Stuhrs Trainer Stephan Stindt (rechts) und Christian Meyer hoffen mit ihrem Team auf den zweiten Sieg. (Thorin Mentrup)

Stuhr. Die Stimmung war in den vergangenen Tagen sehr gut im Lager der Landesliga-Fußballer des TV Stuhr – natürlich will man sagen. Schließlich wirkt die Freude vom ersten Saisonsieg in der sechsten Liga noch immer nach. „Das ist einfach ein schönes Gefühl“, sagt Christian Meyer, der den Aufsteiger gemeinsam mit Stephan Stindt trainiert. Ein Gefühl, das die Rot-Weißen noch häufiger haben wollen, am besten auch nach dem Heimspiel gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen an diesem Sonntag ab 15 Uhr an der Pillauer Straße.

Der TV Stuhr hat Lust auf mehr. Auf mehr Landesliga-Fußball, auf mehr Tore und vor allem: auf mehr Punkte. „Das ist doch klar. Wir hatten letzte Woche so viele Offensivaktionen wie noch nie in dieser Saison und wollen den Schwung jetzt natürlich mitnehmen“, macht Meyer deutlich. Die Stuhrer stellen sich jedoch auf große Gegenwehr ein. Die Gäste zählen zum Kreis der Titelanwärter, sind momentan allerdings nur Siebter. Seit Philippe Harms Ende August gehen musste und durch Trainer-Urgestein Kurt Becker ersetzt wurde, ist der ehemalige Oberligist in der Liga noch ungeschlagen. Am Mittwoch setzte es allerdings gegen den Klassengefährten OSV Hannover das Aus im Bezirkspokal durch ein 6:7 nach Elfmeterschießen. Dennoch erwartet Meyer eine schwierige Aufgabe: „Ramlingen hat wie alle anderen Gegner eine hohe Qualität.“

Weil auf die Stuhrer in der kommenden Woche mit den Spielen gegen Steimbke und Almstedt zwei ganz wichtige Duelle warten, wollen sie mit einem guten Auftritt gegen die Becker-Elf, der sechs Akteure fehlen werden, weiteres Selbstvertrauen tanken. „Vor dieser wichtigen Woche wäre es schön, wenn wir ein paar Bonuspunkte einfahren könnten“, hofft Meyer auf das zweite ungeschlagene Spiel in Folge – auch das wäre eine Premiere in der noch jungen Landesliga-Geschichte der Stuhrer.