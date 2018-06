Haben viel Freude auf ihrer Anlage an der Jahnstraße: die Boule-Spieler des FTSV Jahn Brinkum. (Sebi Berens)

Brinkum. Ein Blick reicht nicht immer aus, schließlich geht es für die sieben Sportlerinnen und Sportler des FTSV Jahn Brinkum am Mittwochabend auf ihrem Place de la Pétanque direkt an der Turnhalle in der Jahnstraße um Zenti-, wenn nicht sogar um Millimeter. Beim Boule kommt es auf höchste Präzision an. Das Team des FTSV Jahn aber beherrscht das Spiel der Kugeln richtig gut: Nicht umsonst führt es die Bezirksliga an und schielt vor dem Heimspieltag in der kommenden Woche auf die Meisterschaft. Eine Selbstverständlichkeit ist das nicht, denn die Brinkumer nehmen zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder am Spielbetrieb teil.

2002 waren die Brinkumer noch in der Niedersachsenliga aktiv. Diese Zeiten sind jedoch vergangen. Der FTSV spielt nun in der Bezirksliga des niedersächsichen Pétanqueverbandes. Und das richtig gut. Der Aufstieg in die Bezirksoberliga ist das Ziel von Rita und Gerd-Wilhelm Bode, Birgit Silberborth, Norbert Karp, Bastel Weßling, Jörg Wydra, Harald Lukaschek und Rolf Müller. Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, wenn die Mannschaft denn gegen die SG Findorff und den SVN Düshorn (bei Walsrode) ihrer Saison ein weiteres Erfolgskapitel hinzufügt. Die Spitze haben die Brinkumer bereits inne, nur ein einziges Spiel haben sie bislang verloren. Das erste nach der Rückkehr. Seitdem geht es steil bergauf. „Wir mussten uns erst einmal finden“, erklärt Gerd-Wilhelm Bode, Boule-Spieler der ersten Stunde. In einem Frankreich-Urlaub lernte er das Spiel kennen und fand in Brinkum Gleichgesinnte.

Seit 1991 gibt es Boule beim FTSV, ab Mitte der 1990er Jahre nahm der Verein am Punktspielbetrieb im „Pétanque“ teil, wie Boule als Sport heißt. Zu Beginn des neuen Jahrtausendes folgte das Aus. Nur sechs Spieler waren zu wenig, um den Spielbetrieb auf Dauer aufrechtzuerhalten. In Brinkum wurde zwar weiter gespielt, aber nicht im Ligabetrieb. Nun, mit wieder acht Akteuren, wagten die Brinkumer einen Neustart. „Es ist nicht einfach, neue Spieler zu finden“, weiß Bode, dass Boule in Deutschland eher ein Schattendasein fristet. Über persönliche Kontakte, aber auch über die vereinseigenen Publikationen haben sich neue Mitspielerinnen und Mitspieler gefunden, die mittwochs und sonntags gemeinsam ihrem Hobby nachgehen. 16 Plätze hat der FTSV an der Jahnhalle. Kein Vergleich mehr zu den Anfängen, als die Boule-Spieler auf der Aschenbahn am Sportgelände an der Langenstraße aktiv waren. Die Heimat an der Jahnhalle ist schnuckelig mit der kleinen Hütte, in die auch ein Schuppen integriert ist. Die Hütte ist wichtig, denn Boule bedeutet für die Brinkumer auch Geselligkeit. Nach den Spielen, die gut und gerne drei Stunden und länger dauern können, bleibt so noch Zeit für Gespräche in entspannter Runde. Doch nicht nur dann. „Auch während der Punktspiele redet man mit dem Gegner und gibt sich Tipps“, verdeutlicht Bode, wie gut sich die Spieler untereinander verstehen.

Am Ende aber wollen doch alle gewinnen. Und da kommt es eben nicht nur auf Geselligkeit an, sondern auch auf viel Geschick, Taktik, Gefühl und ein gutes Auge. Nur mal eben die Stahlkugeln in Richtung des Schweinchens, wie die kleine Zielkugel genannt wird, werfen – das wird für den Sieg nicht reichen. Im Triplette, dem Duell drei gegen drei, oder beim Doublette mit zwei gegen zwei müssen die Spieler viel mitdenken, um möglichst viele ihrer insgesamt sechs Kugeln pro Team am nächsten zum Schweinchen zu platzieren. Das Tête-à-Tête, das Eins-gegen-eins-Duell, wird fast nicht mehr gespielt. Jeder Akteur erfüllt eine Rolle. Im Triplette gibt es den Leger, der eine Kugel sehr gut platzieren kann, und den Schießer, der die Kugeln des Gegners mit einem zielgenauen Wurf „wegschießt“, aber auch den Allrounder, den Milieu-Mann, der bestenfalls beides beherrscht. „Solche Spieler sind schwer zu finden“, weiß Bode.

Mit Harald Lukaschek verfügen die Brinkumer aber über einen Akteur, der in allen Bereichen gut ist. Er kann legen und schießen. „Das findet man in der Bezirksliga nicht so oft“, erklärt Bode. Lukaschek winkt jedoch lachend ab: „Das Problem ist nur, dass der Gegner auch mitspielt.“ Ein Wurf eines Kontrahenten kann die gesamte Ausgangslage verändern. Verfehlt ein Schießer zum Beispiel sein Ziel mit seiner letzten Kugel, muss sich auch ein Leger in ungewohnter Rolle versuchen. Schon die kleinste Unebenheit im Boden kann einen eigentlich guten Wurf zunichte machen. Deshalb nehmen sich besonders die Leger viel Zeit vor ihren Würfen und inspizieren den Platz genau. Viele Kleinigkeiten entscheiden. Nicht umsonst sagt Lukaschek über seinen Sport: „Einfach zu erlernen, schwierig zu gewinnen.“ Bode gefällt vor allem die Vielfalt: „Boule ist ein Mehrgenerationensport, den man in jedem Alter spielen kann. Es ist Spaß und Freizeitvergnügen, aber auch ein Konzentrationsspiel, das von der Taktik bestimmt ist“, verweist er auf die vielen Facetten des Sports, in dem sich die Brinkumer Meister der Präzision nach deutlich mehr als einem Jahrzehnt Pause mit Spaß wieder nach vorne spielen.