Beherrscht den Ball nicht nur mit dem Fuß sehr gut: Marius Witt vom SC Weyhe II verbindet Torinstinkt und Technik. (Michael Braunschädel)

Herr Witt, kennen Sie eigentlich Nico Hubert Offermanns, Petr Pleva und Dominik Sommerluksch?

Marius Witt: Nein, keinen davon, glaube ich.

Ah, ich habe es geahnt. Petr hatte ich schonmal irgendwo gehört.

Ich habe von meiner Platzierung erst einmal gar nicht erfahren. Irgendwann, nach ein paar Wochen, hat mein Vater mir davon erzählt. Ich habe dann die Ligen durchgeklickt und gesehen, dass ich Vierter bin. So richtig wusste ich nicht, was ich damit anfangen sollte. Es ändert ja nichts daran, dass ich Tore schießen will. Ich schieße sie aber nicht, um in dieser Liste ganz oben zu stehen, sondern damit wir unsere Spiele gewinnen. Natürlich ist es schön, dabei zu sein und vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Aber ich habe schon vor der Saison gesagt, dass ich gern mit unserer Mannschaft aufsteigen würde. Wenn ich ab jetzt noch zwei Tore schieße und den Rest auflege, steigen wir trotzdem auf. Das ist mir wichtiger.

Genau. Ich würde den Ball immer querlegen und auf einen eigenen Abschluss verzichten, wenn wir dadurch sicher ein Tor schießen.

Erst einmal muss ich sagen, dass ich schon noch mehr Tore hätte machen können. Es gibt einige Situationen, über die ich mich im Nachhinein ärgere, weil ich nicht getroffen habe. Zum Beispiel im Spiel gegen Mahndorf: Wir haben 0:1 verloren und ich habe vier, fünf Chancen vergeben. Ich glaube aber, dass ich davon profitiere, in der Jugend mal in der Landes- und der Bezirksliga gespielt zu haben. Das ist schon ein anderes Niveau gewesen. Manchmal habe ich so ein Gespür dafür, was der Verteidiger macht. Dann weiß ich genau, was ich machen muss, und dass es der Verteidiger nicht auf die Kette kriegt.

Ganz früher bei Sudweyhe war ich Kapitän und habe bereits im Sturm gespielt. Da hat es sich so entwickelt. Bei Lahausen habe ich dann auch offensiv gespielt und recht häufig getroffen. Toreschießen liegt mir einfach. Irgendwann, ich glaube, es war in der Landesliga-Saison in Lahausen, musste ich dann zurück auf die Sechs. Da habe ich dann den Blickwinkel dafür bekommen, wie es hinter den Stürmern ist. Aber ich kann zwar defensiv arbeiten, aber ich war nie der defensive Zweikämpfer. Ich kann nicht sagen, ich stelle einen Stürmer zehnmal und gewinne achtmal den Ball. Meine Stärke vorne ist, dass ich das mit den Verteidigern mache, was die Stürmer mit mir machen, wenn ich verteidige.

Eher über links, einen Haken machen und mit rechts abschließen. Ich bin beidfüßig und mache auch relativ viele Tore mit links, treffe aber trotzdem überwiegend mit rechts. Kopfballtore habe ich nur eins gemacht in den letzten zwei Jahren, glaube ich. Das war auf dem neuen Kunstrasen. Ein Abpraller aus 20 Metern, der einfach an meinen Kopf geflogen ist. Ich bin kein Kopfballungeheuer. Ich trete aber auch die meisten Standards, deswegen bleibt der Kopfball meist aus. Und im Spiel muss die Flanke perfekt kommen, sonst wird das nichts.

Nicht wirklich, weil ich mich ganz außen nicht so wohlfühle. Da nimmt man nicht so viel am Spiel teil, weil bei uns viel über das Zentrum geht. Da wir mit zwei Stürmern spielen, übernehme ich meist den linken Part. Deswegen habe ich den Ball meist auf meinem starken Rechten.

Das dritte oder vierte Tor bei einem 7:0 ist schon etwas anderes als ein 1:0 oder ein Siegtor. Freistoßtore sind auch etwas Besonderes. Generell löst aber jedes Tor Freude aus, solange man nicht 0:6 zurückliegt und dann erst trifft.

