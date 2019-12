Sportredakteur Jannis Klimburg (Mitte) duelliert sich an der Konsole mit den beiden Marhorstern Georg Lampe (vorne) und Lars Russmann. (Vasil Dinev)

Twistringen. So schlecht hatte ich mich gar nicht gefühlt. Ich war zwar ein bisschen außer Form, doch das Ergebnis konnte sich am Ende dann doch sehen lassen. Finde ich zumindest. Nach einer 1:0-Halbzeitführung durch den Treffer von Alváro Morata musste ich mich dem SSC Neapel dann schließlich doch noch mit 1:3 geschlagen geben. Lorenzo Insigne mit einem Doppelpack und Konstantinos Manolas drehten die Partie noch. Nein, es handelt sich dabei nicht um ein alte Achtelfinalpartie in der Champions League. Es ging erst kürzlich an die Konsole. Um genauer zu sein an die Playstation 4. Ich durfte mich mit Lars Russmann und Georg Lampe, Spieler beim SV Marhorst und Gewinner der eFootball-Kreismeisterschaft, beim bekannten Fußball-Spiel Fifa 20 duellieren.

Und weil das Gespann beim Turnier in Heiligenfelde den einen oder anderen Gegner im Zwei-gegen-zwei noch viel höher deklassierte als mich, war mein Auftritt als absoluter Gelegenheitsspieler doch nicht ganz so peinlich, wie ich vorher vielleicht erwartet hatte. Nicht wirklich oft, aber ab und zu lobten die beiden Fifa-Cracks sogar mal mein gepflegtes Kombinationsspiel auf der Konsole. Für mich sah es zumindest einigermaßen flüssig aus. Doch am Ende war ich dann ehrlicherweise mehr als chancenlos, mit dem 1:3 noch sehr gut bedient. Zahlreiche Chancen hatte Lampe, der in der zweiten Hälfte gegen mich antrat, dann doch noch liegen gelassen.

Wie sind die beiden Freunde denn überhaupt auf die Idee gekommen, sich für das Turnier in Heiligenfelde anzumelden? „Einfach aus Jux“, berichtet Lampe. „In der Freizeit spielen wir mit unseren beiden Kumpels Niklas Beuke und Philip Hohenstedt öfters Mal eine Runde Fifa und deswegen hatten wir uns angemeldet.“ Beuke und Hohenstedt stellten das zweite Team des SV Marhorst. Und so pilgerten alle vier mit einem kleinen Fanclub im Schlepptau Richtung Heiligenfelde. Doch dass sie ihre Gegner so dominieren und am Ende triumphieren würden, damit hatten sie wahrlich nicht gerechnet. „Wir hatten zwar ein bisschen geübt, aber die meisten Spiele gegen Niklas und Philip sogar verloren“, lacht Russmann. „Daher dachten wir eigentlich, dass wir schon früh ausscheiden würden.“ Von wegen: Mit einer beeindruckenden Leichtigkeit sicherte sich das Duo des SV Marhorst den Titel. „Es war einfach schön, unseren Verein zu repräsentieren“, sagt Lampe über die Erfahrung beim eFootball-Turnier.

Lampe wünscht sich eigene Sparte

Das Thema eFootball ist bekanntlich noch sehr umstritten. Immer mehr Vereine gründen eine neue Sparte, um so die Kids, die nicht mehr auf dem Platz rumflitzen wollen, im Klub zu halten. Viele Elternteile sehen das als sehr kritisch an, denken, dass ihre Kinder so nur noch vor dem Bildschirm hocken. Der 22-jährige Russmann dagegen meint: „Das ist doch eine gute Sache. Es wird den wirklichen Fußball aber nie ersetzen. Das ist das Wichtige daran.“ Genauso sieht es auch Lampe: „Wir dürfen den Fußball draußen nicht vergessen. Der steht immer an erster Stelle.“ Der 23-Jährige fände es auch schön, wenn der eFootball im eigenen Verein noch präsenter werden würde. „Eine eigene Sparte wäre schon nicht verkehrt. Vielleicht wird das ein Thema, wenn wir jetzt beim 2. NFV-eFootball-Cup in Hannover eine gute Rolle spielen werden. Unsere Junioren würden davon auf jeden Fall profitieren.“

Am 19. Hannover kämpfen in der Landeshauptstadt Niedersachsens insgesamt 96 Teams um den begehrten Titel. Mit welchen Zielen geht das Marhorster Gespann in den Wettbewerb? „Wir haben uns kein wirkliches Ziel gesetzt, weil wir die anderen Kontrahenten auch nicht einschätzen können“, betont Russmann. „Auch hier wird die Tagesform wieder entscheidend sein. Wir wollen unseren Verein einfach wieder ordentlich repräsentieren.“ Aber eines ist klar: Auf jeden Fall werden sie ihren Herzensverein SV Marhorst wieder mit großer Leidenschaft darstellen. Und im Schlepptau wird dann bestimmt wieder ein kleiner Fanclub sein. „Einige Jungs aus dem Verein wollten schon mitkommen“, so Lampe. Dann kann das Turnier in Hannover ja kommen. Und wer weiß, vielleicht sorgen die beiden dann wieder für eine exorbitante Überraschung. Wie bereits beim Turnier in Heiligenfelde. Auch dort sind die beiden schließlich ohne große Erwartungen gestartet.