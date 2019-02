Blieb in Leipzionur ganz knapp über ihrer eigenen 60-Meter-Bestmarke: Anna-Lena Freese vom FTSV Jahn Brinkum. (Ralf Görlitz)

Das war knapp. Zwei Hundertstelsekunden schneller, und Anna-Lena Freese hätte den Endlauf erreicht. Die Sprinterin vom FTSV Jahn Brinkum hatte für 60 Meter 7,41 Sekunden benötigt, das langte zu Rang neun bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in der stimmungsvollen und vollbesetzten Arena in Leipzig. Dreispringer Louis Knüpling vom TSV Asendorf blieb ebenfalls im Bereich seiner Bestleistung. Im letzten von sechs Versuchen trug es ihn auf 14,77 Meter. Das brachte ihm im Feld der neun Springer Rang sieben ein. Einen perfekten Wettkampf hatte jedoch auch er in Leipzig nicht hinlegen können.

Wenn sich Anna-Lena Freese auf die Suche nach den fehlenden Hundertsteln machen wollte, dann würde ihre Suche sehr wahrscheinlich bei einer Gelben Karte beginnen. Die bekam sie gezeigt, als der dritte von vier 60-Meter-Vorläufen gestartet wurde in Leipzig. So etwas sei ihr noch nie passiert, sagte die 25-Jährige hinterher, und es habe sie „schon ein bisschen gehemmt“. Eine Winzigkeit eher als der Startschuss ertönte, hatte sie gezuckt im Block – deshalb die Verwarnung. Glücklicherweise hatte ihr Fuß den Startblock noch nicht verlassen, sonst wäre es eine Rote Karte, also eine Disqualifikation geworden.

Dass sie mit 7,41 Sekunden dennoch fast an ihre erst kürzlich aufgestellte Bestzeit von 7,39 Sekunden herankam, spricht für Freeses gute Hallensaison. Sie war sogar etwas schneller unterwegs als 2015, in ihrem bislang erfolgreichsten Jahr der Leichtathletik-Karriere. „Ich gehe mit lachenden Augen aus dieser Hallen-Saison“, sagte sie in der Interview-Zone von Leipzig. Sie sei „super happy über die Halle“. Sie habe in Leipzig die 7,39 Sekunden, die sie vor knapp einem Monat bei den Landesmeisterschaften in Hannover gerannt war, bestätigen wollen.

Das klappte. In Anbetracht der Verwarnung, mit der sie sich dann ein zweites Mal in den Startblock setzen musste am vergangenen Sonnabend, ist ihre Leipzig-Zeit womöglich sogar etwas höher einzuschätzen als die Hannover-Zeit. Zumal in der Vorwoche noch eine Erkältung den Rhythmus störte und Freese zum Startverzicht fürs internationale Hallen-Meeting von Chemnitz zwang.

Atmosphäre zum Genießen

Und außerdem: 60 Meter sei nicht wirklich ihre Lieblingsstrecke. Sie laufe lieber draußen, über 100 und 200 Meter. 2015 hatte Anna-Lena Freese auf diesen Strecken bei den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg Medaillen geholt. Von Medaillen-Zielen für diesen Sommer wollte sie nach dem Abschluss der Winter-Saison in Leipzig nicht gleich sprechen. Dafür ist Sprint auf höherem Niveau eine zu sensible Angelegenheit. Dafür hatte sie in den vergangenen Jahren auch zu oft mit Verletzungen zu kämpfen gehabt.

Aber klar: Das Finale der nationalen Titelkämpfe, das sei natürlich schon so etwas wie ein Sommer-Wunsch. Zumal die deutschen Leichtathleten für ihre Meisterschaften im August ins Berliner Olympiastadion zurückkehren. Dort hatte im vergangenen Sommer die EM Publikum wie Athleten schwer begeistert. „Jetzt ist erst mal eine Woche Pause, und dann freue ich mich auf die Freiluft-Saison“, sagte Anna-Lena Freese in Leipzig.

Auch Louis Knüpling freut sich auf den Sommer. Vielleicht trägt es ihn, den Doktoranden in Wirtschaftsgeografie, dann noch einmal über die 15 Meter. Er will sein Limit feststellen, das glaubt er noch nicht erreicht zu haben. Mit einem 15-Meter-Satz hatte er schon für die Meisterschaften in Leipzig geliebäugelt. Und gleich im ersten Versuch hätte das am Sonntag auch funktionieren können. Er verschenkte jedoch zu viel Zentimeter. Er traf den Absprung-Balken nicht genau und segelte so auf 14,70 Meter. „Ich hatte das Gefühl, dass was geht“, sagte der springende Wissenschaftler. Doch dann hätten sich Hüftschmerzen bemerkbar gemacht. „Erst gegen Ende konte ich mich gut motivieren“, sagte der deutsche Hochschulmeister.

So wurde es für ihn ein Wettkampf, auf den er durchaus kritisch zurückblickte, den er aber auf jeden Fall genießen konnte. Wieder waren am Sonntag rund 3500 Zuschauer in die Halle geströmt und hatten für ordentlich Stimmung gesorgt. „Der Fokus war diesmal auch gut auf unseren Wettkampf gerichtet“, sagte Louis Knüpling. Im vergangenen Jahr seien die Dreispringer angesichts vieler parallel laufender Disziplinen etwas unterbelichtet gewesen. Diesmal nicht. Diesmal sprangen inklusive Knüpling gleich fünf von neun Athleten Saison-Bestleistung. Meister Max Hess landete bei beklatschten 16,74 Metern.