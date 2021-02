Sie führen den TSV Bassum in die neue Saison: Trainer Martin Werner (Mitte), Co-Trainer Andreas Merdon (l.) und Physiotherapeut Holger Beckmann. (TSV Bassum)

Bassum. Fußball-Bezirksligist TSV Bassum hat einen Nachfolger für Trainer Torsten Klein gefunden. Martin Werner wird in der neuen Saison auf den Wietzener folgen, der sich bekanntlich dem Ligarivalen SV Bruchhausen-Vilsen anschließen wird.

„Die Abteilung Fußball freut sich bekannt zu geben, dass man bei der Suche nach einem Trainer für die Erstvertretung fündig geworden ist. Ab Juli 2021 übernimmt Martin Werner die Führung der ersten Herren des TSV Bassum“, schreibt die Fußballabteilung um Spartenleiter Jürgen Schäfer und seine beiden Mitstreiter Sven Plaumann und Dennis Hammer in einer Pressemitteilung vom Sonntagabend. Werner werden in der neuen Saison die in der Lindenstadt bekannten Kräfte zur Seite stehen: Andreas Merdon bleibt Co-Trainer, als Physiotherapeut wird weiterhin Holger Beckmann fungieren.

Zuletzt in Nordwohlde tätig

Der 55-jährige Werner stand zuletzt an der Seitenlinie des Kreisligisten TVE Nordwohlde und kann als Trainer bereits einige Erfahrungen vorweisen. Mit dem TVE schaffte er den Aufstieg in die höchste Klasse auf Kreisebene. Die Mannschaft führte er in der Saison nach dem Aufstieg bis in die Spitzengruppe der Liga, ehe er im August 2019 sein Amt zur Verfügung stellte. Dass er dabei immer wieder junge Spieler in seine Elf integrierte, ist auch den Bassumer Nachbarn nicht verborgen geblieben. Sie haben den Weg Werners genau verfolgt.

„Wir freuen uns, dass wir mit Martin Werner einen neuen Cheftrainer präsentieren können. Er verfügt über eine fundierte fußballerische Ausbildung, bringt Akribie und Leidenschaft mit. Er versteht sich als absoluter Teamplayer mit einer klaren Spielidee und guten Ansätzen für die Umfeldgestaltung“, sagt Abteilungsleiter Jürgen Schäfer zur Verpflichtung des neuen Trainers.

Trainersuche mal anders

Die Suche nach einem Coach verlief ganz anders als gewohnt. „Coronabedingt konnten wir uns nur per Telefon austauschen beziehungsweise in Kleingruppen mit Abteilungsleitung/Trainer, Co-Trainer/Trainer und Kapitän/Trainer austauschen“, berichtet Schäfer. Die Gespräche seien allesamt zielführend gewesen. Nicht umsonst endeten sie jetzt mit der Zusage Werners.