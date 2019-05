Bremen. Mit einer Niederlage beim VfL 07 Bremen hat der TSV Melchiorhausen die Saison in der Fußball-Landesliga Bremen beendet. Diese fiel mit 1:5 (0:2) auch recht deutlich aus. Während die Bremer durch den Erfolg noch auf Rang drei vorrückten, der bei einem Regionalliga-Aufstieg des Bremer SV zum Aufstieg in die Bremen-Liga berechtigen würde, schlossen die Gäste aus Melchiorshausen die Serie auf Rang sieben ab. Das stand bereits vor dem Spiel fest.

Durch ein Geschenk gingen die Gastgeber bereits in der 13. Minute durch ihren Top-Torjäger Felix Bovenschulte in Führung. „Es war ein zäher Beginn. Wir haben dem VfL das Toreschießen recht leicht gemacht“, monierte TSV-Coach Lars Behrens. Vielleicht wäre das Spiel anders verlaufen, wenn Abdessamad Sabbar der Ausgleich geglückt wäre. Doch sein Schuss verfehlte knapp das lange Eck (20.). Charles Ehiogie erhöhte schließlich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1).

Nolte mach den Deckel drauf

Innerhalb weniger Minuten kassierten die Gäste aus Melchiorshausen in den zweiten 45 Minuten drei Treffer. Zunächst schlug erneut Bovenschulte zu (64.). „Danach erlahmte unsere Gegenwehr. Wir hatten überhaupt im gesamten Spiel viel zu wenig Spannung im Körper“, sagte Behrens. Durch einen Doppelpack von Robertino Nolte zogen die Gastgeber weiter davon (69., 73.). Während Lucas Kracke eine weitere Gästechance vergab (60.), konnte Jan-Phillip Brünings kurz vor dem Ende immerhin noch den Ehrentreffer erzielen (87.). „Abgesehen von diesem Spiel hat sich in unserer Defensive in dieser Saison viel getan. Wir sind schon stabiler und disziplinierter geworden“, lautete Behrens' Fazit.