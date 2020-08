Melchiorshausen. Die Generalprobe dem Bremer Fußball-Landesligisten TSV Melchiorshausen eine Woche vor Saisonbeginn halbwegs geglückt. Gegen den TV Oyten, Vertreter aus der Bezirksliga Lüneburg, erreichten die Kicker vom Bollmannsdamm ein 1:1 (0:1)-Remis. Melchiorshausens Coach Lars Behrens sah dabei ein über weite Strecken wirklich gutes Testspiel der Seinen.

„Ich habe viel Gutes von meiner Elf gesehen. Oyten ist eine gute Bezirksligamannschaft, die in den letzten Jahren stets im Mittelfeld gelandet ist und sicher auch in der Bremer Landesliga mithalten würde“, berichtete Behrens von einem Gegner auf Augenhöhe. Nach erfolgreichem Doppelpass stand Oytens Tom-Luca Hügen plötzlich frei und markierte die Führung (18.). Doch die Mehrzahl der Chancen verzeichneten die Platzherren. So vergab Marvin Nienstermann nach einer halben Stunde den größten Hochkaräter, als er am gegnerischen Elfmeterpunkt freistehend zu überhastet abschloss und knapp vorbei zielte. In der Schlussphase der Begegnung wurden die Angriffsbemühungen der Platzherren doch noch belohnt. Auf der linken Seite setzte sich Dominik Resow durch, passte in die Mitte auf Marcel Drygalla, der das Leder nach erfolgreicher Ballannahme in Richtung Julian Bertram ablegte. Dieser versenkte die Kugel aus 13 Metern unter dem Querbalken (82.). „Die Einstellung und Aggressivität passten bei uns“, ergänzte Behrens.