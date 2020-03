Maximilian Wirth wechselt zum SV Heiligenfelde (SV Heiligenfelde)

Brinkum/Heiligenfelde. Dieser Transfer ist ein echtes Ausrufezeichen: Fußball-Bezirksligist SV Heiligenfelde verpflichtet zur neuen Saison Maximilian Wirth vom Bremen-Ligisten Brinkumer SV. „Wir freuen uns total auf Maxi. Wir hatten tollen Gespräche. Er passt auch - und das ist hier ja besonders wichtig - menschlich super zu uns“, sagt SVH-Trainer Torben Budelmann. Wirth, der mit Ausnahme einer Saison, in der er beim TB Uphusen aktiv war, seit 2014 am Brunnenweg aktiv ist, blickt der neuen Herausforderung gespannt entgegen: „Ich habe gespürt, dass die Zeit gekommen ist, etwas Neues zu versuchen. In Heiligenfelde will ich dazu beitragen, dass wir den nächsten Schritt nach vorn machen.“

Für die Heiligenfelder ist Wirth ein Glücksgriff. „Er ist zwar noch jung, hat aber bereits extrem viel Erfahrung gesammelt“, erklärt Budelmann, der sich bereits im vergangenen Jahr mit Wirth über einen Wechsel unterhielt. Der 24-Jährige aber wollte Brinkum nicht einfach den Rücken kehren nach einer schwierigen Saison. „Das war ein Zeichen meiner Dankbarkeit an den Verein. Brinkum ist mir in den Jahren ans Herz gewachsen. Ich wollte allen zeigen, dass wir es besser können“, erklärt Wirth, warum er am Brunnenweg blieb. Mit dem BSV spielt er derzeit eine Topsaison und ist Dritter. Jetzt aber wähnt der Bremen-Liga-Meister von 2018 den richtigen Zeitpunkt dafür, etwas anderes zu probieren, einen neuen Karriereweg einzuschlagen. Schließlich hat er viel gesehen und viel erlebt in Brinkum. Er wechselt aber auch aus beruflichen Gründen, denn Wirth befindet sich in der Ausbildung zum Immobilienkaufmann und wird nach eigener Aussage in Zukunft beruflich etwas stärker eingebunden sein. Zudem hat er immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Momentan macht ihm die Patellasehne zu schaffen, zuvor war es meist der Oberschenkel. „Ich glaube, dass Naturrasen auf lange Sicht besser für mich ist.“ In Brinkum spielte er in den vergangenen Jahren sehr häufig auf Kunstrasen. So eine Spielfläche steht bekanntlich auch vielen Teams im Bremer Fußballverband zur Verfügung. In Niedersachsen ist sie etwas weniger verbreitet.

Mit Wirth verabschiedet sich ein weiterer alteingesessener Akteur aus Brinkum. Wie berichtet, wird Stürmer Saimir Dikollari zum SC Twistringen wechseln. Die Heiligenfelder bauen darauf, dass ihr Neuzugang genauso gut einschlagen wird wie Joshua Brandhoff. Den Stürmer, übrigens ein guter Freund Wirths, holte der Bezirksligist im Vorjahr aus Brinkum zurück - und der dankt es regelmäßig mit Toren.

Ein weiterer Bericht folgt.