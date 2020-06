Ervi Mbiyeya ließ in der vergangenen Serie die Verteidiger in der Landesklasse und der Regionsoberliga reihenweise stehen. (Braunschädel)

Ein gewöhnlicher Kreisläufer ist Ervi Mbiyeya sicher nicht. Der Handballer der HSG Phoenix ist keiner dieser hoch aufgeschossenen Brecher, die allein mit ihrer Wucht einen Mittelblock 60 Minuten lang beschäftigen. Der Twistringer hat andere Vorzüge, die es umso schwieriger machen, ihn zu verteidigen: Der 21-Jährige ist „unglaublich dynamisch, hat einen unheimlich starken ersten Schritt“, sagt Christoph Schweitzer. Der Trainer des Landesklassisten weiß auch: „Ervi hat seine beste Zeit als Handballer noch vor sich.“ Auf seine Zukunft blickt Mbiyeya mit großen Ambitionen.

Still sitzen, ausharren, nichts tun – das ist nicht die Welt des Vollblutsportlers Mbiyeya. Es wunderte Schweitzer deshalb kaum, dass sein Schützling beim sportlichen Ersatzprogramm während der Corona-Zeit vorn mit dabei war – sowohl bei Willi Dücks 500-Liegestütz- als auch bei der Laufchallenge. Die hat Mbiyeya sogar selbst ins Leben gerufen. „Ich wollte etwas Langfristiges für die gesamte Pandemiezeit“, erklärt der Fitnessfan, der kurzerhand das Ziel für den „Lauf gegen Corona“ noch einmal nach oben geschraubt hat: von 50 auf 200 Kilometer. „Sport“, sagt Mbiyeya, „macht mich einfach glücklich.“

Ein großer Bewegungsdrang, gepaart mit Begeisterung, Fleiß und Talent: Das ist eine gute Mischung, um erfolgreich zu sein. Und aufzufallen – im Schul- und im Vereinssport, in der Halle und auf dem Feld. Mbiyeya schaffte das nicht nur als Hand-, sondern auch als Fußballer. Auch hier galt er als vielversprechendes Talent. „Ich liebe Ballsportarten, Fußball ist immer noch ein riesiger Teil von mir“, sagt der Delmestädter, der unter anderem in die Landesliga-Jugendteams des TSV Bassum oder des TuS Sulingen hätte wechseln können. Stattdessen stieg er mit Twistringen in die Bezirksliga auf.

Ralf Kramer und Ervi Mbiyeya verbindet eine enge Freundschaft. (Janina Rahn)

Am Ende aber setzte sich der Handballsport durch. Mbiyeya trägt das HSG-Trikot, nicht das der Blaumeisen des SC Twistringen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass der 21-Jährige einen sehr engen Draht zu Familie Kramer hat: Vater Ralf war im Handball von Beginn an mehr als nur sein Trainer, erzählt Mbiyeya, der sich auch mit Sohn Leon blendend versteht. Beide pushten sich bereits als Jugendliche gegenseitig zu Höchstleistungen, während Kramer senior stets unterstützend dabei war. Auch im Handball bekam Mbiyeya die Chance, sich höherklassig zu beweisen – und dieses Mal griff er zu: In der Saison 2016/17 spielte er mit Jugendhandball Wümme, der Spielgemeinschaft des TuS Rotenburg und des TV Scheeßel, in der A-Jugend-Oberliga. „Eine mega Erfahrung“, genoss der Twistringer die erfolgreiche Zeit.

Dennoch führte ihn sein Weg im Herrenbereich zurück zu Phoenix. Mbiyeya begann ein duales Studium. Er studiert Betriebswirtschaftslehre während seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, die er im Juli abschließen wird. Den Bachelor will er im kommenden Jahr in der Tasche haben. Der Aufwand, all das mit den Fahrten nach Rotenburg unter einen Hut zu bringen, wäre groß gewesen. Beim TuS boten sich dem Talent zwei Alternativen: der Sprung in die erste Mannschaft in der Oberliga oder der Wechsel in die zweite Herren in der Regionsliga. „Ich habe mich leistungstechnisch im ersten Jahr nach der Jugend noch nicht in der Oberliga gesehen. Das ist im Herrenbereich noch einmal ein ganz anderes Kaliber“, verdeutlicht Mbiyeya seine Überlegungen. Auf Regionsebene aber konnte er auch bei Phoenix und Kramer spielen. „Wir haben ausführlich miteinander gesprochen. Ich habe eine große Loyalität zu Ralf und seiner ganzen Familie. Wir haben damals schon viel privat gemacht. Wir wollten gemeinsam etwas aufbauen, und ich konnte mich mehr auf das Studium konzentrieren. Das war der Grund, warum ich dann zurückgekehrt bin“, erzählt Mbiyeya, der direkt mit der HSG aufstieg.

Entscheidung für den Handball

Die Fußballschuhe hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits an den Nagel gehängt: „Kurz vor meinem Wechsel nach Rotenburg musste ich entscheiden, wo ich für mich in Zukunft größere Chancen sehe und was mir mehr wert ist. Im Handball habe ich mein Potenzial ein bisschen höher gesehen. Ich habe mich einfach einen Ticken wohler gefühlt.“ Am liebsten hätte er beide Sportarten weiter parallel betrieben. „Sie ergänzen sich super“, findet Mbiyeya. Noch heute profitiere er von seiner fußballerischen Ausbildung: „Fußball hat mir im Ausdauerbereich geholfen.“ Auf der anderen Seite hätten Kraft und Fitness aus dem Handball ihn im Fußball stärker gemacht.