(überlegt) Das ist gar nicht so einfach. Das Freistoßtor zu Hause gegen Buntentor im letzten Jahr war ganz gut: 22, 23 Meter, halblinke Position und dann hoch ins lange Eck. Vom Pfosten ging der Ball rein. Wir haben 4:1 gewonnen. Oder in Blumenthal, als wir 5:2 gewonnen haben: Da bin ich von Außen durch drei oder vier Gegenspieler und habe von der Sechzehnerkante über den Torwart gelupft. Das war auch nicht so schlecht (grinst).

Ich habe schon ein paar Freistoßtore geschossen. Es klappt aber natürlich nicht immer. Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Ball überhaupt aufs Tor kommt.

Wenn man mal mit Freunden kicken geht, schießen wir schon öfter Freistöße. Aber ich gehe jetzt nicht einmal pro Woche auf den Platz, nur um das zu üben. Manchmal geht das im Training zwischen den Übungen, aber sonst nur ab und zu mit Freunden in der Freizeit.

Ich würde mal sagen, das schieße ich noch in Richtung Kreisliga A.

Es ist ein Unterschied: Wenn ich nicht treffe und wir gewinnen ein knappes Spiel trotzdem, dann bin ich genauso glücklich als wenn ich ein paar Tore geschossen hätte, weil es wichtig ist, dass wir oben dranbleiben. Aber wenn ich nicht treffe und wir deswegen nicht gewinnen, dann ärgere ich mich darüber, dass ich kein Tor geschossen habe. Aber in erster Linie deshalb, weil wir deswegen nicht gewonnen haben. Es geht immer zuerst um die Mannschaft.

Ich habe ja in der Jugend die Erfahrung in der Bezirks- und in der Landesliga gemacht. Aber es war dann irgendwie doch so, dass andere, für mich wichtigere Dinge im Leben gekommen sind. Deswegen habe ich gesagt, dass ich mit meinen Freunden zusammenspielen will. Das macht mir am meisten Spaß. Wir kennen uns seit Jahren und treffen uns jede Woche zum Kicken, zum Training und zum Spiel. So habe ich auch noch Zeit für andere Dinge im Leben. Ich fühle mich einfach wohl, so wie es jetzt ist, und will daran auch nichts ändern.

Gar nicht so groß, weil wir den Aufstieg erst in diesem Jahr als Ziel ausgerufen haben. Wir sind vorletztes Jahr abgestiegen. In der ersten Saison in der Kreisliga B wollten wir sehen, wie stark die Gegner sind und wie hoch das Niveau ist. Wir haben schnell gemerkt, dass wir relativ weit oben mitspielen können, aber es gab nicht direkt das Ziel, dass wir sofort wieder aufsteigen müssen. Es war ja auch unter anderem das erste Jahr, in dem die zweite und die dritte Mannschaft zusammengelegt wurden. Da mussten wir erst einmal sehen, wie wir als Team funktionieren. Das haben wir gut gemacht. Deshalb wollen wir jetzt aufsteigen.

Wir haben auf jeden Fall mit die beste Mannschaft der Liga, wenn es um den Zusammenhalt geht. Wir machen zum Beispiel jeden Monat einen Mannschaftsabend. Wir haben außerdem eine Tipprunde, wir haben zusätzlich zu Frank mit Siard Schulz und Bennet Hänsel zwei Trainer, die noch selber mitspielen, also noch einmal ein bisschen mehr Bezug zum Trainerteam, wir haben auch noch weitere verschiedene Events – wir machen einfach viel zusammen. Ich bin außerdem fest davon überzeugt, dass wir aus den Fehlern, die wir im letzten Jahr gemacht haben, gelernt haben. Es waren nicht viele, aber wir haben auf jeden Fall Fehler gemacht, gerade was die Defensivarbeit als gesamte Mannschaft angeht und individuelle Fehler. Die haben wir dieses Jahr schon zurückgeschraubt. Wir schießen außerdem oft noch mehr Tore als in der letzten Saison. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir aufsteigen und mit Abstand das beste Torverhältnis haben werden.

Toppen kann man die immer. Ob ich sie toppen werde, weiß ich noch nicht. Ich habe mir auch keine Marke gesetzt, wie viele Tore es am Ende sein sollen.

