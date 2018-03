Verbreitet stets gute Laune am Brunnenweg: Detlev Allroggen. (UDO MEISSNER)

Bremen/Brinkum. Seine Welt ist der Bremer Fußball. Dabei ist Detlev Allroggen selber gar nicht mehr aktiver Kicker, diese Zeit hat er schon lange hinter sich. „Ich war Vorstopper“, erzählt er von Zeiten, als Franz Beckenbauer und Georg Schwarzenbeck noch im Nationaltrikot und bei den Bayern die Defensive prägten. Seit 2016 ist Detlev Allroggen bei nahezu jedem Heimspiel des Bremen-Ligisten Brinkumer SV dabei und nimmt das Mikrofon in die Hand. Als Stadionsprecher hat er sich mit seinen flapsigen wie unterhaltsamen Ansagen einen Ruf gemacht. Doch niemals unter der Gürtellinie, wie er betont. „Ich rede nicht einmal von einem Gegner, sondern von einem Wettkampfpartner“, führt er an. Als Stadionsprecher sei er nicht nur Unterhalter, sondern vertrete auch die Gastfreundschaft. Besondere Freude bereitet Allroggen, die Spieler mit Attributen zu versehen. Der „brennende (Marcel) Brendel“ oder Dennis „The Machine“ Krefta hat Allroggen als geflügelte Begriffe am Brunnenweg etabliert.

An mehreren Mannschaften des Bremer Fußballs („Ich kenne alle durch und durch") begeistert sich der Brinkumer Stadionsprecher. Beispiel: die Leher TS. „Es ist immer spannend, gegen wen sie einen Überraschungssieg landen.“ Beim TuS Schwachhausen schätzt er Trainer Benjamin Eta und dessen Art, Fußball spielen zu lassen. Viele Fans brächten der Blumenthler SV und die SG Aumund-Vegesack mit. Eine tolle Fan-Kultur und mit der „Late-Night“ ein Alleinstellungsmerkmal habe der Bremer SV. Ebenso sympathisiert Allroggen mit der BTS Neustadt und dem FC Oberneuland.

Und natürlich mit dem Brinkumer SV. „Auch außerhalb des Platzes unternehmen die Spieler viel zusammen, die Jungs sind richtig klasse“, schwärmt Allroggen. Den offensiven und attraktiven Fußball der Brunnenweg-Kicker um Trainer Dennis Offermann zu kommentieren, bereite ihm immer wieder Freude. „Man spürt, dass sie eine Einheit sind“, sagt Allroggen. Wenn er nach den Spielen mit in die Kabine geht, bekomme er mit, wie sich die Spieler privat miteinander verabreden oder Fahrgemeinschaften von und nach Brinkum bilden. „Sie gehen gut miteinander um.“

Eben jenes mannschaftliche Gefüge, den Zusammenhalt, schätzt Detlev Allroggen am Fußball so sehr. „Fußball ist ein Sport, bei der mehr als 20 Leute – hinzu kommen ja noch Ergänzungsspieler und Betreuer – eine soziale Einheit bilden für den Erfolg. Du musst Menschen unterschiedlichster Couleur: arm und reich, dick und dünn, schwarz und weiß, zusammenbringen. Das ist ein großer sozialer Aspekt – elf Freunde müsst ihr sein“, zitiert Allroggen eine altbekannte Fußball-Weisheit, derer sich auch Alt-Bundestrainer Sepp Herberger gerne bedient hat.

Brinkum Zweiter, FCO Meister

Eben jene Voraussetzungen sieht Allroggen beim Brinkumer SV gegeben. Mehr als die Vizemeisterschaft sieht er in dieser Saison allerdings nicht. „Brinkum wird Zweiter, Oberneuland wird mit vier Brinkumern Meister. Da lege ich mich fest“, sagt er. Mit Daniel „Blogger“ Block, Lary Tyca oder Tom Trebin, „der Leichtigkeit des Fußballs“, wie Allroggen sagt, ergänzt um den Ex-Brinkum-Trainer Kristian Arambasic. An ihnen wird in dieser Saison kein Weg vorbeiführen, vermutet Allroggen. Entscheidend werde aber wohl das direkte Duell Ende April sein.

Besonders verbunden ist der Brinkumer Stadionsprecher auch dem FC Union 60, bei dem er als Team-Manager der dritten Herrenmannschaft fungiert. Darüber hinaus sitzt er als Schriftführer im Beirat des Vereins und führt als Kleingewerbe eine Management-Agentur, die er gründete, um seinen Sohn als Musiker zu unterstützen. „Ich kümmere mich auch um sozial schwache Menschen“, sagt Allroggen, für den als emeritierter Pastor einer Freikirche soziales Engagement noch immer eine große Rolle spielt. Auch zur Rolle des Stadionsprechers kam Allroggen über seine Kinder – vor rund 20 Jahren. Die spielten in ihrer Jugend beim ATSV Sebaldsbrück, und als dort bei den Herren der Stadionsprecher ausfiel, sprang er ein. „Ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kinde“, sagt Allroggen und lacht. Wobei es schon immer eine seiner Leidenschaften gewesen sei, zu unterhalten. Bei seinen Predigten habe er schließlich auch immer Publikum gehabt. „Ich wollte früher immer Journalist oder Schauspieler werden. Wenn ich nichts kann, labern kann ich“, scherzt Allroggen. Seit Oktober vergangenen Jahres moderiert Detlev Allroggen, im Hauptberuf mittlerweile selbständiger Versicherungsfachmann, zudem die Fußball-Plauderecke im Bremer Sport-TV.

Als gebürtigem „Schalker Jung“ habe ihn der Fußball einfach nie losgelassen. Und trotz allen Engagements: Zwei Träume hat er noch. „Ich möchte einmal die Lotto-Masters moderieren und mit Arnd Zeigler und Christian Stoll im Weserstadion sprechen“, verrät Allroggen.