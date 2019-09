Sudweyhe. Düstere Wolken machen sich zurzeit über dem Sportgelände des TuS Sudweyhe breit. Es kriselt beim Fußball-Bezirksligisten. Und das nicht erst seit gestern. Bereits in der zurückliegenden Saison kämpften die Grün-Weißen fast bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt. In der aktuellen Spielzeit könnte sich ein ähnliches Szenario anbahnen, wenn nicht langsam ein Ruck durch die Mannschaft und den gesamten Verein geht. Der Tiefpunkt war dann am Sonntagabend erreicht: Der TuS Sudweyhe kassierte mit dem 1:4 beim TSV Mühlenfeld nicht nur die fünfte Saisonniederlage, sondern Trainer Christian Mach gab auch noch seinen Rücktritt bekannt. Mit ihm verschwinden auch Co-Trainer Sven Paul und Torwarttrainer Joachim Neumann von der Kommandobrücke. Und das lässt die Spieler natürlich nicht kalt.

„Natürlich hat sich das Trainerteam immer wieder hinterfragt, warum es denn nicht läuft. Aber mit dem Rücktritt haben wir wahrlich nicht gerechnet. Das kam sehr überraschend für jeden einzelnen Spieler“, erzählte Sudweyhes Kapitän Malte Pirngruber. Direkt nach der Pleite fackelte das Trainertrio nicht lange und verkündete die Entscheidung noch auf dem Platz. „Wir waren alle sehr schockiert, weil sie uns die Nachricht auch sofort nach dem Spiel mitgeteilt haben“, so Pirngruber.

Es sei im Anschluss sehr emotional zugegangen, berichtet Pirngruber. Kein Wunder, viele Spieler hatten drei Jahre lang mit Christian Mach zusammengearbeitet, langsam ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. „Wir haben uns eigentlich alle mit ihm wunderbar verstanden. Natürlich gibt es auch immer einige Akteure im Kader, die gerade nicht ganz so zufrieden sind, weil sie nur wenig Einsatzzeit bekommen. Aber das kommt doch in jeder Mannschaft vor“, meint der Capitano. „Mit seinem Charakter kamen alle klar. Schließlich haben wir auch viele Höhen und Tiefen zusammen durchlebt. Wir hätten gerne mit ihm weitergemacht.“

Hätte gerne mit Christian Mach weitergemacht: Malte Pirngruber. (Mentrup)

Aber wenn der Erfolg ausbleibt, ist es eben nur allzu verständlich, dass man alles in Frage stellt. Und sich selbst dabei eben nicht auslässt. So tat es dann eben auch Christian Mach, der sich auch nicht wirklich erklären konnte, warum es in dieser Saison bislang nur zu drei Punkten reichte. So mutmaßte er, dass er seine Mannschaft vielleicht nicht mehr erreicht habe. Pirngruber entgegnete dem: „Wir haben versucht, die vorgegebene Taktik umzusetzen. Doch irgendwie wollte es auf dem Platz einfach nicht hinhauen. Meistens haben wir sogar einige Chancen, nutzen diese aber einfach nicht. Das ist unser größtes Manko.“

Christian Mach stellte sich – wie sonst auch immer – schützend vor die Mannschaft und suchte den Grund für die Misere erst einmal bei sich. Denn seiner Meinung nach liege es nicht am Team, in dem er eine Menge Potenzial sehe. Dennoch betonte er auch immer wieder, dass sich die Mannschaft noch nicht gefunden habe. Der gleichen Meinung ist auch Leader Pirngruber, der in diesem Bereich ebenfalls noch Luft nach oben sieht: „Auf dem Rasen müssen die einzelnen Mannschaftsteile noch mehr zusammen agieren und als Team auftreten. Wir müssen alle miteinander noch viel mehr kommunizieren.“

Damit sich das in Zukunft ändert, nimmt Markus Pieprzyk zunächst einmal das Heft in die Hand. Zumindest was den Trainingsbetrieb am heutigen Dienstag und Donnerstag angeht. Im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen derweil auf Hochtouren an einer neuen Lösung für die Trainerposition. „Markus ist hier im Verein wahrlich kein Unbekannter, er hat schon das eine oder andere Mal ausgeholfen“, berichtet Pirngruber. „Er legt viel Wert auf das Kollektiv. Daher wird er jetzt wohl versuchen, das Gemeinschaftsgefühl wieder weiter zu stärken.“

Fakt ist: Es müssen Siege her. Und das gleich am besten am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Inter Komata Nienburg.