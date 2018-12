Immer ganz nah dran: Lucas Görgens (l.) und seine Melchiorshauser zeigten sich gegen den VfL 07 äußerst kampfstark. (KAKO)

Melchiorshausen. Der TSV Melchiorshausen scheint seinen Negativtrend gestoppt zu haben und wieder in die Erfolgspur zu kommen. Nach dem grauen Herbst mit neun sieglosen Spielen, darunter sechs Niederlagen in Folge, gewann der Bremer Fußball-Landesligist nun schon zum zweiten Mal binnen einer Woche. 2:0 (1:0) hieß es am Ende gegen den VfL 07 Bremen, der seinerseits zuvor dreimal gewonnen hatte. Verdient und nicht besonders gefährdet sei der Erfolg gewesen, meinte TSV-Trainer Lars Behrens. Lucas Kracke bedrängte einen VfL-Abwehrspieler zum Eigentor und Ole Discher traf nach der Pause.

Angesichts der elf Punkte Vorsprung des VfL und der Trends der beiden Teams zuvor war das Ergebnis eine Überraschung. Doch Behrens hatte im Vorfeld betont, dass die Negativ-Serie keine negativen Auswirkungen gehabt habe. „Wir sind ruhig geblieben, weil die spielerische Leistung nicht so schlecht gewesen war wie die Ergebnisse.“ Soll heißen, die Melchiorshauser sind besser als das untere Mittelfeld. „Wir können, vielleicht abgesehen von den ersten beiden, mit den oberen Teams mithalten.“

Mit der richtigen Mischung

Dafür lieferte das Spiel gegen VfL 07 den Beweis. „Es waren keine geschenkten Punkte, wir haben den Gegner unter Druck gesetzt und die wussten keine Antwort“, fasste Behrens die 90 Minuten zusammen. Dafür musste „Melch“ die Tugenden aus der Vorwoche wieder abrufen. „Wir haben unseren Kampfeswillen fortgesetzt“, erkannte Behrens zufrieden. Das war auch eine Woche zuvor der Schlüssel zum Erfolg gewesen, als Melchiorshausen dem Kellerkind aus Grohn mit dessen eigenen Mitteln begegnet war. Gegen die fußballerisch deutlich besser veranlagten 07er bot der TSV „eine Mischung aus Kampf und Spiel“, wie Behrens erklärte. Seine Elf zeigte sich sicher in der Defensive und variabel in der Offensive. Dazu trugen Ole Discher auf der linken und Abdessamad Sabbar auf der rechten Außenbahn ihren Teil bei.

Herausheben wollte Trainer Behrens nach dem insgesamt kompakten Auftritt aber niemanden, tat es dann aber indirekt doch, als er Marcel Drygalla für dessen unermüdlichen Laufeinsatz lobte. „Man hat ihm das nach dem Spiel auch angesehen“, lachte Behrens. Eine Hälfte der Doppelsechs war Drygalla, während ihm Jan Schmötzer zur Seite stand. „Jan hat neben Marcels Einsatz den taktischen Part übernommen“, sagte Behrens. Dass Oldie Schmötzer überhaupt auflief, lag an einigen angeschlagenen Spielern. „Es waren nicht alle fit und da bin ich auf Nummer sicher gegangen“, meinte der Coach und ergänzte: „Ich glaube, Jan hat auch Spaß daran, uns mal zu helfen.“ Julian Michel fehlte, Kevin Nienstermann und Nick Plate hielten angeschlagen 90 Minuten durch. Ruben Nije hatte berufsbedingt kaum trainieren können und Lucas Heinemann war auch nicht vollends fit, sodass beide erst in der letzten Viertelstunde zum Einsatz kamen.

Da stand es schon 2:0. Das beruhigende zweite Tor hatte Discher erzielt (57.). Es war ein Konter. Discher hatte den Ball in den Lauf gespielt bekommen, zog im Strafraum ab und der Ball landete flach im Eck. „Ich fand gut, dass er das allein versucht hat. Wir brauchen Abschlüsse. Wenn er sich sicher fühlt, braucht er auch nicht abzuspielen“, so der ehemalige Stürmer Behrens.

Das Spiel wogte hin und her, denn der VfL gab noch nicht auf. Lucas Kracke und Kevin Sökel hatten Chancen für den TSV. „Vielleicht hätten wir das 3:0 machen können“, sagte Behrens. Auf der Gegenseite musste Sascha Kleemann noch mal prächtig gegen Felix Bovenschulte reagieren (85.). Damit schloss sich der Kreis, denn der TSV-Keeper hatte schon zu Beginn mit einer Riesentat sein Team auf Kurs gehalten. Gegen Bovenschulte fischte er einen Schuss aus kurzer Distanz aus dem Winkel (8.). „Den habe nicht nur ich schon drin gesehen“, hatte Behrens schon mit einem frühen Rückstand gerechnet.

Tatsächlich war der VfL in den ersten Minuten besser, doch Melchiorshausen fing sich und übernahm die Kontrolle, auch wenn der Gegner gefühlt mehr Ballbesitz hatte. Dafür war „Melch“ gedankenschneller. Nachdem Drygalla den Ball erobert hatte, schickte er Sabbar auf der rechten Seite, der von der Grundlinie den Ball zurücklegte und Kracke nur noch den Fuß hinhalten musste. Der Schiedsrichter schrieb das Tor aber Hölzel zu, der beim Rettungsversuch noch am Ball gewesen war (23.). Es blieb der einzige Treffer in einer unterhaltsamen ersten Hälfte. Denn Kracke hatte per Kopf den Pfosten getroffen (5.) und der VfL war ein weiteres Mal an Kleemann gescheitert (6.) und hatte durch Albin Asipi auch nur den Pfosten getroffen (36.). „Die Jungs haben gemerkt, dass sie auch gegen besser platzierte Teams gewinnen können. Das war wichtig“, so Behrens.