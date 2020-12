In der Zentrale oder auf der Außenbahn – Maximilian Wirth macht Dampf beim SV Heiligenfelde. (Thorin Mentrup)

Maximilian Wirth war der Königstransfer des SV Heiligenfelde. Vom Brinkumer SV gekommen, waren die Erwartungen an den 25-Jährigen hoch. Er sollte vorangehen, Führungsspieler und Spielgestalter sein. Ein X-Faktor. Das hat während des schwierigen Starts nicht immer funktioniert. Zuletzt half Wirth deshalb auf altbekannter Position aus.

Eine Rolle in der Zentrale – das hatten sich die Trainer Torben Budelmann und Mustafa Cali und auch Wirth selbst gut vorstellen können. Und unter anderem auch dort durfte der Neuzugang zu Saisonbeginn ran. Es war eine von vielen Positionen, die er bekleidete. „Wir haben Maxi oft verteilt, gerade am Anfang, als wir das System variabel gespielt haben. Weil er ein überragender Fußballer ist und viel Erfahrung hat, haben wir ihn auch mal überraschend aufgestellt“, erklärt Budelmann die Hintergründe der Positionswechsel. Doch sowohl er und Cali als auch Wirth selbst mussten feststellen: „Das hat nicht immer geklappt.“ Wobei Budelmann direkt anfügt: „Das lag nicht nur an Maxi.“ Wirth konnte das Spiel nicht so an sich reißen und lenken, wie er es sich selbst erhofft hatte. „Wir waren als Team noch in der Findungsphase. Wir haben im Sommer viele Neuzugänge bekommen. Es hat einfach Zeit gebraucht“, sagt er.

Also passten die Heiligenfelder ihr System an, und Wirth spielte wieder dort, wo er in Brinkum auch aufgelaufen war: auf der Außenbahn. Er sieht es sportlich: „Uns allen war bewusst, dass wir etwas ändern mussten. Wenn es für die Mannschaft am besten ist, wenn ich außen spiele, dann mache ich das“, ordnete er die Vorliebe für eine zentralere Rolle unter, um dem Team Sicherheit zu geben. Auch von der Seite aus könne er Einfluss auf das Spiel nehmen, bekräftigt er. An der Wende des SVH, der vor der Unterbrechung in vier Partien zehn Punkte sammelte, hatte Wirth jedenfalls entscheidenden Anteil. Als einziger Spieler neben Torhüter Jörn Wachtendorf verpasste er keine einzige Minute. Er ist auch auf der Außenbahn, auf der er auch mal eine Position nach vorne rutscht, ein Führungsspieler, auf den Budelmann und Cali nicht verzichten wollen.

Seinen Wert für den SVH hat Wirth unterstrichen. Und er lebt auch in der Zwangspause Ehrgeiz vor: „Wir können mit Platz fünf nicht zufrieden sein. Wenn es weitergeht und wir den Rest der Quali-Runde noch spielen, können wir es noch in die Meisterrunde schaffen“, glaubt er. Ob er dabei in der Zentrale oder auf der Außenbahn hilft, das nimmt er nicht so wichtig.