Bei der HSG sind sie froh, dass Mbiyeya ins Phoenix-Nest zurückgekehrt ist. Er half dabei, dass die zweite Mannschaft bis in die Regionsoberliga marschierte. Die vergangene Serie war dann seine erste mit der ersten Herren. Sowohl Sascha Drogt als auch sein Nachfolger Schweitzer bauten auf ihn. Der neue Trainer, seit Januar dieses Jahres im Amt, weiß, dass Mbiyeya noch mehr mitbringt als seine Explosivität: „Ervi ist ein cleverer Handballer“, bescheinigt er ihm eine große Spielintelligenz. Sein Schützling könne sich aber noch entwickeln: „Manchmal will er mit dem Kopf durch die Wand und trifft dann nicht immer die richtigen Entscheidungen. Daran muss er arbeiten. Aber Ervi hört zu und nimmt vieles an.“

Der Coach weiß selbst, dass die Rolle als Kreisläufer der etwas anderen Art zwar zu Mbiyeya passt, aber auch nicht komplett ideal ist: „Am Kreis kann er das, was seine Stärken sind, nämlich diese Dynamik und Antrittsgeschwindigkeit, gar nicht so richtig ausspielen. In der neuen Serie werden wir ihn sicherlich ein bisschen mehr in der Mitte einsetzen“, kündigt Schweitzer an. Weg also aus dem Nahkampf am Kreis. Mbiyeya wird mehr Anlauf bekommen – und mehr Entscheidungsfreiheit. Wobei er selbst mit der Kreisläuferrolle nicht unzufrieden ist: „Ich habe früher ziemlich oft am Kreis gespielt. Wenn ich da eingespielt bin, ist das gar kein Problem“, sagt er. Besonders gegen eine offene Deckung ist er eine echte Waffe. „Dann kann ich meine Schnelligkeit ausspielen und in die Lücken stoßen.“ Bei einer geschlossenen Deckung sehe er sich als Linksaußen oder auf der Mittelposition am stärksten. „Da ist mein Potenzial am größten“, findet Mbiyeya. Seine Flexibilität wissen die Phoenix-Verantwortlichen zu schätzen: In Kramers zweiter Herren, in der er einige Male in der abgebrochenen Saison auflief, überzeugte der 21-Jährige in diversen Rollen. 51 Treffer steuerte er in neun Partien bei.

In der Landesklassen-Sieben agierte Mbiyeya (14 Spiele, 43 Tore) meist am Kreis, nur selten durfte er sich auf der Mittelposition versuchen. „Da sind wir aber auch sehr gut aufgestellt“, weiß er um den ausgeglichen besetzten Kader. Insgesamt sei er mit seiner Debütsaison bei der ersten Mannschaft nicht ganz zufrieden. „Es war eher durchwachsen“, sagt er und erklärt: „Es ist vollkommen normal, dass man sich erst einmal anpassen und die Abläufe kennenlernen muss. Gegen Ende der Saison war ich besser drin, auch wenn sich das nicht immer in Toren widergespiegelt hat.“ Er habe sich immer besser auf das Zusammenspiel mit Alexander Hähnsen, Willi Dück, Niklas Rätzke und Co. eingestellt. Am Ende habe zum Beispiel wegen einiger Verletzungen dem gesamten Team die Konstanz gefehlt, um um den Aufstieg mitzuspielen.

Vom Potenzial – nicht nur dem eigenen, sondern dem des gesamten Teams – ist Mbiyeya weiterhin überzeugt. Ambitioniert blickt er auf die neue Serie voraus. Die Zeit der Eingewöhnung ist vorbei. Er erwartet bessere, konstantere Leistungen von sich – und nimmt mit Phoenix die Landesliga ins Visier. „Die einzelnen Zahnräder müssen sich noch besser ineinander verzahnen. Wenn das klappt, bin ich ziemlich sicher, dass wir oben mitspielen werden. Wir müssen daran arbeiten, unser Potenzial zu nutzen. Dann sehe ich uns weit vorne. Der Aufstieg ist möglich und auch mein Ziel“, sagt er. In welche Höhen seine Laufbahn ihn persönlich führen soll, „darüber habe ich so genau noch gar nicht nachgedacht“, verrät er. Von der Oberliga aber gehe ein steter Reiz aus. Aus dieser Klasse liegt Mbiyeya bereits ein Angebot vor. Mal wieder wurde sein Potenzial erkannt. Doch er will bei der HSG bleiben. „Die Landesliga wäre ein weiterer Schritt, aber da geht noch mehr. Mit Phoenix mal in der Oberliga vorbeizuschauen, wäre schon etwas, womit man ein Lächeln in mein Gesicht bekommt", sagt er. Das würde nicht nur die Kramers freuen. Der 21-Jährige weiß aber auch: „Dafür muss ich selbst an mir arbeiten, und jeder andere im Team auch.“ Als Sportler durch und durch ist Mbiyeya bereit dazu. Das verrät sein Vergleich mit dem Kraftsport: „Beim Bankdrücken willst du schließlich nicht auch die ganze Zeit bei 50 Kilo stehen bleiben.“