem Führungstreffer bei den Gastgeberinnen. Mit einem Sololauf von der Mittellinie glich Tanita Häfker zum 1:1 aus (38.). „Sie hat drei, vier Spielerinnen ausgespielt und dann getroffen. Ein schönes Tor“, gab der Mörsener Trainer zu. Als dann nach einer Ecke das 1:2 durch Sarah Schmidt fiel (53.), drohte der befürchtete Kantersieg der Heiligenfelderinnen. „Wir sind nach dem Rückstand aber nicht zusammengebrochen und hatten Chancen auf das 2:2“, berichtete Nobis mit Blick auf eine Mörsener Doppelchance von Hake und Johanna Wilkens in der 75. Minute, doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. So blieb es letztlich beim 2:1 für den SVH. Zwar sollen im Verlauf der Spielzeit noch diverse Zähler auf das SG-Konto fließen, allerdings dürfte es – wenn es nach Nobis geht – in puncto Einsatz und Willen ruhig so weitergehen wie gegen Heiligenfelde. „Wir werden alles daran setzen, die Klasse zu halten. Und das werden wir auch“, gibt sich der Übungsleiter zuversichtlich. So geht es für die SG unter anderem gegen den FC Wacker Neustadt, den TuS Sulingen und Landesliga-Absteiger SV Sebbenhausen-Balge. „Da wären ein paar Punkte schön, aber es ist kein einfacher Auftakt“, weiß der Coach. Trotz der ausgeprägten Lust auf die Liga liegt noch viel Arbeit vor ihm. Mut macht ihm, dass seine Mannschaft über 90 Minuten läuferisch mit Heiligenfelde mithalten konnten. „Konditionell passt das schon sehr gut. Jetzt kommt der Feinschliff“, benannte Nobis das Spiel ohne Ball als eine Baustelle, die es noch zu bearbeiten gelte.

Dass das klappen könnte, zeige sich auch an der Trainingsbeteiligung. Von den knapp 20 Spielerinnen hätten sich 15 für das erste Training nach der Niederlage angesagt. „Das zeigt, dass sie Fußball spielen wollen“, stellt Nobis zufrieden fest.

Besonders freut es den Übungsleiter, dass der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und die Bereitschaft, auch in der Bezirksliga spielen und sich beweisen zu wollen, entsprechend groß seien. Daher blickt er optimistisch nach vorn: „Wir freuen uns alle total auf die Liga. Alle Spielerinnen waren begeistert und meinten, dass es mehr Spaß mache als in der Kreisliga.“