Eine starke Serie hat der TuS Sudweyhe gespielt. Stephen Bohl (am Ball) und Co. gehörten zu den besten Team der Liga. (Thorin Mentrup)

Sudweyhe. Es war eine Geste nach einer Trainingseinheit in den kalten Wintermonaten, die die Freude von Christian Mach über sein Team so richtig zum Ausdruck brachte: Wenn der Coach des Fußball-Bezirksligisten TuS Sudweyhe seine Spieler nach dem Ende einer Übungseinheit üblicherweise zur Besprechung nach oben in den im ersten Stock gelegenen Raum des Vereinsheims bat, verhieß das oft nichts Gutes. Doch dieses Mal war es anders: Unter einem Vorwand hatte sich Mach kurz vor Trainingsende davongeschlichen und eine Überraschung für seine Spieler angerichtet. Statt der Standpauke warteten nach der kalten Einheit auf die Spieler Hot Dogs zur Belohnung und für die gute Laune. Das charakterisierte sehr deutlich, dass Mach mit der Entwicklung, die seine Akteure in der vergangenen Spielzeit 2017/18 durchlaufen hatten, einverstanden war.

„Mit der Platzierung sind wir alle durchaus zufrieden“, sagt Mach, dessen Mannschaft die Saison in seinem ersten Jahr als verantwortlicher Trainer auf dem vierten Rang abschloss. Doch nicht nur die Platzierung stimmte den Übungsleiter glücklich. „Wir haben einen ganzen Schwung weniger Gegentore kassiert als im Jahr zuvor“, ergänzt Mach. Schlossen die Sudweyher die Serie 2016/17 noch mit einem Torverhältnis von 66:65 ab, verbesserten sie sich in der Saison darauf vor allen Dingen defensiv erheblich und kassierten lediglich 43 Tore, also 22 weniger als zuvor – eine deutliche Verbesserung.

„Und hätten wir die beiden Ausreißer beim 1:6 gegen den TV Stuhr und beim 3:5 in Mühlenfeld nicht gehabt, wäre es mit dann 32 Gegentreffern sogar ein Top-Wert gewesen“, bilanziert Mach, der neben der verbesserten Defensive auch eine fußballerische Entwicklung innerhalb des Teams ausmachte. „Unser Spiel ist wesentlich variabler geworden. Wir haben über die Außenpositionen gespielt, durch die Mitte und auch mal den langen Ball. Wir haben mit Ruhe von hinten heraus gespielt und haben unseren Aufbau insgesamt viel ruhiger betrieben. Das müssen wir in Zukunft einfach noch mehr perfektionieren. Dazu gehören viel Laufbereitschaft und technische Fähigkeiten“, fährt Mach fort.

Sudweyhe setzt auf Ballbesitz

Der Trainer ist ein bekennender Freund des Ballbesitz-Fußballs. „Ich hab es gerne, wenn wir den Ball in den eigenen Reihen haben, dann klötert es bei uns nicht im eigenen Gehäuse“, schlussfolgert er schmunzelnd und schilderte zugleich ein Paradebeispiel während der Saison, das seinen Vorstellungen, wie das Spiel seiner Mannschaft aussehen soll, sehr nahe kam. „Nach dem 4:1-Sieg gegen die SG Diepholz habe ich in der Kabine gefragt: Leute, denkt mal darüber nach, wie viel Prozent Ballbesitz wir während dieser 90 Minuten hatten? Bestimmt 70 Prozent, kam es aus der Runde. Das hat mir gezeigt, die Jungs können es“, sieht Mach in dieser Heimpartie ein Schlüsselspiel. Aber „es gab einige Punktefresser“, wie der Trainer die Spiele bezeichnet, durch die sich die Sudweyher eine noch bessere Platzierung verbauten. „Das waren das ärgerliche 2:2 zu Hause gegen Estorf-Leeseringen oder die beiden Niederlagen gegen Bassum“, nennt er drei Beispiele.

Große Stücke hält Mach auf sein Trainerteam um Co-Trainer Sven Paul und Torwarttrainer Joachim Neumann. „Wir sind ein verschworenes Trio. Während Paule für den Fitnessbereich zuständig ist, haben unsere Torhüter Mirko Meyer und Jannik Theiß beim Training unter Jo viel dazugelernt“, sagt er. Mach nannte in diesem Zusammenhang auch Physiotherapeutin Rabea Bokelmann, durch deren Wirken seine Akteure von vielen kleineren Verletzungen verschont blieben.

Auch in Bezug auf Verstärkungen war Mach bereits tätig. Gleich vier neue Akteure kann der Coach dabei vom TSV Melchiorshausen begrüßen. Alexander Keskinsoy wird den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition, Robin Mau den in der Innenverteidigung beleben. Jason-Mark Traemann kann im Mittelfeld auf beiden Außenpositionen spielen, während mit Pascal Feldmann ein Stratege für das defensive Mittelfeld hinzustößt. „Pascal hat mich im Training restlos überzeugt. Ich habe reichlich Energie gebraucht, um ihn vom Wechsel zu überzeugen“, verrät Mach, der zudem auf Jannik Liebig bauen kann, der auf den offensiven Außenpositionen zu Hause ist und der nach einer einjährigen beruflichen und privaten Pause in den Kader zurückkehrt. Verzichten muss Mach zukünftig auf Linksverteidiger Calvin Helms, den es zum Bremen-Ligisten Brinkumer SV zieht. Auch Nico Sitnikow (zieht nach Osnabrück) und Malte Apsel (zum VSK Osterholz-Scharmbeck) verlassen den Verein.

Routinier Nico Riekers bleibt dem Kader als Kapitän erhalten, ebenso Torhüter Mirko Meyer. „Mit Nico als Kapitän und seinen Stellvertretern Lars-Hendrik Hasselbring, Patrick Weniger und Julian Heusmann haben wir eine klare Hierarchie in der Mannschaft“, erklärt Mach, der auch die positive Entwicklung von Marvin Brüggemann, der vor der vergangenen Saison vom Bezirksligisten SC Weyhe zum TuS wechselte, zur Kenntnis genommen hat. „Egal, wo ich ihn hingestellt habe, er konnte überzeugen. Er kümmert sich zudem um unsere Facebook-Berichte, ist außerdem eine Spaßgranate“, lobt Mach, der in der kommenden Saison den aus der Landesliga abgestiegenen STK Eilvese als klaren Favoriten auf den Titel sieht. „Die haben sich bombastisch verstärkt“, weiß der Coach.

Er sieht aufgrund des starken Unterbaus aber auch eine rosige Zukunft in Sudweyhe. „Da kommen Jungs auf uns zu, auf die man sich freuen kann und nach denen man sich die Finger leckt.“ Die A-Jugend machte gerade den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt, die B- und die C-Junioren schafften den Klassenerhalt in der Landesliga und die eigene Reserve kickt immerhin auch auf Kreisligaebene. „Die Kommunikation zum Zweitherren-Team um deren Trainer Arne Janßen und Henrik Schmidt ist außerordentlich gut“, lobt Mach. Mit der Unterstützung des Unterbaus und einer weiter verfeinerten Spielweise kann sich der Trainer durchaus vorstellen, in den kommenden Jahren auch mal um den Landesliga-Aufstieg mitzumischen. „Ich stehe darauf, oben mitzuspielen“, stellt Mach, der in der Spielzeit 2018/19 erneut eine Platzierung unter den ersten Fünf anpeilt, lachend fest.