Genau.

Vielleicht. Aber am Ende steht die ganze Mannschaft im Mittelpunkt, wenn wir aufsteigen sollten, und nicht nur ich, weil ich viele Tore gemacht habe. Denn dann hat das Mittelfeld gute Arbeit geleistet und hinten wurde gut verteidigt. Ich nehme ja nicht den Ball am eigenen Sechzehner, laufe los und schieße die Tore. Das ist immer Folge von verschiedenen Abläufen. Dazu gehört immer das ganze Team, auch die Betreuer und Trainer.

Zur Person

Marius Witt (20)

startete seine fußballerische Laufbahn beim TuS Sudweyhe, ehe es ihn zum TSV Weyhe-Lahausen zog. Dort durfte er in ganz Deutschland Turniere spielen und stand 2011 sogar im Finale des Gothia-Cups in Schweden, das er und sein Team 2:4 gegen ACBB Paris verloren. Mit Lahausen sammelte Witt außerdem Erfahrung in der C-Jugend-Landesliga. Seit einigen Jahren läuft er nun für den SC Weyhe auf. Mittlerweile spielt er seine dritte Saison im Herrenbereich, zunächst kurzzeitig in der dritten Mannschaft, nun in der zweiten unter Trainer Frank Seidel. In zwei Jahren hat er für die Weyher Zweite 100 Ligatore erzielt.

Zur Sache

Das sagt Trainer Frank Seidel

„Marius hat sich sehr gut entwickelt. Er macht Tore in den wichtigen Situationen und reißt die anderen mit. Er arbeitet aber auch noch mehr nach hinten. Das war vorher nicht immer so. Wenn es nicht läuft, gibt es zwei Möglichkeiten: Man steckt den Kopf in den Sand und ärgert sich – vielleicht auch über seine Mitspieler oder über das Spiel – oder man nimmt das Heft in die Hand, versucht eine Schippe draufzulegen und noch ein bisschen mehr zu machen. Da hat Marius einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht. Und was natürlich in keiner Statistik steht, zumindest nicht in der Kreisliga B, sind die Assists. Marius bildet mit Tobi (Tobias Schlaak, Anm. d. Red.) ein richtig gutes Sturmduo und legt ihm und anderen Mitspielern viele Tore auf. Da spielt er total mannschaftsdienlich. Aber Marius hat auch angefangen, noch mehr Verantwortung für die Mannschaft zu übernehmen. Auf dem Platz, aber auch außerhalb. Er hat eine soziale Ader, die für alle wichtig ist.“ Auf Witt könne der SC kaum verzichten. „Das wollen wir auch nicht.“ Mit dem Angreifer hätte Seidel, der frühere Mittelfeldspieler, der später ins Tor wechselte, gern selbst auf dem Platz gestanden: „Es war für mich immer toll, die Stürmer einzusetzen. Deshalb bedauere ich es, dass wir nie zusammengespielt haben.“

Weitere Informationen

Torjägerkanone für alle

Die Aktion, die der Kicker, fussball.de und Volkswagen ins Leben gerufen haben, prämiert die besten Torjäger von der dritten bis zur elften Liga bei den Männern sowie von der ersten bis zur siebten Liga bei den Frauen. Bundesweit stehen sich die Spielerinnen und Spieler, die auf gleicher Ebene aktiv sind, im Vergleich gegenüber. Marius Witt ist der einzige Kicker unseres Verbreitungsgebiets, der im Ranking in den Top Ten vertreten ist. Bei den Stürmer aus der neunten Liga ist er Vierter mit drei Treffern Rückstand auf die Spitze. Insgesamt ist der Bremer Fußballverband einige Male weit vorn dabei: Selina Cerci (SV Werder Bremen) führt das Ranking der 2. Bundesliga der Frauen an, ihre Mitspielerinnen Cindy König und Giovanna Hoffmann folgen auf den Plätzen acht und neun, während in der vierten Liga Kira Buller vom TuS Schwachhausen an der Spitze steht. Bei den Männern sind Ebrima Jobe (FC Oberneuland, Fünfter in der fünften Liga) und Sadra Farokhina (FC Roland Bremen, Vierter in der siebten Liga) in aussichtsreicher Position.