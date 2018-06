Tim Weilandt und der TuS Syke haben erfolgreiche Tage hinter sich. (Kako)

Syke. Zwei Siege innerhalb weniger Tage: Die Wasserballer des TuS Syke haben mit den jüngsten Erfolgen ihren Vorsprung in der Bezirksliga-Tabelle weiter ausgebaut und sind mit lediglich einer Niederlage souveräner Spitzenreiter. Doch so glücklich Sykes Teamsprecher Hakon Straßheim über die eingefahrenen Punkte auch war, so unterschiedlich verliefen die beiden Partien.

Lehrter SV - TuS Syke 4:6 (2:4). „Wir haben schon mal besser gespielt“, gab Straßheim im Anschluss zu. Besonders über den frühen Rückstand (0:1 nach 30 Sekunden) ärgerte sich der Teamsprecher. „Wir waren noch nicht wach und haben uns einen einfachen Konter eingefangen“, sah er noch Verbesserungspotenzial. Auch die Größe des Beckens mit acht Bahnen machte den Sykern zu Beginn zu schaffen. „Wir waren zu weit vom gegnerischen Tor weg und es gab zu viele Einzelaktionen“, monierte Straßheim. Doch die Gäste fanden immer besser in die Partie und belohnten sich für eine gute Leistung. Allein im zweiten Viertel gelangen den Sykern vier Treffer. „Lehrte hat wirklich gut gespielt, aber wir haben es uns auch selber schwer gemacht“, sagte Straßheim, der trotz einer 6:2-Führung nach 25 Minuten noch mit ansehen musste, wie sein Team nervös wurde. „Eigentlich brauchen wir das Ganze nur runterzuspielen, aber nach dem 6:2 wurden wir unnötig hektisch“, wusste der Teamsprecher keine Erklärung für die aufkommende Hektik, durch die Gastgeber noch auf 4:6 herankamen. Der Syker Sieg war aber nicht mehr gefährdet.

SV Langenhagen - TuS Syke 7:11 (3:4). Wenige Tage später ging es für die Syker Wasserballer nach Langenhagen, wo Straßheim in einem kleineren Becken ein „deutlich besseres Spiel“ seiner Mannschaft sah. Zwar missglückte der Start auch in diesem Fall (0:2 nach vier Minuten), aber die Gäste fingen sich rechtzeitig. „Langenhagen hat ohne Center gespielt, das ist ein ungewohntes System für uns“, erklärte Straßheim die frühen Gegentore. „Irgendwann sind wir aber damit klargekommen und haben den Ball besser laufen lassen“, berichtete der TuS-Sprecher, dessen Team zu Beginn des finalen Viertels mit 7:5 in Führung ging. Besonders aufgrund des Tempos, das die Gastgeber zu Beginn vorgelegt hatten, lag der Kräftevorteil jetzt bei den Sykern. Dennoch glich Langenhagen zum 7:7 aus, „aus dem Nichts“, wie Straßheim fand. „Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und uns weiterhin gut bewegt“, freute er sich über die Moral seines Teams. Letztlich gingen den Langenhagenern die Kräfte aus, sodass der TuS noch auf 11:7 davonziehen konnte. „Es war ein verdienter Sieg, aber vielleicht um ein bis zwei Tore zu hoch“, so Straßheim.

Für die Syker Wasserballer geht es an diesem Freitag, 15. Juni, gegen die SpVg Laatzen III weiter. Das letzte Aufeinandertreffen hatten sie mit 10:7 für sich entschieden.