Dreye. Jeden Montag und Mittwoch werden im Sportnebenzentrum Dreye die Zielscheiben aufgestellt und die Bögen gespannt – dann ist die Zeit der SV Dreye Redknocks. Die noch junge Bogensparte besteht erst seit knapp zweieinhalb Jahren, mittlerweile zählt sie 22 Mitglieder. „Alle aktiv“, merkt Trainerin Tanja Thran stolz an.

Thran hat die Sparte unter anderem mit Andreas Thran, Achim Hoppe und Thomas Koch gegründet. Bereits vorher waren sie mehrere Jahre im Schützenverein Lahausen aktiv, von dem sie sich dann trennten und schließlich beim SV Dreye eine neue Heimat fanden. "Wir sind die erste Bogensparte im Verband, die einem Sportverein und keinem Schützenverein angehört", erläutert Tanja Thran. Aus diesem Umstand ist auch Stolz gewachsen, die Redknocks definieren sich auch mehr als Sportler denn als Schützen. "Wir wollten Bogenschießen als Sport machen", hebt auch Andreas Thran hervor.

So kam es, dass die Bogensportler im Winter in der Halle des Sportnebenzentrums trainieren. Im Sommer werden die Scheiben auf dem anliegenden Sportplatz aufgestellt. Optimale Bedingungen, finden die Trainer, die leistungsorientierten ebenso wie Breitensport anbieten. Denn es gehe freilich nicht nur darum, auf Meisterschaften Medaillen abzuräumen. "Viele Krankenkassen erkennen es auch als Reha-Sport an", sagt Achim Hoppe, in manchen Reha-Kliniken würden sogar Übungseinheiten angeboten. Etwa bei Rückenproblemen oder psychischen Problemen wie Burn-out könne Bogenschießen helfen. "Man wird geistig und körperlich gefordert", führt Hoppe aus. Als Trainer seien sie gefordert, bei Neuanfängern von Tag eins an die richtige Technik zu vermitteln, ergänzt Andreas Thran. "Später ist das schwer zu korrigieren und die Verletzungsgefahr steigt." Eine falsche Haltung könne etwa zu Muskelverspannungen führen.

Das Trainerteam sieht zwei besondere Vorzüge beim Bogensport, dem ältesten Schießsport der Welt: Er sei altersunabhängig und kollegial. "Ich habe mit 40 Jahren angefangen und mit 45 auf den Landesmeisterschaften geschossen", sagt Andreas Thran. Tanja Thran, nebenbei noch Kreisbogenreferentin, fügt hinzu: "Beim Bogensport sind alle Freunde. Es ist ein Miteinander und es gibt keine Derbys." Man schieße zwar alleine, trotzdem gehe es auch um das Miteinander.

Mehrere Varianten

Mit der Zeit haben sich die SV Dreye Redknocks nicht nur bei der Mitgliederzahl vergrößert, sondern auch das Angebot erweitert. "Wir schießen mit Recurve-, Blank- und im Wald mit Langbogen", zählt Tanja Thran auf. Im Freien gebe es dann noch Variationen wie Feldbogenschießen oder 3D-Bogenschießen: Bei erstgennanter wird ein Parcours in zwei Runden geschossen, einmal mit bekannter und einmal mit unbekannter Entfernung zur Scheibe, auch die Auflagengröße variiere. Beim 3D-Bogenschießen wird auf Schaumstofftiere geschossen, die im Gelände aufgestellt werden. "Die Schwierigkeit ist, dass man durch Äste oder bergauf- und -ab schießen muss. Auch die Entfernung weiß man nicht", erklärt Tanja Thran die Kniffe der Disziplin. Nur mit dem Compound-Bogen wird bei den Rednocks noch nicht geschossen – passende Scheiben dafür gibt es mittlerweile.

Die Auszeichnung zum Trainerteam des Jahres bei der Weyher Sportlerehrung im Vorjahr sehen die Redknocks-Verantwortlichen zum einen als Bestätigung der Leistungsstärke. "Auf Bezirksebene sind wir immer gut dabei. Irgendjemand hat immer Medaillen geholt", sagt Achim Hoppe. Doch die überraschende Ehrung zeuge auch von der Akzeptanz der Sparte. "Viele sehen Bogensport als Randsport, er ist aber stark im Kommen", sagt Hoppe. Andreas Thran findet, der Bogensport sei mittlerweile etabliert – und das nicht nur bei Männern. "Inzwischen überwiegt bei uns der Frauenanteil", weiß Tanja Thran.